In deze geheime gevangenissen langs de EU-grens houdt politie vluchtelingen vast

Langs de buitengrenzen van de Europese Unie houdt de grenspolitie vluchtelingen heimelijk vast voordat ze gewelddadig de grens over worden gezet. De behandeling die slachtoffers krijgen, duidt op marteling, zeggen experts.

Kenan, een vluchteling uit de Syrische hoofdstad Damascus is al zeven dagen te voet onderweg vanuit Turkije, als hij in Bulgarije staande wordt gehouden door de Bulgaarse grenspolitie. Meestal worden vluchtelingen die illegaal de grens oversteken (dit jaar zijn dat er volgens het Bulgaars ministerie van binnenlandse zaken tot dusver 154.000) direct en zonder pardon teruggestuurd. Maar soms loopt het anders, zoals Kenan zal ondervinden.

De Syriër wil asiel aanvragen in de Europese Unie omdat hij in Turkije vreest voor uitzetting naar zijn geboorteland. Met reden: Turkije deporteert al enige tijd op grote schaal vluchtelingen terug naar hun land van herkomst, ook als het daar niet veilig is. Maar Kenan wordt na zijn aanhouding in Bulgarije niet naar een vluchtelingenkamp gebracht om asiel aan te kunnen vragen. In plaats daarvan rijden de agenten hem en acht medevluchtelingen naar het regionale hoofdkantoor van de grenspolitie in Sredets, een kleine plaats in het oosten van het Bulgarije.

De groep wordt er uitgeladen en naar de achterzijde van de parkeerplaats van het grote witte gebouw gebracht. Daar staat een kot van rode bakstenen met een houten deur en een dak van golfplaten. Binnen verdeelt het ijzeren hekwerk de ruimte in tweeën, op de grond liggen wat stukken karton op modder. De deur gaat op slot. De ruimte heeft nog het meeste weg van een kooi. Lege plastic flesjes en kapotte kledingstukken wijzen erop dat hier regelmatig vluchtelingen worden vastgezet.

Een kooi aan de grens

De verhalen over het kot dat dienst doet als geheime gevangenis, doen al lang de ronde in de vluchtelingengemeenschap in Turkije, maar visueel bewijs was er tot nu toe niet. Elf maanden lang deed Lighthouse Reports in samenwerking met Der Spiegel, ARD Monitor, Sky News, Le Monde, SRF, Domani en RFE/RL Bulgaria, onderzoek naar deze en andere clandestiene gevangenissen langs de buitengrenzen van de Europese Unie, beheerd door grenswachten uit de EU.

De tekst gaat verder na de video

Het consortium wist de exacte locatie van de kooi in Bulgarije te achterhalen en op beeld vast te leggen. Daarnaast filmden journalisten zeecontainers en een benzinestation in Hongarije waar vluchtelingen werden verzameld en opgesloten, en vonden ze onlinebeelden van anonieme bestelbussen in Kroatië, gebruikt voor illegale deportaties. De journalisten spraken met tientallen slachtoffers en getuigen en wisten te achterhalen dat al deze plekken worden gefinancierd vanuit EU-fondsen.

Zo werd het Bulgaarse politiebureau in Sredets in 2014 en 2017 in totaal voor 206.000 euro gerenoveerd met EU-geld, blijkt uit openbare aanbestedingsdocumenten. In dat bureau bevindt zich de beruchte kooi. Daarnaast ontvingen Bulgarije, Kroatië en Hongarije respectievelijk 320, 163 en 144 miljoen euro vanuit het Europese Interne Veiligheidsfonds en het Asiel, Migratie en Integratiefonds. Hongarije kocht daarvoor onder andere drie gevangenistrucks voor 1,7 miljoen euro die het inzet om illegaal vluchtelingen te deporteren.

De tekst gaat verder na de video

‘Kilometers van wat legaal is’

De mensen die op deze wetteloze plekken belanden staan nergens geregistreerd en ze worden vastgehouden zonder dat iemand weet waar ze zijn. Ze vertellen hoe ze worden mishandeld voordat ze worden afgevoerd en de EU uitgezet. Ze kunnen geen asiel aanvragen. De manier waarop ze door Europese grenswachten worden vastgehouden duidt op marteling, zeggen experts.

“Deze plekken zijn kilometers verwijderd van wat legaal is”, zegt Dana Schmalz, gespecialiseerd in Internationaal en Europees Recht en verbonden aan het Max Planck Instituut in Heidelberg. “Wanneer je de Europese wetgeving leest rondom detentie en welke voorwaarden er gelden, dan is het haast schizofreen als je het vergelijkt met de realiteit.”

Drie dagen opgesloten

Op vijf verschillende dagen hebben de verslaggevers van Lighthouse weten vast te leggen hoe mensen in de Bulgaarse kooi werden vastgehouden. Vier keer door aan de achterzijde langs te lopen en snel met een telefoon naar binnen te filmen, één keer door een kleine camera binnenin de kooi te hangen en op beeld vast te leggen hoe een Bulgaarse grenswacht acht mannen uit de kooi haalt. Alle vijf de keren stonden er ten minste twee Bulgaren aan de andere kant op wacht.

