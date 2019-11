In de strijd om parkeerplekken vallen in Delhi zelfs doden

“Is dit uw auto, mevrouw?” De agent staat met zijn notitieboekje in de hand door mijn voorruit te gluren, wanneer ik verbaasd kom aanlopen. “We kregen een belletje dat hier een verlaten voertuig staat.”

De auto staat pas twee dagen naast het parkje, net om de hoek van ons huis, maar de neergedaalde stoflaag op de ruit was dik genoeg voor een boze buur om er de woorden ‘wees-auto’ in te kunnen schrijven. Ik verdenk de voorzitter van de bewonersvereniging. Die verschijnt inderdaad al snel op zijn balkon, zichtbaar teleurgesteld dat ik het beoogde wegslepen heb weten te voorkomen.

Banden laten leeglopen

Enkele decennia van economische groei hebben van parkeren in Delhi een voorname bron van conflict gemaakt. Veel woonwijken zijn niet aangelegd voor autobezitters, maar hebben nu te maken met meerdere voertuigen per huishouden en bovendien twee of drie extra verdiepingen op elke woning waarin ook weer nieuwe autobezitters wonen.

Bij gebrek aan gemeentelijke parkeerplanning zoeken bewoners daarom naar eigen oplossingen, al dan niet binnen de wet. Aan het hek voor het huis van de voorzitter hangt bijvoorbeeld een bord waarmee hij dreigt de banden van ongewenst geparkeerde voertuigen te laten leeglopen.

De rest van de buurt is onofficieel gereserveerd door leden van zijn vereniging, oftewel de huiseigenaren. De huurders van de verdiepingen die zij illegaal op hun eigen woningen hebben laten bouwen, moeten het maar uitzoeken.

Boze mannen

Deze dagelijkse parkeerstrijd is kinderspel vergeleken met de oorlog die in sommige andere buurten gaande is. Vorig jaar vielen er zelfs doden in een ruzie om een parkeerplaats in het zuiden van de stad. En een stel dat had gewinkeld op de elitaire centraal gelegen Khan Market werd in hun auto op de parkeerplaats aangevallen door een groep van tientallen boze mannen met metalen stokken.

De parkeerwachten op deze markt kunnen door een ongekend ruimtelijk inzicht veel meer auto’s kwijt dan waar de parkeerplaats in de jaren vijftig voor is aangelegd. Toch zijn zij vrijwel dagelijks het slachtoffer van gescheld door dames en heren die menen dat hun auto er ook nog bij moet, of die hen de schuld geven van de krasjes op hun Audi of Mercedes. Ondertussen knijpen de parkeerwachten voor hun eigen veiligheid een oogje dicht wanneer de bankiers en zakenlui van Delhi uit woede elkaars ruitenwissers en banden beschadigen.

Straatwacht

Voor deze parkeerwachten moet het leven binnenkort makkelijker worden. De gemeente heeft een plan aangekondigd voor fors hogere parkeertarieven en extra ondergrondse parkeergarages. Voorlopig geldt dit plan alleen voor de commerciële stadsdelen en moeten woonwijken het nog steeds met hun zelf bedachte regels doen.

En daar doen wij dus ook maar aan mee. De straatwacht, bij wie tot frustratie van de voorzitter de werkelijke uitvoerende macht ligt, krijgt nu van ons een aanvulling op zijn maandsalaris. Ook komt de autowasser dagelijks langs om die gevaarlijke stoflaag te voorkomen. En om het af te maken hangt er een zelfgemaakt bordje aan de muur onder ons huis waarmee we onze eigen parkeerplaats permanent reserveren. Brutalen hebben de halve wereld… of in elk geval de parkeerplekken van Delhi.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.