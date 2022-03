In Duitsland hangt een vaccinatieplicht nog altijd in de lucht

In Duitsland speelt het debat over het invoeren van een vaccinatieplicht weer in alle hevigheid op. Nadat de besmettingscijfers in februari omlaag gingen en het land zich stap voor stap verheugde over versoepelingen van de coronamaatregelen, is het sinds maart weer mis. Duitsland heeft ondertussen het hoogste besmettingstempo van Europa met dagelijks een kwart miljoen nieuw geïnfecteerden.

23 procent ongevaccineerd

Daarom debatteerde de bondsdag donderdag over het invoeren van een vaccinatieplicht. Want terwijl de besmettingscijfers oplopen verloopt het vaccinatieprogramma in Duitsland traag. Nog altijd is 23 procent van de totale bevolking ongevaccineerd.

Terwijl Duitsers door het loslaten van veel coronamaatregelen het einde van de pandemie zien, maakt gezondheidsminister Karl Lauterbach (SPD) zich al zorgen over de herfst. Zonder vaccinatieplicht zou het zorgsysteem dan overweldigd kunnen worden. Om maatregelen in de herfst te voorkomen zou het land “deze unieke kans” aan moeten grijpen. Zijn wetsvoorstel stelt een vaccinatieplicht vanaf 18 jaar voor, in te voeren op 1 oktober 2022.

Politici van de regeringspartijen SPD en de Groenen steunen dit voorstel in het algemeen, maar binnen coalitiepartner FDP is meer twijfel. FDP-leider Christian Lindner zegt nog niet te weten of hij de plicht steunt of niet. Verschillende politici in zijn partij zijn voorstander van een tweede wetsvoorstel dat een vaccinatieplicht vanaf 50 jaar voorschrijft. Een datum voor het invoeren van die wet is er niet, maar zou afhankelijk worden van hoe de pandemie zich ontwikkelt.

Naar eigen geweten

Voor het eerste wetsvoorstel lijkt met 236 voorstanders van de 736 parlementariërs de meeste steun te zijn. Dat is geen meerderheid, maar de echte stemming moet pas begin april plaatsvinden - mogelijk draaien FDP’ers en dissidente SPD’ers en Groenen nog bij. Ook binnen oppositiepartij CDU zijn mogelijk voorstanders te vinden. De parlementariërs mogen naar eigen geweten stemmen.

Hoe dan ook blijft de vaccinatieplicht voor veel politici controversieel. Ook juridische experts zijn verdeeld en de ethiekraad oordeelde dat alle andere middelen eerst uitgeput moeten zijn, zoals betere voorlichting. De partij Die Linke is tegen een vaccinatieplicht en wil ongevaccineerden met behulp van voorlichtingscampagnes bereiken.

Die Linke-politicus Gregor Gysi wees er donderdag op dat het uitermate moeilijk wordt voor de Duitse overheid om ongevaccineerden te beboeten. In tegenstelling tot Oostenrijk, een land dat eerder voor een vaccinatieplicht stemde (maar hem nog voorlopig nog niet invoert), houdt Duitsland niet bij welke burgers hun vaccinatie hebben gehad. “Je kunt geen wet invoeren die je niet kunt handhaven”, zegt Gysi.

Een register is controversieel

Zo’n vaccinatieregister is enorm controversieel voor het privacygevoelige Duitsland, maar toch lijkt de CDU daar nu voor open te staan. De grootste partij in de oppositie zou met behulp van een vaccinatieregister bepaalde groepen willen oproepen voor een verplichte vaccinatie, bijvoorbeeld 60-plussers of mensen met een essentieel beroep, afhankelijk van de ernst van de pandemie.

Het is nu de vraag of de grootste voorstanders van de vaccinatieplicht, regeringspartijen SPD en de Groenen genoeg parlementariërs kunnen overtuigen. De bondsdag zal de komende twee weken vaker debatteren over het onderwerp. Volgens AfD-leider Alice Weidel heeft het weinig zin: “Jullie rijden op een dood paard”, zei ze donderdag. “Stap er nou eindelijk vanaf.”

