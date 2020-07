In de sloppenwijken van Mumbai is meer dan de helft al besmet geweest met het coronavirus

De meerderheid van de sloppenwijkbewoners in de Indiase miljoenenstad Mumbai heeft Covid-19 gehad. Dat suggereert de uitkomst van een studie in drie delen van de metropool, waarvoor bijna 7000 mensen zijn getest. Van de sloppenwijkbewoners bleek 57 procent antistoffen tegen het virus te hebben ontwikkeld, tegenover 16 procent van de mensen in andere woonwijken. Gemiddeld gaat het om 40 procent van de inwoners.

Het gemeentebestuur van Mumbai is blij met de uitkomst. Want hoewel het virus een stuk wijder verspreid lijkt te zijn dan verwacht, lijkt het aantal symptomatische gevallen juist een stuk lager te zijn. En het aandeel besmette mensen dat aan het virus sterft, is volgens de nieuwe cijfers slechts 0,05 tot 0,1 procent, al is dat getal waarschijnlijk weer te laag omdat niet alle coronadoden als zodanig zijn geregistreerd. Eerdere cijfers schatten het sterftepercentage op 5,5 procent voor Mumbai, de zwaarst getroffen stad in India, en 2,23 procent voor het hele land.

De gemeente ziet in de lage sterftegraad ook het eigen beleid gerechtvaardigd. “Dit zou mede aan efficiënte isolatiemaatregelen en het actief isoleren van symptomatische gevallen kunnen worden toegeschreven”, zo staat in het persbericht bij de studie.

Betekent dit groepsimmuniteit?

Het is geen verrassing dat het aantal besmettingen in sloppenwijken flink hoger is dan in andere wijken. Mensen wonen er vaak onder onhygiënische omstandigheden dicht op elkaar en delen veelal de sanitaire voorzieningen met tientallen anderen. Daarom werd bij aanvang van de pandemie ook gevreesd voor een enorme uitbraken met rampzalige gevolgen in deze wijken. Daarom houden de autoriteiten juist de sloppenwijken scherp in de gaten. Er wordt langs alle deuren gegaan om ervoor te zorgen dat iedereen met symptomen zich zoveel mogelijk laat testen. En voor wie met meerdere mensen in een enkele kamer woont, of vanwege leeftijd of andere aandoeningen extra risico loopt, is thuis isoleren geen optie.

Volgens de onderzoekers, die samenwerkten met de landelijke overheidsdenktank NITI Aayog en het Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), is de studie representatief voor de drie stadsdelen, waar in totaal ongeveer 10 procent van Mumbai’s bevolking van 18 miljoen mensen woont. Zij verwachten dat studies in andere stadsdelen, die komende maand volgen, een soortgelijk resultaat zullen opleveren.

Betekent dit dat Mumbai op het punt staat groepsimmuniteit te bereiken, aangezien 42 procent van de stadsbewoners in een sloppenwijk woont? Zover willen de Indiase onderzoekers nog niet gaan – helemaal omdat recent onderzoek suggereert dat antistoffen tegen Covid-19 na negentig dagen afnemen. Wel benadrukken ze dat nergens anders in de wereld zo’n hoge aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19 is gevonden. “Dit zal nuttig zijn voor ons begrip van groepsimmuniteit en ziekteverspreiding.”

