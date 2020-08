In Duitsland is de quarantaine al verplicht. ‘Er zijn wel mensen die protesteren, maar dat is een minderheid’

Duitsland heeft al maanden ervaring met wettelijke opgelegde coronaverplichtingen. Het federale ministerie van volksgezondheid in Berlijn legt uit.

Is het in Duitsland verplicht om in quarantaine te gaan als uit contactonderzoek blijkt dat je mogelijk besmet bent?

“Ja, wij hebben zo’n quarantaineverplichting. De mogelijkheid om deze plicht op te leggen stond al voor deze pandemie in onze infectieziektenwet, om snel te kunnen reageren bij een uitbraak. Of de quarantaineplicht wordt geïmplementeerd, is in handen van de deelstaten en zij doen dat in de praktijk inderdaad. Als de lokale gezondheidsautoriteiten in een deelstaat bepalen dat je mogelijk besmet bent, kunnen ze je opleggen dat je in quarantaine moet.”

Wat is de straf als je je er niet aan houdt?

“Daar staat een boete op die kan oplopen tot 25.000 euro. Hoe vaak de autoriteiten in de deelstaten zo’n boete opleggen, en van hoe hoog, weet ik niet. Maar de meeste mensen hier in Duitsland houden zich aan de regels. Er zijn wel een aantal mensen die protesteren tegen de coronarestricties, maar dat is een minderheid.”

Komt dat doordat Duitsers gezagsgetrouw zijn?

“Haha, dat kan ik niet zeggen. Daar doe ik geen mededelingen over. Maar wij doen wel ons best om uit te leggen waarom de maatregelen nodig zijn en de meerderheid van de Duitsers accepteert ze.”

Moeten mensen die terugkeren uit een risicoland ook verplicht in quarantaine?

“Ja, wij hebben hier in Duitsland een lijst van risicolanden en –gebieden. Wie van daaruit binnenkomt, wordt ook door de autoriteiten in de deelstaten verplicht tot quarantaine. En onze indruk is dat dit goed werkt.”

“Sinds afgelopen weekend hebben we ook een verplichting om je te laten testen als je uit een risicoland of –gebied komt. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert dezelfde boete van maximaal 25.000 euro. Maar het is moeilijk te zeggen of die testplicht ook werkt. Daarvoor is het nog te vroeg.”

Is het ook verplicht om mee te werken aan contactonderzoek?

“Ja, dat is hier eveneens wettelijk voorgeschreven. Als de lokale autoriteiten je benaderen voor contactonderzoek, moet je meewerken. Maar dat is in de praktijk nog wel problematisch. Want mensen kunnen maar een paar contacten opgeven, of helemaal geen, of ze kunnen niet meer weten met wie ze contact hebben gehad.”

