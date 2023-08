In de Lefortovo-gevangenis waar Evan Gershkovich vastzit wil Rusland gevangenen mentaal breken

Het is een onopvallend gebouw in het oosten van Moskou, met strogele muren, grijze daken en donkere ramen. Het bevindt zich in een lommerrijke buurt niet ver van een klein stadspark. Wie niet beter weet, loopt er zonder op- of omkijken aan voorbij.

Het is niet zozeer de buitenkant als wel de binnenkant van de Lefortovo-gevangenis die de voorbijganger de koude rillingen geeft. Al ruim een eeuw geldt het complex als het symbool van de politieke repressie in Rusland.

Niet voor niets belandde ook Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich in de strafinrichting nadat hij eind maart in Rusland werd gearresteerd op basis van een valse aanklacht van spionage. De Amerikaanse journalist zit er sindsdien in voorarrest. Vorige week donderdag werd bekend dat zijn voorlopige hechtenis met nog eens drie maanden wordt verlengd: tot 30 november. Mocht hij daarna voor de rechter komen, dan kan de celstraf oplopen tot twintig jaar.

Gebouwd in de tsarentijd

Tot die tijd zit de 31-jarige Gershkovich in Lefortovo achter de tralies. Een gevangenisgebouw dat in 1881 tijdens de tsarentijd werd gebouwd. In eerste instantie deed Lefortovo dienst als strafinrichting voor voornamelijk kleine criminelen. Pas na 1917, toen de bolsjewieken de macht grepen in Rusland, groeide Lefortovo uit tot het belangrijkste detentiecentrum van de geheime diensten.

In de jaren dertig werd Lefortovo het epicentrum van de Grote Terreur, toen miljoenen Russen de dood vonden dankzij de vervolgingswaanzin van Sovjetdictator Jozef Stalin. Een plek waar de veiligheidsdienst KGB de ‘vijanden van het volk’ martelde, executeerde of, in het beste geval, in voorarrest hield voordat ze in de goelag belandden. In het complex werden dissidenten net zo lang gefolterd tot ze de gefabriceerde aanklachten bekenden.

Niemand minder dan Lavrenti Beria, Stalins meedogenloze spionnenbaas, liep door de kelders waar de dikke betonnen muren het gekerm van politieke tegenstanders smoorden. Zelf nam Beria meermaals deel aan verhoren, martelingen en executies van dissidenten.

Sadistische praktijken

Ook na Stalins dood in 1953 bleef Lefortovo de belangrijkste gevangenis van de KGB in Moskou. Er belandden tientallen Sovjetdissidenten. Onder hen waren non-conformisten als de joodse Natan Sharansky en schrijver Aleksandr Solzjenitsyn, de latere Nobelprijswinnaar.

Ook de Russische dissident en auteur Vladimir Boekovski kwam in Lefortovo terecht, in de periode dat Leonid Brezjnev de Sovjet-Unie leidde. In 2005 deed Boekovski in de The Washington Post zijn verhaal over de sadistische praktijken die hij moest doorstaan toen hij daar in 1971 belandde en besloot in hongerstaking te gaan om een advocaat van zijn keuze te eisen. “Om me te breken begonnen ze me dwangvoeding te geven op een zeer ongebruikelijke manier: via mijn neusgaten. Een twaalftal bewakers leidde me van mijn cel naar de medische afdeling. Daar duwden ze me in een dwangbuis, bonden ze me vast aan het bed en gingen ze op mijn benen zitten zodat ik me niet los kon rukken. De anderen hielden mijn schouders en hoofd vast terwijl een arts de voedingssonde in mijn neusgat duwde. Het slangetje was dik, dikker dan mijn neusgat en ging er niet in. Het bloed gutste uit mijn neus en tranen rolden over mijn wangen, maar ze bleven duwen totdat het kraakbeen brak.”

Litvinenko en Skripal

Hoewel Lefortovo tegenwoordig geen executieplaats meer is en de meest sinistere martelpraktijken naar verluidt tot het verleden behoren, geldt de inrichting ook onder president Poetin als het middelpunt van de hedendaagse repressie . Politieke tegenstanders, (vermeende) spionnen, politici en activisten bevolken er de cellen. Zo zaten de Russische voormalige inlichtingenofficieren Aleksandr Litvinenko en Sergej Skripal in Lefortovo. Beiden werden later in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd: Litvinenko overleed in 2006 na het drinken van thee met radioactief polonium en Skripal overleefde in 2018 ternauwernood een aanslag met het zenuwgas novitsjok.

De Russische journalist Igor Roednikov, die tussen 2017 en 2018 zelf tien maanden in Lefortovo doorbracht, beschreef de omstandigheden in mei dit jaar in de Russische online krant The Moscow Times: “Lefortovo is beroemd vanwege de maximale psychologische druk [op gedetineerden, red.]. Het doel is simpel: de gevangene breken.”

Zo probeert de geheime dienst FSB de gedetineerden in Lefortovo mentaal te laten bezwijken door ze compleet te isoleren. “Geen belletjes, geen bezoek, geen kranten, niets”, zo beschreef de prominente Russische advocaat Jevgeni Smirnov tegen persbureau AP het isolement van de gevangenen. “Het is één van de instrumenten van onderdrukking.” Een vorm van politieke repressie waarvan ook Evan Gershkovich nu al vijf maanden het slachtoffer is.

