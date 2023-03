In ‘de Leeuwenkuil’ komen Palestijnse jongeren van alle achtergronden samen

In korte tijd is de populariteit van ‘de Leeuwenkuil’, een nieuwe militie op de bezette Westoever, snel gestegen. Het voornemen om Palestijnse jongeren van verschillende achtergronden te verenigen, is aantrekkelijk.

In Nablus prijken hun afbeeldingen aan de muren van de oude stad, in koffietentjes en in restaurants, en zelfs aan kettingen die als souvenirs verkocht worden: de jonge mannen van ‘de Leeuwenkuil’ (Arin al-Usud). De populariteit van de nieuwe militie in Nablus – op de bezette Westoever – is in korte tijd omhooggeschoten, vooral onder de jongere generatie Palestijnen.

Het succes wordt niet alleen aangewakkerd door de nieuwigheid van de groep, maar ook door het feit dat ze de dingen net iets anders aanpakken dan anderen. Het zijn voornamelijk jonge twintigers die, in tegenstelling tot de meer gevestigde gewapende groepen op de Westoever, een veel verfijnder gevoel hebben wat betreft het bereiken van hun jonge achterban.

Online-vaardig

Ze zijn – net als de meeste leden van generatie Z – digital natives die volkomen thuis zijn in de wereld van sociale media. Ze delen hun dagelijkse leven online zoals generatiegenoten dat overal ter wereld doen, alleen hebben deze TikToks en Instagramberichten een flinke militante ondertoon. Te zien is hoe de jonge mannen in de nauwe straatjes van het oude centrum poseren met automatische wapens, hoe ze ’s nachts op straat rondhangen en met elkaar grappen en hoe ze samen op de bank hangen.

Naast het bekijks op Instagram en Tiktok krijgt de Leeuwenkuil ook veel aandacht op de berichtenapp Telegram, waarop het laatste nieuws over gevechtsoperaties of omgekomen leden wordt verspreid. Met hun 247.000 volgers stijgen ze ver boven de volgersaantallen uit van gevestigde groepen als de al-Quds Brigades van Islamitische Jihad (84.000) of de Izz al-Din al-Qassem Brigades, de militaire tak van Hamas (179.000).

In tegenstelling tot de andere groepen is de Leeuwenkuil een militie die de traditionele Palestijnse politieke scheidslijnen overstijgt. De jongeren die zich hebben aangesloten komen uit families met allerlei verschillende loyaliteiten en achtergronden – Fatah, Hamas, Islamitische Jihad en het Volksbevrijdingsfront voor Palestina (PFLP).

Geen tijd voor onderling gekibbel

Sommigen zijn tegelijkertijd actief in deze groepen, maar voor onderling gekibbel is in de Leeuwenkuil geen tijd, benadrukken de leden. Het moet een plek zijn waar Palestijnse jongeren verenigd voor een gezamenlijk doel strijden, en de verdeeldheid van de andere partijen achter zich kunnen laten. Het is een aantrekkelijke boodschap voor een jonge generatie die geen heil ziet in het voortzetten van de verzuiling uit de tijd van hun ouders en geen vertrouwen heeft in de corrupte Palestijnse Autoriteit.

Naar schatting telt de Leeuwenkuil inmiddels tientallen tot honderd actieve leden. Net als andere groepen is er ook een eigen uniform: volledig in het zwart, soms met een witte hoofdband of een zwart vissershoedje met het logo (de Rotskoepelmoskee leunend op een halve maan, daarboven twee automatische wapens) en ‘de Leeuwenkuil’ erop geprint.

Hoewel de militie slechts iets langer dan een jaar bestaat en een halfjaar geleden pas officieel naar buiten trad, staan de militanten hoog op de prioriteitenlijst van het Israëlische leger. Deels omdat het credo van de groep – dat elke mogelijkheid om verzet te plegen tegen de bezetting moet worden aangegrepen – al tot een dode aan Israëlische kant heeft geleid. In oktober werd een Israëlische soldaat doodgeschoten in de buurt van de nederzetting Shavei Shomron, net buiten Nablus.

De bezetting komt volgens de Leeuwenkuil in verschillende vormen: het Israëlische leger, illegale nederzettingen en Israëlische kolonisten. “Onze wapens zullen geen kogels nodeloos de lucht in schieten, want hun enige doel is de bezetting”, onderstreepte een van de leden tijdens een bijeenkomst van de militie vorig jaar.

Het felste verzet vind plaats in Nablus zelf, in de kleine straten en steegjes die het centrum doorlopen. Elke keer als het Israëlische leger de stad intrekt voor een patrouille of voor een inval, heeft de Leeuwenkuil zich voorgenomen de confrontatie aan te gaan.

Jacht op leiders Leeuwenkuil

De laatste maanden heeft het Israëlische leger zich gericht op het uitschakelen van de meest spraakmakende leden van de Leeuwenkuil. Bij een inval twee weken geleden werden nog zes leden gedood, net als vier ongewapende burgers. Maar in plaats van de beweging uit te schakelen lijken de acties van het leger de populariteit van de groep alleen maar verder aan te wakkeren.

Daarmee snijdt het Israëlische leger zich flink in de vingers, want het wil niet alleen een einde maken aan de fysieke dreiging die de Leeuwenkuil vormt, maar ook aan wat de groep symboliseert: een jonge verenigde generatie, die de tweede intifada nooit bewust heeft meegemaakt, en mogelijk een rol kan spelen in een derde opstand.

Lees ook:

Elf Palestijnen gedood en meer dan honderd gewonden bij Israëlische inval in Nablus

Israël voert de militaire invallen op de Westoever flink op. Dit jaar lijkt opnieuw een dodelijke mijlpaal te worden.

Netanyahu keert voor de zesde keer terug als premier

Israël krijgt het meest rechtse kabinet uit zijn geschiedenis. En voor de zesde keer met Netanyahu aan het hoofd.