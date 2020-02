In Delhi eist de knokploeg een bewijs van je religie

De 50-jarige Parvez Alam is een van de 24 mensen die tot nu toe omkwamen bij het grootschalige ­geweld in het noordoosten van de Indiase hoofdstad Delhi. Zijn zoon Mohammed Sahil staat overstuur buiten het Guru Teg Bahadur (GTB) Ziekenhuis in die buurt en vertelt aan iedereen die het maar wil horen wat er gebeurde.

“Maandag werden er stenen over en weer gegooid door groepen hindoes en moslims. Mijn vader riep mensen op geen rel te schoppen. Maar de volgende dag waren de stenen vervangen door kogels. Nu is hij dood.”

De rellen begonnen zondag, nadat Kapil Mishra, een politicus van de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP, zijn achterban opriep islamitische tegenstanders van recente wijzigingen in de Indiase burgerschapswet met geweld te verwijderen van protestplekken. Dat resulteerde in gewapende rellen tussen hindoes en moslims die zich snel verspreidden over meerdere woonwijken.

Sinds december protest tegen burgerschapswet Volgens een wijziging in de ­Indiase burgerschapswet kunnen illegale migranten uit Pakistan, Bangladesh en Afghanistan makkelijker Indiaas burger worden, tenzij ze moslim zijn. Deze wijziging werd op 10 en 11 december aangenomen door het Indiase Lager- en Hogerhuis. De wet moet onderdrukte minderheden uit die buurlanden beschermen, maar is vanwege het expliciet noemen van alle belangrijke religies, behalve de islam, controversieel. Tegenstanders vinden hem ongrondwettelijk en in strijd met het seculiere karakter van India. Indiase moslims vrezen bovendien dat de wet ook tegen hen gebruikt kan worden, wanneer zij niet genoeg identiteits­bewijzen bezitten. Daarom zijn er sinds december op een groeiend aantal plekken in India, waarvan meer dan tien in Delhi, vaste protestplekken ingericht. Ze zijn in overwegend islamitische buurten, waar vooral vrouwelijke bewoners afwisselend 24 uur per dag demonstreren.

Bij de EHBO-afdeling van het GTB-ziekenhuis staat het vol familieleden van slachtoffers. Bij dit ziekenhuis alleen al kwamen tot gisteren tweehonderd gewonden binnen. Daarvan had een derde kogelwonden. Ook tientallen politieagenten raakten gewond. Eén agent kwam om het leven.

Slachtoffers vertelden lokale verslaggevers dat relschoppers aan elke voorbijganger zijn of haar identiteitsbewijs vroegen. Afhankelijk van welke religie hun naam prijsgaf werden de voorbijgangers met rust gelaten of in elkaar geslagen met stokken en stalen buizen.

Moslims werden gedwongen om hindoeïstische leuzen te roepen en heiligdommen, winkels en woningen van moslims werden in brand gestoken. Uit wraak werden vervolgens winkels van hindoes verwoest. Ook journalisten werden niet gespaard. Eén ligt met een kogelwond in het ziekenhuis en veel anderen werden in elkaar geslagen of moesten onder dwang de beelden van hun camera’s wissen.

Het is onduidelijk hoe het geweld drie dagen lang kon aanhouden. Ooggetuigen klagen dat ze zich onvoldoende beschermd voelden door de politie, die op veel plekken alleen leek toe te kijken. Eerste minister van Delhi, Arvind Kejriwal, verklaarde dat de politie van Delhi niet de vereiste toestemming van de centrale overheid had om met harde maatregelen kunnen ingrijpen.

Een vrouw toont haar verwondingen. Beeld AP

Gisteren was de situatie in de meeste buurten onder controle, met paramilitaire troepen ter plaatse, maar zeer gespannen. Om een nieuwe uitbraak van geweld tegen demonstranten tegen de burgerschapswet te voorkomen, zijn de vaste protestplekken in het noordoosten van de stad afgebroken.

Bij het politiebureau van de wijk Jagatpuri rijdt woensdagmiddag een vrachtwagen binnen vol lange stokken en tentdoeken – overblijfselen van een protest in de buurt. Hier werd al een paar weken 24 uur per dag geprotesteerd door voornamelijk vrouwen. Twee van de organisatoren worden op het politiebureau vastgehouden. “We willen hen zien, maar tot nu toe mag dit niet”, zegt Anas Tanwir, een advocaat die met enkele collega’s buiten het bureau staat.

De straten zijn bijna leeg, op groepjes oproerpolitie na. “Er dreigt wat te gebeuren hier”, zegt Mohammad Ilyas, die een school in de buurt runt. De avond ervoor hield Abhay Verma, het lokale parlementslid van dit kiesdistrict en net als Kapil Mishra van de regeringspartij BJP, een rally waarbij door zijn achterban tot geweld werd opgeroepen. ‘Schiet ze dood’ en ‘Wie zich voor de belangen van hindoes inzet, zal dit land regeren’, zo klonk het door de straten. ­Video’s hiervan verschenen op sociale media. Ilyas: “Er is hier nog niets gebeurd, maar het is moeilijk je veilig te voelen.”

Ondertussen wacht Mohammed Sahil buiten het ziekenhuis op het ­lichaam van zijn vader. “Ik wil hem meenemen naar het dorp waar we vandaan komen. Familieleden durven niet hier naartoe te komen. De situatie is zo gespannen, we vrezen voor wat er nog komen gaat. Dus ik wil hem daar begraven.”

