In de Iraanse stad Zahedan blijven inwoners de veiligheidsdiensten trotseren

Opnieuw trotseerden demonstranten vrijdag in Zahedan het gevaar door te betogen tegen het regime. De zuidoostelijke stad is een van de plaatsen die de laatste weken het hardst zijn geraakt door het gewelddadige optreden van de Iraanse veiligheidsdiensten. Sinds het uitbreken van de protesten in Iran zijn in Zahedan al tientallen demonstranten gedood. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International gaat het om zeker 82 doden en honderden gewonden.

Een groot deel van de inwoners behoort tot de Beloetsjen, een etnische, soennitische minderheid die door de Iraanse regering stelselmatig wordt achtergesteld.

Bloedbad na het vrijdaggebed

De Iraanse autoriteiten leken donderdag nog een poging te doen inwoners van de stad te paaien door aan te kondigen dat de lokale politiecommissaris, betrokken bij het geweld tegen de inwoners de afgelopen weken, zal aftreden. Maar dat werd niet enthousiast ontvangen. In de stad speelde zich deels door toedoen van de politie een van de bloedigste dagen van de protesten af, die inmiddels door heel het land bekendstaat als ‘Bloody Friday’.

Dat bloedbad vond plaats op 30 september, na het vrijdaggebed. Er waren die dag demonstraties georganiseerd uit solidariteit met de protesten in de rest van het land, en uit woede over berichtgeving dat een vijftienjarig meisje door een politiecommandant uit een nabijgelegen stad zou zijn verkracht. Toen inwoners na het gebed naar het nabijgelegen politiestation trokken, zo vertellen ooggetuigen aan The Washington Post, werden de leuzen ‘dood aan de dictator’ en ‘de verkrachter moet gestraft worden’ gescandeerd.

Niet lang daarna begonnen veiligheidsdiensten, gepositioneerd op de daken van het station en de aangrenzende huizen, te schieten op de demonstranten. Volgens ooggetuigen werden er lukraak traangas, hagel en kogels op hen afgevuurd. Er werd ook geschoten op de honderden mensen die nog aan het bidden waren in de moskee.

Uiteindelijk waren zowel demonstranten als inwoners die toevallig in de moskee waren genoodzaakt zich urenlang te verschansen in het gebedshuis, terwijl de veiligheidsdiensten bleven schieten. Inmiddels lagen er tientallen doden en gewonden die niet naar het mortuarium of het ziekenhuis vervoerd konden worden.

Met harde hand

Een zestigjarige man vertelt aan The Washington Post hoe hij tevergeefs zijn gedode 25-jarige zoon probeerde weg te krijgen. “Toen we het lichaam van mijn zoon naar buiten wilden dragen, werden er twee mensen neergeschoten, recht voor mijn neus, bij de poort van de moskee. Een werd in het hoofd geschoten en de ander in de borst. We moesten wachten tot de zon onderging om weg te komen.”

Amnesty zegt dat het de namen van 66 mensen, onder wie tien kinderen, heeft kunnen verzamelen die op die dag zijn gedood, maar stelt dat het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger ligt. Uit forensische analyse blijkt dat de meeste slachtoffers in het hoofd, nek en borst zijn geraakt, “waaruit een duidelijke intentie blijkt om te doden of serieus te verwonden”. Een van hen is de elfjarige Javad Pousheh, die door de veiligheidsdiensten in zijn achterhoofd werd geschoten.

Volgens de mensenrechtenorganisatie is er een sterke toename te zien in het geweld dat tegen demonstranten wordt gebruikt sinds het hoofdkwartier van de Iraanse strijdkrachten op 21 september het bevel aan alle provincies gaf ‘onruststokers en anti-revolutionairen met harde hand te confronteren’.

VN-organisatie: Iran houdt lichamen dode betogers achter De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties vindt dat Iran opgepakte betogers slecht behandelt. Zo zijn er aanwijzingen dat het land de lichamen van omgekomen demonstranten achterhoudt. Betogers in Iran gaan al weken de straat op tegen het beleid van de machthebbers. De regering beantwoordt de demonstraties met hard politieoptreden en arrestaties. Het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten (OHCHR) zegt bewijs te hebben dat de autoriteiten betogers en hun families slecht behandelen. Sommigen krijgen bijvoorbeeld geen medische zorg. “We zijn in het bijzonder bezorgd over informatie dat de autoriteiten gewonde betogers van ziekenhuizen naar detentiecentra verplaatst en weigert de lichamen van degenen die zijn omgekomen aan de familie over te dragen”, zegt een woordvoerder. Volgens de OHCHR moeten nabestaanden soms beloven dat ze geen uitvaart organiseren of niet met de media spreken voordat ze het lichaam van hun naaste terugkrijgen. (ANP)

