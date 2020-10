In coronabrandhaard Madrid leidt een politiek slagveld opnieuw tot de noodtoestand

In Madrid geldt vijftien dagen lang een noodtoestand. De Spaanse regio kreeg de zogeheten ‘alarmfase’ vrijdag opgelegd omdat de rechtse regioregering volgens de linkse landsregering van premier Pedro Sánchez weigert de juiste maatregelen te nemen om een nieuwe grote virusuitbraak in te dammen. De maatregel moest ook een massale uittocht in de aanloop naar het lange vakantieweekend, de ‘Puente de Pilar’, voorkomen.

De alarmfase werd al eens eerder voor héél Spanje afgekondigd, toen het land tijdens het voorjaar zwaar getroffen werd door de eerste coronagolf. Maar van een lockdown tot achter de voordeur, zoals destijds, is nu geen sprake: de huidige alarmfase geeft de centrale regering in eerste instantie vooral juridische ruimte om de Spaanse hoofdstad en acht zwaar getroffen randgemeenten (in totaal 3,8 miljoen burgers) af te sluiten van de rest van het land: alleen noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld voor werk of medische zorg, zijn toegestaan. Binnen de ‘bubbels’ mogen burgers zich nog wel gewoon vrij bewegen, al gelden daar ook restricties rond bijeenkomsten, en in horeca en winkels.

De opgelegde alarmfase komt een dag nadat de rechter - vanwege het schenden van fundamentele burgervrijheden - een streep zette door de gedeeltelijke afgrendeling van Madrid die de landsregering vorige week al afkondigde.

Een agent spreekt een automobilist aan bij een verkeerscontrolepunt in Madrid. Beeld REUTERS

Buitenproportioneel

De regioregering van Isabel Díaz Ayuso vocht de maatregel daarop aan: zij vindt de afgrendeling buitenproportioneel en vreest grote economische schade. Zij voert liever haar eigen beleid en liet daarom vorige maand al verschillende Madrileense wijken in lockdown gaan waar het aantal coronabesmettingen het hoogst was. En met succes vindt de regiopresident, want terwijl de coronacijfers elders in Spanje stijgen, dalen ze in Madrid.

Maar volgens de landsregering is dit niet genoeg om het tij daadwerkelijk te keren in de regio waar het aantal coronabesmettingen op 723 per 100.000 inwoners ligt. Spanje (47 miljoen inwoners) had donderdag nog bijna 13.000 nieuwe coronagevallen; het totaal aantal besmettingen tot dusver in het land is met bijna 850.000 het hoogste van West-Europa.

De vrijdag opgelegde regionale alarmfase is ook een nieuwe episode in een almaar grimmiger wordende coronaveldslag tussen de Madrileense regioregering en de staat. De coronapandemie heeft niet tot saamhorigheid geleid, de verbeten politieke strijd tussen links en rechts, en tussen de centrale regering en de autonome regio's, is alleen maar opgelaaid.

Verwarring

Burgers hebben ondertussen vaak geen idee welke regels er precies van kracht zijn: zo dachten Madrilenen woensdag nog dat zij tijdens het vakantieweekend de regio niet uit mochten. Donderdag leek dit na de gerechtelijke uitspraak toch te kunnen. Maar vrijdag bleek dat een dagje naar het strand er definitief niet in zat op straffe van hoge boetes.

Díaz Ayuso had van premier Sánchez tot vrijdag 12.00 uur de tijd gekregen om zelf met nieuwe maatregelen te komen, maar daar kwam het niet meer van. “De Madrileense regiopresident heeft besloten niets te doen. Geduld heeft een grens”, verklaarde de Spaanse minister van volksgezondheid Salvador Illa vrijdag na afloop van een speciaal bijeengeroepen ministerraad. De autoriteiten sturen zevenduizend man (militaire) politie de straat op om de alarmfase te handhaven.

