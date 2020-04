In Ecuador liggen de lijken op straat, in kartonnen doodskisten

De havenstad Guayaquil, het epicentrum van de coronacrisis in Ecuador, werd afgelopen week het schouwspel van een horrorfilm. Doodskisten liggen op de stoep, in de tropische hitte zonder koeling. De gieren vliegen er overheen. In sommige gevallen hebben de lijken niet eens een kist, want ook daaraan is gebrek. Lokale autoriteiten zijn begonnen met het produceren van kartonnen doodskisten, om overledenen tijdelijk in te bewaren.

Naast de ziekenhuizen in de stad staan sinds deze week drie grote noodkoelingen. Daarin liggen tijdelijk de lichamen van overledenen, want voldoende plek op de begraafplaats is er niet. Volgens de burgemeester van Guayaquil is de grootste container twaalf meter lang.

Nergens in Zuid-Amerika woedt het coronavirus zo als in Ecuador, hoewel de aantallen lager liggen dan in andere werelddelen. Zondag maakte de Ecuadoriaanse regering haar excuses voor de noodsituatie in het land.

Volgens officiële cijfers raakten tot nu toe 3747 mensen besmet en overleden 191 Ecuadorianen aan het virus. In werkelijkheid liggen die aantallen veel hoger, benadrukte president Lenín Morero dit weekend. Het lukt de autoriteiten bij lange na niet de doden te blijven tellen. Per dag verzamelt het leger zo’n 100 overledenen om ze naar mortuaria te brengen, maar dat is lang niet voldoende.

Lichamen thuis bewaard

Zolang autoriteiten er niet in slagen de lichamen op te halen, bewaren veel families hun gestorven geliefde thuis, zonder koeling. Op sociale media verschenen veel filmpjes met noodkreten van familie. “We wachten al vijf dagen”, zei Fernando Espana aan Reuters, wijzend naar een raam van zijn huis, waarachter een lichaam te zien is, gewikkeld in een plastic pak. “We zijn klaar met het bellen naar 911, het Ecuadoriaanse noodnummer”, voegt hij toe. “Ze zeggen: wacht een paar minuten, wacht een half uur, wacht twee uur. We willen niet meer wachten!”

Ook de ziekenhuizen worstelen met het aantal bedden. “Deze pandemie vraagt meer dan de capaciteit van ons ziekenhuis”, schreef het Teodoro Maldonado Carbo-ziekenhuis in Guayaquil op vrijdag. Volgens president Moreno zou het aantal doden alleen al in Guayaquil kunnen oplopen tot 3500. Om die verwachte doden op te vangen, is de gemeente begonnen met de bouw van een ‘speciale begraafplaats'.

Sinds half maart geldt in Ecuador een lockdown: niemand mag naar buiten, behalve om boodschappen te doen of iemand te verzorgen. Wie niet luistert, riskeert een gevangenisstraf. Maar in het arme Ecuador verdienen veel mensen hun geld op straat, en geen inkomen betekent geen eten. De enkele noodpakketten die de regering uitdeelde, zijn daarvoor niet genoeg.

Bovendien is binnen blijven lastig, nu de temperatuur in Guayaquil met regelmaat de 30 graden overstijgt. Vaak leven Ecuadorianen met een grote familie bijeen in kleine huizen. Het lichaam van een overleden familielid binnen bewaren, is niet voor iedereen mogelijk in die hitte. De straat blijkt dan de enige plek waar een levenloos lichaam nog terecht kan.

Lees ook:

In Italië kunnen de crematoria het niet meer aan

In het noorden van het Italië gaan zoveel mensen dood, dat de autoriteiten niet meer weten waar ze de lijken moeten laten. Uitvaartceremonies zijn er niet meer bij.