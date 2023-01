In de Guanabarabaai bij Rio liggen tientallen spookschepen. ‘Het grootste probleem is de olie die erin zit’

De schepen Abreu e Lima en Jequitibá hangen een beetje tegen elkaar aan, alsof ze steun bij elkaar zoeken. De twee doorgeroeste gevaartes van een paar honderd meter liggen vlak bij de kade van een verlaten scheepswerf, op het eiland Ilha do Governador in de Guaranabaai in Rio de Janeiro. Het zijn stille, trieste getuigen van wat in de Guanabarabaai al tientallen jaren een probleem is: de baai is verworden tot een scheepskerkhof.

“Onlangs was er een storm. De schepen lagen bijna op hun kant”, zegt Sérgio Ricardo Potiguara van milieuorganisatie Baía Viva (‘levende baai’). Zijn organisatie zet zich in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de baai, die met ruim vierhonderd vierkante kilometer ongeveer twee keer zo groot is als Amsterdam. De aanliggende gemeenten lozen hun afvalwater in de baai, en ook veel zwerfvuil komt in het water terecht. Aan de kade bij de scheepswerf drijven plastic flessen in een ondefinieerbare grijze drab. Baía Viva en andere milieuorganisaties stellen dit onvermoeibaar aan de kaak.

Banenverlies na corruptieschandaal

“Sinds de crisis van 2014 is het nog erger geworden”, legt Potiguara uit. “Toen verloren talloze toeleveranciers van staatsoliebedrijf Petrobras hun opdrachten door het grote corruptieschandaal (werknemers van het bedrijf namen steekpenningen aan van toeleveranciers in ruil voor opdrachten, red.). Hun schepen raakten buiten gebruik.”

Drie organisaties zijn verantwoordelijk voor de in de steek gelaten schepen. Ze werken volgens hem volstrekt langs elkaar heen: de marine, de federale milieuhandhavingsorganisatie Ibama, en de milieuhandhavingsorganisatie Inea van de deelstaat Rio de Janeiro.

Er is nooit een officiële inventarisatie gemaakt van de schepen die in de baai liggen. Plaatselijke kranten hebben het over 58, maar volgens Potiguara is dat niet meer dan giswerk. De oudste schepen zijn al gezonken en vormen een gevaar. “Er zijn al botsingen geweest. Maar het grootste probleem is het milieu, vooral de olie die in de schepen zit.”

Plunderaars

De kwestie werd weer actueel toen het schip São Luiz op drift raakte en op de dertien kilometer lange brug botste die de steden Rio de Janeiro en Niterói verbindt. Het anker was losgeschoten en de São Luiz raakte op drift. De eigenaar beweert dat hij het schip terug in de vaart wil nemen, na een grondige opknapbeurt, maar Potiguara heeft er een hard hoofd in.

“De São Luiz is er slecht aan toe. Hij wordt gestript door plunderaars. Die schuimen in kleine bootjes de baai af en enteren de schepen, net als in de piratentijd. Het bouwmateriaal van de schepen is enorm gewild voor de recylingmarkt, weet Potiguara. Er is goed geld aan te verdienen.

“Maar om het probleem grondig aan te pakken moet je de schepen eerst helemaal reinigen voordat je ze gaat ontmantelen. Eerst en vooral moet de brandstof eruit, zodat die niet in zee terechtkomt. Daar zijn regels voor. In Brazilië hebben we de wet voor ontmanteling van vaartuigen uit 1997.” Daar laat niemand zich iets aan gelegen liggen, constateert hij cynisch.

“Je kunt die wrakken zelfs inzetten voor kustbeheer. Je kunt ze gebruiken als een kunstmatig rif, dat de golven kan breken. Dat is in deze tijden van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel geen luxe. Je kunt van zo’n oud schip ook een toeristische attractie maken.”

Vissershaven

Aan ideeën en bezieling ontbreekt het de makkelijke prater Potiguara geenszins, maar de organisatie Baía Viva lijkt al zo lang als ze bestaat tegen dovemansoren te praten. “Toen in 2016 de Olympische Spelen werden gehouden, hadden we het probleem van al het vuilnis dat in de baai rondzwerft, tot koelkasten en banken toe, en dat de watersporters in de problemen kon brengen. Zelfs toen kwamen de autoriteiten niet in beweging.” Hij schudt met een moedeloze blik zijn hoofd.

Hij heeft zijn hoop gevestigd op de Universidade Federal Fluminense in Niterói. Die is met een studie bezig om het aantal verlaten schepen eindelijk in kaart te brengen en een oplossing aan te dragen voor de toekomst. “Ze hebben me benaderd om het voorwoord te schrijven.”

Mocht de zaak ooit worden opgelost, dan kan ook eindelijk de vissershaven in Niterói in gebruik worden genomen. Die is in 2013 gebouwd, tot vreugde van de vissers die altijd in precaire omstandigheden hebben moeten werken. Potiguara: “Die vissershaven heeft tien miljoen real (een kleine twee miljoen euro, red.) gekost en is gewoon gesloten. Weet je waarom? Om er te komen, moet je over een scheepskerkhof heen.”