Drie keer filmden de journalisten hoe auto’s van het Europese grensagentschap Frontex slechts meters voor de kooi stonden geparkeerd. Uit interne documenten van Frontex die Lighthouse heeft ingezien, blijkt dat er permanent tien grenswachten zijn gestationeerd in Sredets, wat wordt bevestigd door het agentschap. De Frontex-agenten patrouilleren samen met de Bulgaarse grenswacht. Frontex stelt per mail niet te weten van het bestaan van de kooi, en belooft de bevindingen door te sturen naar zijn afdeling die de grondrechten van mensen moet waarborgen.

Drie dagen worden de 31-jarige Kenan en zijn mede-vluchtelingen vastgehouden in de kooi, vertelt hij. “Ik vroeg om water maar de bewakers snauwden me toe dat ze me water uit de wc konden geven. Ik was het niet waard om in Bulgarije te zijn.” Op de derde dag laden de Bulgaren de groep achter in een legertruck en worden ze naar de grens met Turkije getransporteerd om een voor een door de deur in het hek te worden geslagen.

Geweld tegen vluchtelingen in Bulgarije staat niet op zichzelf. Eerder deze week dook een video op waarop te zien is hoe een tiener uit Syrië wordt neergeschoten door Bulgaarse grenswachten nadat hij werd teruggestuurd. De 19-jarige Abdullah El Rüstüm overleefde de aanval maar net. Ook hij geeft aan vast te zijn gehouden in dezelfde kooi. De grenswachten die bij het incident betrokken waren, komen uit Sredets, dezelfde plek waar de illegale gevangenis staat.

Geen zichtbare littekens

Ook Kroatische grenswachten gebruiken geweld om vluchtelingen de grens over te zetten terug naar Bosnië. Vanuit de struiken filmden journalisten van Lighthouse Reports vorig jaar gemaskerde eenheden van de oproerpolitie die tientallen mensen mishandelden met wapenstokken. Sinds de publicaties van die beelden lijkt het geweld te zijn afgenomen, maar de Kroaten hebben een nieuwe manier gevonden om vluchtelingen af te schrikken.

Het is een methode die geen zichtbare littekens achterlaat, maar de 23-jarige Diana Naderi uit Afghanistan zal nooit vergeten wat de Kroatische grenswachten haar aandeden aan de grens van Europa. Twee jaar geleden moest ze haar land verlaten, haar leven als lerares Engels niet zeker onder dreiging van de taliban. Ze vluchtte eerst naar Turkije, daarna richting de EU.

Wanneer ze de grens van Bosnië naar Kroatië oversteekt, worden zij en de groep waarmee ze reist gezien door mensen die de autoriteiten waarschuwen. “De grenspolitie propte ons met meer dan twintig mensen achterin een witte bestelbus terwijl er hoogstens plaats was voor twaalf”, vertelt de jonge vrouw. “Binnenin de bus was een kooi gebouwd. Alle deuren gingen dicht. Het was zo donker. Er waren geen ramen of ventilatiegaten.”

In plaats van weg te rijden, laten de grenswachten volgens Naderi de bus urenlang in de volle zon staan. “Het werd heter en heter. Je kon niet meer ademen.” De kinderen in de groep vielen flauw, vertelt Naderi, die het inmiddels is gelukt Zwitserland te bereiken. Eindelijk gaat de bus weer rijden, en volgt een vier uur durende dollemansrit. Ziek, gedesoriënteerd en gebroken worden de vluchtelingen de grens naar Bosnië overgezet.

Witte busjes zonder herkenningstekens

Visueel bewijs van Naderi’s verhaal is er niet. Wel staan er een aantal video’s online van wanhopige gezinnen die filmen hoe ze in soortgelijke busjes zitten, de spijlen van de metalen kooi duidelijk zichtbaar. Vorig jaar al registreerden journalisten van Lighthouse Reports met een drone hoe de Kroatische politie vluchtelingen als vee de witte bestelbusjes zonder herkenningstekens uitlaadde.

Het Kroatische ministerie van binnenlandse zaken wil geen inhoudelijke reactie geven zolang dit onderzoek niet is gepubliceerd en beweert dat de grenswachten handelen binnen de grenzen van internationale regelgeving. Wel belooft het de publicatie door te sturen naar een Kroatische onafhankelijke commissie die mogelijke mensenrechtenschendingen aan de grens onderzoekt.

Een Kroatische politie-officier met een leidinggevende functie aan de grens met Bosnië geeft toe dat de grenspolitie gebruikmaakt van dit soort bestelbusjes om vluchtelingen de grens over te zetten. Uit angst voor represailles wil hij niet met zijn naam in de krant. Hij vertelt dat de busjes stilstaan omdat er vaak iets aan mankeert, bijvoorbeeld een lekke band. Daarnaast zijn de wegen vaak slecht waardoor het lijkt alsof er wild wordt gereden.

