In Duitsland zingen jongeren uit volle borst: ‘Mijn oma is een ouwe milieuzeug’

Umweltsau: zo luidt in Duitsland de nieuwste bijdrage aan de uitdijende lijst met controversiële (scheld)­woorden in het klimaatdebat. Letterlijk vertaald: ‘milieuzeug’. Bedoeld zijn oma’s. Het woord klonk zaterdag uit de kelen van dertig meisjes uit Dortmund. “Mijn oma is een ouwe milieuzeug”, zong het kinderkoor van omroep WDR in een satirisch bedoeld lied over de generatieclash in het klimaatdebat.

In een parodie op een bekend Duits kinderlied zong het koor over hoe milieuvervuilend oma wel niet is. ‘Mijn oma rijdt met de SUV naar de dokter’ en ‘mijn oma braadt elke dag een kotelet omdat discounter-vlees zo goed als niks kost’. Ook gaat oma wel tien keer per jaar met een cruiseschip mee. Aan het eind klonk de stem van klimaatactiviste Greta Thunberg: ‘Hier laten we jullie niet mee wegkomen’.

Nadat de omroep een video van het lied op Facebook zette, stak een storm van kritiek op. Critici zagen in de grove bewoording een gebrek aan fatsoen en respect voor ouderen. ‘Umweltsau’ werd trending op Twitter.

‘Jullie oma’s waren nazizeugen’

Voor velen toonde de video hoezeer de publieke omroepen in Duitsland zijn verlinkst. Ook de premier van Noord-Rijnland-Westfalen sprak zijn afkeuring uit over het gebruik van kinderen. De ‘grenzen van stijl en respect tegenover ouderen’ waren overschreden, twitterde hij.

De WDR-redactie wilde met ‘overdrijving en humor’ het ‘conflict tussen de generaties op de korrel nemen’, schreef koorleider Zeljo Davutovic op de site van het kinderkoor. Maar de radiodirecteur van de WDR noemde de parodie ‘een fout’. De video werd verwijderd. De intendant van de omroep, Tom Buhrow, belde tijdens een speciale radiouitzending over het thema op om zich ‘zonder mits en maren’ voor het lied te verontschuldigen. Hij belde vanuit het ziekenhuis, waar hij naast zijn 92-jarige vader zat, die volgens hem beslist ‘geen Umweltsau’ was.

Er klonken ook welwillender reacties, bijvoorbeeld van de populaire satiricus Jan Böhmermann. Sommigen vonden dat de WDR-top ten onrechte zwichtte voor de druk uit de rechterhoek: die had juist achter de video moeten blijven staan. Ondertussen gooide een 24-jarige medewerker van de omroep nog wat extra olie op het vuur. ‘Laat ons eens over de grootouders praten van diegenen die zich over Umweltsau opwinden’, twitterde hij. ‘Jullie oma’s waren geen milieuzeugen. Klopt. Zij waren nazizeugen.’

Waarmee hij een tweede golf van verontwaardiging veroorzaakte: Nazisau werd op Twitter al direct even trending als Umweltsau.