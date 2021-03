In de tempel worden Britse hindoes verleid tot een coronaprik

Klokslag kwart voor 12. Het is de tweede ceremonie van de dag in de Neasden-tempel in het noordwesten van Londen. Terwijl er opzwepende muziek klinkt uit de boxen, gaan zo’n tien mannen in oranje gewaden in kleermakerszit voor het altaar zitten, handpalmen tegen elkaar, hun ogen gesloten. Via de webcam kunnen gelovige hindoes meekijken naar de ceremonie die vijfmaal daags wordt gehouden.

De enorme kalkstenen hindoetempel is de grootste buiten India, waar voor corona zo’n tweeduizend gelovigen per week naartoe kwamen. Het is een opvallende verschijning tussen de typisch Britse laagbouw. Maar hoewel het heilige gedeelte van de tempel voor hindoes vanwege corona is gesloten, is het in een bijgebouw op het complex hartstikke druk. “Next please!”, roept een dame achter de intekentafel naar de volgende in de rij. Allemaal in afwachting van hun vaccinatie.

Een plek die extra vertrouwen moet wekken

De NHS, de Britse gezondheidszorg, deed een klemmend beroep op alle religieuze instellingen in het land om mee te doen. Zij zijn makkelijker in staat om groepen te bereiken die de deur voor Britse autoriteiten gesloten houden. Kerken, moskeeën, synagogen en hindoetempels verspreid over heel Groot-Brittannië doen mee en vele hebben grote delen van hun gebedshuizen ingericht als vaccinatielocatie. Een plek die herkenbaar is voor gelovigen en zodoende extra vertrouwen moet wekken.

Op weerstand stuitten ze in de tempel ook. Lang niet iedereen in de Britse hindoegemeenschap stond te springen om zich te laten vaccineren. “Onze gemeenschap is ontzettend groot”, zegt Hasmita Patel (60), arts en coördinator van de vaccinatielocatie. “Wij wilden ook onze steen bijdragen in het vaccinatieprogramma.”

Patel staat geen seconde stil. Ze controleert of verpleegkundigen voldoende voorraad hebben, maakt korte praatjes met mensen die op hun vaccinatie wachten en houdt bij of de doorstroom bij de intekentafel vlot genoeg gaat. “We zetten hier zo’n achthonderd prikken per dag. Het gaat aan één stuk door”, zegt ze.

Er is wat argwaan in de Aziatische gemeenschap

In de kleine prikhokjes wordt Engels, maar ook Hindi gesproken. De meeste vrijwilligers zijn beide talen machtig. Een vrouw vertelt aan de verpleegkundige die haar het vaccin wil geven dat ze niet kan wachten. Er is wel wat argwaan in de Aziatische gemeenschap, vertelt ze. Ook bij haar ouders. “Ze moeten maar snel komen, want dit is toch perfect.”

“Wat fijn je te zien”, roept een wat oudere dame naar dokter Patel, als ze aan de beurt is voor haar vaccin. “Dit is denk ik waarom het werkt”, zegt Patel even later. “Het wekt voor mensen vertrouwen dat wij ons inzetten. Als iemand gelovig is en vanuit dat geloof hoor je dat het veilig is, dan heeft dat echt veel meer impact dan wanneer Boris Johnson dat op televisie zegt. En wat we zien is dat mensen die in eerste instantie huiverig waren en zich toch lieten vaccineren, het vervolgens weer adviseren aan anderen.”

De drukste moskee van de hoofdstad

Ook de East London Mosque heeft enkele grote zalen omgedoopt tot prikruimtes. Het is de drukste moskee van de hoofdstad, normaal gesproken bezocht door duizenden moslims per week. En zelfs in de beroemde kathedraal van Salisbury zetten NHS-medewerkers momenteel honderden prikken per dag.

Hoewel het effect van de hulp van religieuze instellingen nog niet exact te meten is, is de vaccinatiebereidheid in Groot-Brittannië met 86 procent het hoogst in heel Europa. Terwijl in Frankrijk slechts 49 procent geneigd is om een vaccin te nemen, peilde opiniepeiler YouGov deze week. In Duitsland is dat 68 procent.