Zowel de kooi als het gebruik van afgesloten bestelbusjes, is een vorm van marteling, zegt Liz Bates, hoofdarts bij de Britse liefdadigheidsinstelling Freedom from Torture. “Beide methoden zijn wreed en onmenselijk. Uitgevonden als straf en afschrikmiddel tegelijk. Ze vallen binnen de definitie van marteling die de Verenigde Naties geeft.”

Op de parkeerplaats leveren burgerwachten hun ‘vangst’ af

Hongarije wordt als de wegbereider gezien van het harde EU-grensbeleid, en probeerde pushbacks al in 2016 te legaliseren. Inmiddels heeft het land een dubbel hekwerk langs de grens met Servië opgetrokken om mensen tegen te houden. Toch weten er iedere dag, al dan niet met behulp van smokkelaars, mensen illegaal de grens over te steken. De Hongaarse tegenmaatregelen zijn fors.

Zo blijkt ook eind november, als om zeven uur in de avond een grote Hongaarse gevangenisbus (een soort vrachtwagen) een verlaten en slecht verlichte parkeerplaats oprijdt bij het grensplaatsje Asotthalom. Het aangrenzende hostel is permanent gesloten; het benzinestation, omringd door bossen, slecht bezocht. Twintig minuten later komen er drie mannen in de blauwe uniformen van de Hongaarse burgerwacht aanlopen. Ze helpen de officiële grenspolitie door in de bossen op de grens met Servië jacht te maken op vluchtelingen.

De parkeerplaats wordt gebruikt als afleverpunt om de ‘vangst’ over te dragen, legt één van de journalisten van Lighthouse vast op beelden. In de twee uur die volgen worden negen jonge mannen overgedragen. Ze worden gedwongen om op de grond te wachten. Volgens de burgerwachten, die wel een praatje willen maken en trots zijn op hun vrijwilligerswerk, komen de mensen uit Afghanistan. Na een paar uur worden de gevangenen in de gevangenisvrachtwagen geladen en richting de Servische grensovergang Röszke gereden.

Een zeecontainer in de brandende zon

Dezelfde vrachtwagens heeft het consortium verschillende keren op de Hongaars-Servische grens weten te filmen. Duidelijk is te zien hoe vluchtelingen, hun polsen bijeen gebonden met tie-wraps, uit de wagen worden geladen, hoe ze worden losgeknipt en door een deur in het hek illegaal de EU worden uitgezet.

De parkeerplaats in Hongarije is niet de enige plek die de grenswachten gebruiken om mensen vast te houden. Allesandro Mangione van Artsen zonder Grenzen die in Servië werkt, zegt geschokt te zijn door het geweldsniveau van de Hongaarse grenswachten. “Mensen die we behandelen komen terug met gebroken botten, wonden door elektrocutie met tasers en ademhalingsproblemen door pepperspray. Mensen vertelden ons hoe ze in een metalen container werden gestopt, soms met zestig tegelijk in een ruimte van twee bij vier meter. Ze mochten niet zitten of slapen. Vaak spuiten de Hongaren pepperspray of traangas door een luik naar binnen. Het gebruik van de de container en het geweld is niet incidenteel maar systematisch”, zegt hij.

De zeecontainer staat niet ver van de grensovergang bij Röszke. Lighthouse heeft zelf met tientallen mensen gesproken die hierin uren of zelfs een dag zijn vastgehouden. “De Hongaren sloegen ons met de kolf van hun wapen voordat ze ons de container in duwden. We waren met zoveel mensen binnen dat er geen plek was om te zitten”, vertelt een man uit Afghanistan. “We kregen niets te drinken en mochten niet naar het toilet.”

Hongarije ontkent in een reactie dat het vluchtelingen vasthoudt en geweld gebruikt en zegt in lijn met de internationale mensenrechten te handelen.

‘Geweld helpt nooit’

Deze vormen van geweld wordt ingezet als afschrikmiddel, meent voormalig speciaal afgezant van de VN voor Mensenrechten van Migranten en Vluchtelingen Francois Crepeau. “Maar geweld om migratie tegen te gaan helpt nooit. Vanuit de Europese Commissie wordt oorlogstaal gebruikt om migratie tegen te gaan. Daarmee is de boodschap naar de landen die de buitengrens met Europa vormen, duidelijk. Ze mogen doen wat ze willen zolang ze maar vluchtelingen tegenhouden.”

De Europese Commissie laat per mail weten dat ze ieder geweld aan de grens veroordelen en roepen de verantwoordelijke landen op onderzoek te doen. Op de vragen over de geldstromen vanuit de EU naar de grensoperatie, kon de Commissie nog geen antwoord geven

De identiteit van de anonieme Kroatische functionaris en Kenan is geverifieerd.

Zie Trouw.nl voor beelden van Lighthouse Reports In Hongarije, Bulgarije en Kroatië