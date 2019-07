In de Saudische woestijn komt een Disney-stad voor grote mensen

Vraag een 9-jarig kind met een rijke fantasie om een droomstad te beschrijven, en de kans is groot dat die veel gelijkenissen heeft met ‘Neom’. Dat is de naam van de stad die moet verrijzen in de Saudische woestijn. De bedenker ervan is de Saudische kroonprins Mohamed bin Salman. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal heeft documenten ingezien waarin plannen voor de stad staan beschreven.

Neom krijgt bijvoorbeeld zand dat ’s avonds licht geeft. Een zwerm lichtgevende drones moeten een maan nabootsen. En er komt een ‘Jurassic Park’ op een eiland waar bezoekers robot-dinosaurussen kunnen bezichtigen. Verder zijn er plannen voor vliegende taxi's, en robot-arbeiders, die naast huishoudelijke klusjes ook gladiatoren-gevechten houden.

De kroonprins laat zich bij het ontwikkelen van zijn megalomane bouwplannen adviseren door westerse consultancy-kantoren zoals Boston Consulting Group en McKinsey & Co. De kosten van Neom worden beraamd op een slordige 500 miljard dollar.

