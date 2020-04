In Denemarken klinkt het weer ‘dag papa’ en ‘dag mama’

In een lange rij, keurig anderhalve meter uit elkaar, stonden de leerlingen van de Norrebro Park School woensdagochtend vol ongeduld te wachten tot ze hun ouders eindelijk weer eens gedag konden zeggen, nadat ze een maand samen thuis opgesloten hadden gezeten.

“Het is als met koeien na de winter: de kinderen hebben zin om te springen en te rennen en ongecontroleerd tegen hun vriendjes aan te botsen, maar dat laatste mag nu niet”, zei Claus Hjortdal, de voorzitter van de Deense vereniging van schoolleiders tegen persbureau Reuters. “Ze vinden dat best lastig.”

Denemarken is woensdag begonnen met het langzaam versoepelen van de lockdownmaatregelen. Als eerste mochten de kleinsten weer naar de crèche en de kinderen tot twaalf jaar weer naar school. Scholen en kinderdagverblijven moesten nogal wat maatregelen treffen om hun pupillen weer te kunnen ontvangen. Anders dan vroeger zitten kinderen niet meer in groepjes bij elkaar. Tussen alle tafeltjes zit twee meter ruimte.

Ouders geen stap over de drempel

De Deense gezondheidsautoriteit, een instituut dat vergelijkbaar is met de Nederlandse GGD, heeft een hele lijst van regels opgesteld waaraan scholen en kinderdagverblijven moeten voldoen. De meeste activiteiten moeten buiten plaatsvinden, in kleine groepjes. Handen moeten heel vaak worden gewassen, er wordt geen voedsel gedeeld en ouders mogen geen stap over de drempel zetten.

Ongeveer de helft van de scholen was woensdag al klaar met alle voorbereidingen. In de loop van de week zullen er meer volgen. Sommige scholen en kinderdagverblijven hebben extra toiletten en wastafels in bestelling, of moeten nog een deel van de tafeltjes en stoeltjes verplaatsen naar de lokalen waar normaal gesproken de oudere kinderen zitten. Volgende week maandag zullen alle scholen en crèches weer bevolkt zijn.

In Denemarken gaan kinderen tussen hun zesde en hun vijftiende naar dezelfde school. De jongeren in de hoogste drie leerjaren moeten nu nog een maand thuisonderwijs blijven volgen. Hun lokalen worden in deze tijd gebruikt door de jongere kinderen.

‘Mijn kinderen zijn geen proefkonijn’

De meeste ouders zijn blij dat hun kinderen weer naar school mogen, maar sommigen vinden dat het te vroeg is. “Ik stuur mijn kinderen niet”, zegt Sandra Andersen op haar Facebookpagina, die ‘mijn kinderen zijn geen proefkonijn’ heet. Andersen is de moeder van twee dochters van vijf en negen en vindt het maar niets dat juist kinderen als eerste weer de wereld in moeten.

Bij schoolleider Henrik Wilhelmsen van de Norrebro Park school kwamen vijftien afmeldingen binnen, vertelde hij persbureau AFP. Meer dan 200 kinderen verschenen wèl.

Premier Mette Frederiksen ging zelf kijken naar een heropende school in Valby, buiten de hoofdstad. Na afloop schreef ze op haar Facebookpagina dat ze oprecht onder de indruk was van de discipline van de kinderen. Ze schreef: ‘Menig kind vertelde me dat hij heel veel zin had om weer vriendjes te omarmen, na zo’n lange tijd. Toch deden ze het niet. Ik vond het indrukwekkend.’

Lees ook:

Hoe kunnen de scholen weer open? Vijf mogelijke scenario’s

Het kabinet hakt volgende week een knoop door over versoepeling van de coronamaatregelen. Hoe zien de Nederlandse scholen er na de meivakantie uit? Vijf scenario’s.

Nu de lockdown langer duurt, gaan meer kinderen naar de opvang

De rek is er bij veel ouders uit, dus brengen ze hun kinderen vaker naar de noodopvang.

Veel Europese landen gaan langzaam weer open

De Deense voorwaarden voor hoe kinderen vanaf woensdag weer naar school kunnen, worden misschien wel een blauwdruk voor heel Europa. Want alleen in Denemarken mogen kinderen weer naar school, maar andere landen zullen snel volgen.