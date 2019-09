In een rapport van de VN werd al gewaarschuwd voor langeafstandsdrones van de Houthi’s

De aanval met drones op het olieveld Abqaiq in Saudi-Arabië kan volgens de Amerikanen niet zijn uitgevoerd door de Houthi-rebellen in Jemen, omdat geavanceerde dronetechnieken zijn gebruikt. Washington wijst naar Iran als de dader, want dat land is hier technologisch toe in staat.

In een rapport aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van begin dit jaar wordt juist gewaarschuwd voor een langeafstandsdrone die door de Houthi’s wordt ontwikkeld. De Samad-2/3 zou met een topsnelheid van meer dan 200 kilometer per uur een afstand kunnen afleggen van 1200 tot 1500 kilometer. Dat betekent dat vrijwel het gehele Saudische grondgebied binnen bereik ligt en zelfs Dubai en Abu Dhabi.

Duitse en Chinese onderdelen

Vanaf 2015 gebruikten de Houthi’s de Qasef-1-drone met een bereik van 150 kilometer. Die is gebaseerd op de Iraanse Ababil. Deze drone kan slechts de grens van Saudi-Arabië bereiken en werd vooral tegen de regeringstroepen in Jemen ingezet.

Het laatste jaar hoorde het panel van experts voor Jemen van de VN steeds meer berichten dat de Houthi’s diverse onderdelen uit Duitsland en China gebruikten bij de ontwikkeling van een langeafstandsdrone.

“Een drone die meer dan duizend kilometer vliegt, is geen commerciële drone meer”, zegt Siete Hamminga van Robin Radar Systems in Den Haag. Het bedrijft heeft een techniek ontwikkeld om drones te detecteren, wat met de radar niet kan. “Een drone die 18 kilo springstof kan afleveren, dat is een heel serieuze drone”, zegt hij. “Die moet vaste vleugels hebben en wordt niet aangedreven door een accu, maar met een straalmotortje.” Vooral het bereik van meer dan 1200 kilometer van de Samad kan hij zich lastig voorstellen voor een niet te grote drone.

Op 25 meter precies

De Samad zou door gps langs ingevoerde punten op de kaart naar zijn doel worden geleid. Na het laatste punt valt de motor uit en glijdt de drone naar zijn doelwit. De drones zouden met een precisie van 25 meter hun doel bereiken. De 17 impactpunten bij Abqaiq wijzen op meerdere drones die samen een enorme hoeveelheid explosieven hebben afgeleverd.

Hamminga zegt dat drones met zijn radarsysteem zijn te detecteren, maar vervolgens moet iemand ze nog wel onderscheppen. “Dat is best ingewikkeld met drones die harder vliegen dan 200 kilometer per uur.”

Lees ook:

De Saudische olieproductie is in het hart getroffen en de VS weten al wie de dader is

Bommen troffen zaterdag het hart van de Saudische olie-industrie. De regio staat onder hoogspanning.