In Duitsland is de testsamenleving allang een feit. Het lijkt goed te werken

Zoals bakfietsen bij Amsterdam horen, zo zijn de coronatestbakfietsen tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Berlijn. Testpersoneel met plastic bril en beschermende kleding aan rijdt ermee naar drukke plekken in de stad, om naar willekeurige voorbijgangers te roepen: “Hallo mevrouw, wilt u een gratis test doen?” Zonder afspraak en binnen vijftien minuten weten Duitsers zo voor een bezoek aan de schoonouders of een afspraakje in een restaurant of ze besmet zijn.

Zo langzamerhand zijn Duitsers eraan gewend dat ze in het dagelijks leven vaak een bewijs moeten laten zien dat ze niet besmet zijn met corona. Sneltests werden al in maart gezien als de sleutel tot versoepelingen van de coronamaatregelen. Eind februari konden scholen dankzij de tests open, even later kon je met een test ook naar de kapper of een winkel. Sinds half juni kunnen gevaccineerde Duitsers een QR-code krijgen die zij in apps als Luca of de Corona-warn-app kunnen bewaren. Ook een negatieve test kan in die apps gezet worden.

Denen zijn gewend aan corona-controle Ook in Denemarken zijn burgers inmiddels gewend aan veel coronacontrole in het dagelijks leven. Het land heeft een uitgebreide teststrategie en voerde in april zelfs het grootste aantal testen per inwoner wereldwijd uit. Het land bleef een derde golf grotendeels bespaard en ging eind april al uit de lockdown. Om dat mogelijk te maken moesten Denen bijna overal een digitaal coronapaspoort laten zien, waar een negatieve test, bewijs van een eerdere besmetting of een vaccinatiebewijs in staat. Ook toeristen zullen deze app moeten gebruiken. Ongevaccineerde toeristen zullen iedere 96 uur een negatieve test erin moeten uploaden.

Langzaam lopen ook in Duitsland de besmettingen op

Vanwege het lage aantal besmettingen hoeven Duitsers de afgelopen weken op veel plekken – zoals winkels en terrassen – geen negatieve test of vaccinatiebewijs meer te laten zien. Sommige plekken zijn nog wel alleen toegankelijk met zo’n bewijs, bijvoorbeeld restaurants en grote evenementen. Maar ook in Duitsland lopen de besmettingen langzaam op: dinsdag meldde het Robert Koch-Instituut 769 nieuwe besmettingen. Het is dus de vraag of op andere plekken het testen voor toegang weer een vereiste zal worden.

Zeker is dat Duitsland vast wil blijven houden aan haar testconcept. Slechts 43 procent van de Duitsers is nu volledig gevaccineerd en daarom blijven tests belangrijk. Bovendien wil de Duitse overheid geen vaccinatieplicht. Nadat de Franse president Emmanuel Macron maandag medisch personeel verplichtte zich te laten vaccineren, reageerde bondskanselier Angela Merkel dat zij dat niet wil.

Gezondheidsminister Jens Spahn werd ‘logistikweltmeister’ genoemd

Toch kost het testen de overheid bakken met geld, want Duitsers kunnen zich gratis laten testen. Het zou de overheid 11.000 euro aan tests kosten om één persoon te vinden die positief is. Gezondheidsminister Jens Spahn, die in Duitsland aan het begin van de teststrategie ‘Logistikweltmeister’ genoemd werd, besloot de teststrategie groots aan te pakken. Studenten en werkloos barpersoneel werden met een videotraining opgeleid tot testpersoneel. Leegstaande restaurants, cafés en clubs werden omgetoverd tot testcentra.

Duitsers maakten er gretig gebruik van. Ook toen het land weer op slot ging vanwege de derde golf, bleven ze zichzelf testen om vrienden thuis te kunnen bezoeken. Duitse universiteiten berekenden dat de sneltesten een grote bijdrage leverden aan het in toom houden van de derde golf. Toen de horeca voor het eerst weer openging in mei werd Duitsland echt een testsamenleving. Iedere straat met terrassen en biertuinen had wel een aantal testbakfietsen. Alleen de deelstaat Baden-Württemberg voerde in mei al 10,5 miljoen testen uit.

Oostenrijk zet in op ‘Groen Paspoort’ In Oostenrijk konden inwoners zich al vanaf maart op kosten van de overheid laten testen. De Oostenrijkse regering noemt de teststrategie een succes en een reden dat het land relatief goed door de derde golf heen is gevaren. Daarom wil Oostenrijk vast blijven houden aan de grootschalige teststrategie. Sinds 19 mei zijn daardoor plekken als restaurants, hotels, culturele instellingen en fitnessstudio’s open met een testconcept dat 3-G heet: gevaccineerd, getest, genezen. Oostenrijkers kunnen hun negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van herstel bewaren in een app die het Groene Paspoort wordt genoemd.

