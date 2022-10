In de zoektocht naar biologische ouders gaat weleens wat mis

De zoektocht van geadopteerde kinderen naar hun biologische ouders is er eentje vol valkuilen. Sporen kunnen doodlopen omdat er met dossiers gerommeld is, of omdat er überhaupt geen spoor te vinden is. En dan zijn er de gevallen die iedere hulpverlener wil voorkomen: kinderen die dachten hun ouders na decennia te hebben omhelsd, maar er nu achter komen dat er ergens een fout is gemaakt.

Omroep KRO-NCRV onderzoekt zestien zaken in Colombia uit het tv-programma Spoorloos, naar aanleiding van de bevindingen van misdaadjournalist Kees van der Spek in het RTL 5-programma Oplichters Aangepakt. Tot nu is vastgesteld dat in twee zaken Nederlanders die op zoek waren naar hun biologische familie zijn gematcht aan mensen die geen familie zijn. De omroep zegt ‘geschrokken’ te zijn: “We maken al ruim dertig jaar Spoorloos en weten als geen ander hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt”.

Bij een paar oud-deelnemers van Spoorloos waren twijfels ontstaan over de tussenpersoon – de fixer – die het programma gebruikte in het Zuid-Amerikaanse land. In een interview bij de talkshow Jinek op maandag zei een van hen dat deze zorgen door het programma niet serieus genomen werden. In de zaken die KRO-NCRV onder de loep neemt, staat deze fixer centraal.

‘Eerlijk zijn over wat je niet weet’

In Nederland kunnen personen met vragen over hun herkomst terecht bij de stichting Fiom, die afstammingsvragen over adopties van binnen en buiten Nederland tracht te beantwoorden en mensen begeleidt bij het vinden van hun ouders. Vaak lukt dat, maar soms stuit Fiom op een doodlopende weg. “De beste manier om mensen met deze vragen te helpen is eerlijk te zijn over wat je niet weet”, zegt directeur Ellen Giepmans. “Er zijn landen waar wij niet kunnen helpen met zoeken, omdat we daar niet met een betrouwbare partner kunnen werken. Bijvoorbeeld in China.”

Binnen de wereld van adopties zijn veel misstanden geweest, waardoor het kabinet vorig jaar een stop inlaste op buitenlandse adopties. Adoptie leek heel lang een win-winsituatie. Waarom had Nederland geen oog voor de misstanden?

Giepmans: “Soms twijfel je over de betrouwbaarheid van lokale partners. Met hen gaan we dan niet in zee. Een zoekend persoon is daarna aangewezen op de andere routes, zoals via belangengroepen in een ander land, of via Facebook. Maar dat is een afweging die mensen zelf moeten maken. En sommige mensen zouden alles geven om antwoorden te krijgen.”

Maar ook als Fiom wel goede banden heeft met een betrouwbare partner, betekent dat volgens Giepmans niet dat een zoekend persoon per definitie antwoorden zal krijgen. Zoektochten naar iemands afkomst zijn zeer afhankelijk van de papieren die er over iemand te vinden zijn. En die kunnen ook nog onvolledig zijn, of er is bijvoorbeeld mee gerommeld, zegt Giepmans. “Er spelen veel belangen in situaties als deze. In Colombia zie je dat de dossiers van na de jaren negentig er goed uitzien, daarvoor was dat niet altijd het geval. Een voorbeeld uit een ander land zijn dossiers uit een bepaalde periode waarin vaak te lezen is dat kinderen ‘te vondeling’ zijn gelegd. Dat is een aanwijzing dat er onjuistheden in kunnen staan.”

De DNA-test, die sinds een jaar of tien op grotere schaal ingezet kan worden, geeft meer zekerheid over een match tussen een ouder en een kind. Directeur Giepmans raadt mensen dan ook altijd aan om een DNA-test te doen. “Sommige mensen willen dat niet, maar deze testen geven de geadopteerden juist ook regie en meer zekerheid. Je wilt voorkomen dat de verkeerde mensen elkaar na twintig jaar in de armen sluiten.”

