In de Syrische enclave Idlib gaan burgers gebukt onder bombardementen en een nieuwe coronagolf

De Turkse president Erdogan reist woensdag af naar de Russische badplaats Sotsji, voor een langverwacht overleg met president Poetin. Volgens Turkse functionarissen zullen de twee leiders het hebben over de Turkse aanschaf van nieuwe Russische raketafweersystemen, maar ook over een gebied waar Turkse en Russische troepen pal tegenover elkaar staan: Idlib.

De noordwestelijke enclave in Syrië is een van de laatste gebieden die het leger van president Assad nog altijd niet heeft veroverd. De laatste jaren heeft zich rondom het rebellenbolwerk een internationale patstelling van formaat gevormd. Rusland verleent militaire steun aan het Syrische regeringsleger, terwijl Turkije verschillende rebellengroepen steunt en in Idlib en in het noorden van de aangrenzende provincie Aleppo duizenden Turkse soldaten gelegerd heeft.

De huidige situatie in Syrië. Beeld Brechtje Rood

Vorig jaar sloten Rusland en Turkije een wapenstilstand rondom Idlib, nadat tientallen Turkse troepen waren gedood tijdens een groot offensief van het Syrische regime, en de situatie verder dreigde te escaleren. Maar die wapenstilstand bleek al snel wankel, en geweld is sindsdien niet uitgebleven. De afgelopen weken heeft Rusland de bombardementen weer verder opgevoerd, en heeft Turkije aangekondigd extra troepen te sturen.

Een medische catastrofe

Manieren om de rust te herstellen zullen woensdag dan ook ter sprake komen, zo liet de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov weten. Verschillende afspraken die vorig jaar als onderdeel van de wapenstilstand gemaakt werden moeten volgens hem opnieuw bekrachtigd worden.

Zo zou er een kilometersbrede ‘de-escalatiezone’ worden ingesteld tussen de frontlinies van de regeringstroepen en de rebellen, en zouden Turkse en Russische troepen samen in dit gebied patrouilles uitvoeren. Maar in de de-escalatiezone wordt met regelmaat gevochten, en van de gezamenlijke patrouilles is inmiddels ook geen sprake meer.

Naar schatting bevinden zich duizenden Turkse soldaten in Idlib en het noorden van de aangrenzende provincie Aleppo. Beeld AFP

Terwijl Poetin en Erdogan zich woensdag over zulke hete diplomatieke hangijzers buigen, wordt Idlib hard geraakt door een ‘medische catastrofe’, zo stelt een verklaring van de beroepsvereniging van artsen in Idlib. De deltavariant van het coronavirus slaat hard om zich heen; niet sinds de start van de pandemie zijn de besmettingscijfers in Idlib zo hoog geweest.

Er is amper bescherming voor de bijna 3,5 miljoen burgers die in het gebied wonen: volgens een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft slechts 2,5 procent van de bevolking een eerste inenting gehad, en veel van de ziekenhuizen zijn verwoest door Syrische en Russische bombardementen. Ook is er niet voldoende medische apparatuur en er is een ernstig tekort aan medisch personeel. Velen van hen zijn de afgelopen jaren gevlucht of gedood.

Grenzen dicht

Voor de inwoners van Idlib is er geen ontsnappen aan de ellende. Turkije houdt de grenzen doorgaans goed dicht; Erdogan wil voorkomen dat net als in 2015 grote aantallen Syriërs naar Turkije zullen vluchten. Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorige week hamerde de Turkse president meermaals op het feit dat zijn land niet nog meer migranten kan opvangen.

Ondanks de oplopende besmettingscijfers worden amper maatregelen genomen in Idlib. Activist Salwa Abdul-Rahman ziet ook weinig angst voor het virus om haar heen. “Het is net alsof de mensen gewend zijn geraakt aan de dood”, vertelt ze aan persbureau AP. “Wie niet is gedood door het regime of door de Russische bombardementen wordt nu gedood door het virus.”

