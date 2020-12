In de Centraal Afrikaanse Republiek proberen buitenlandse troepen met man en macht nóg een coup te voorkomen

Rwanda, en waarschijnlijk ook Rusland, hebben troepen gestuurd naar de Centrale Afrikaanse Republiek (CAR) om oprukkende rebellengroepen te bestrijden. Zondag zijn er presidentsverkiezingen. De belangrijkste oppositiekandidaat, voormalig president François Bozizé, mag niet meedoen van het constitutionele gerechtshof in Bangui, de hoofdstad van het land.

De al aanwezige VN-vredesmacht Minusca voerde de afgelopen dagen strijd met rebellengroepen die steden en wegen rond Bangui hadden ingenomen. De VN-troepen zouden de situatie weer onder controle hebben. Toch komen er in buurland Kameroen veel vluchtelingen aan die de verkiezingen niet afwachten. Het risico op gewelddadigheden, in een van de armste en meest verscheurde landen ter wereld, wordt als zeer reëel ervaren.

De zittende regering van president Faustin-Archange Touadéra beschuldigt Bozizé ervan een staatsgreep te willen plegen, nu hij door het hof is uitgesloten van de verkiezingen. Bozizé zou leidinggeven aan de christelijke anti-balaka milities die de aanvallen rond Bangui uitvoerden.

Het constitutionele hof weigerde Bozizé als presidentskandidaat, omdat hij ‘niet voldoet aan het criterium van een fatsoenlijk karakter’. Volgens het hof zijn er VN-sancties tegen hem van kracht en wordt hij gezocht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Beide kampen zouden ernstige wreedheden hebben begaan

Bozizé was van 2003 tot en met 2013 president van de Centraal Afrikaanse Republiek, totdat hij verdreven werd door de islamitische seleka-rebellen. In de strijd die volgde, zouden beide groepen, de seleka en de anti-balaka, ernstige wreedheden hebben begaan. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties rekende dit Bozizé in 2014 aan en legde hem sancties op, waaronder het bevriezen van al zijn bankrekeningen en een reisverbod. Afgelopen zomer zijn die sancties nog verlengd.

Ondanks het reisverbod, zocht Bozizé zijn heil in het buitenland. Hij keerde onlangs terug naar zijn land om een gooi te doen naar het presidentschap. De zittende president, Touadera, werd in 2016 met een grote meerderheid gekozen. Hij hoopt nu op een tweede termijn. De kans dat hij herkozen wordt is redelijk groot nu Bozizé niet mee mag doen.

Het probleem is wel dat de regering maar een klein deel van het land controleert en dat de rest in handen is van diverse rebellengroepen. Er woedt vooral een strijd tussen de moslimminderheid, die via de seleka-militie de macht in 2013 veroverde, en de meerderheid van de christenen van wie velen zich achter Bozizé scharen.

De huidige moslimpresident die in 2016 werd gekozen poogt een brug te slaan tussen de beide religieuze groepen, maar in het uiterst instabiele land met grote armoede is dat een lastige opgaaf.

Rwanda liet weten dat het, in het kader van de vredesmacht Minusca, honderden extra soldaten heeft gestuurd. Moskou ontkent dat het soldaten naar het Afrikaanse land heeft gebracht, maar de autoriteiten in Bangui maakten bekend dat er de afgelopen dagen vele Russische militaire toestellen zijn geland met troepen en wapens. Met alle macht wordt getracht een vijfde coup sinds de onafhankelijkheid van de CAR in 1960 te voorkomen, en de verkiezingen door te laten gaan.

