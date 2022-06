In Conflans-Sainte-Honorine denkt links Macron nog af te troeven

De eindstrijd om zetels in de Franse Tweede Kamer wordt zondag in 577 kiesdistricten uitgevochten. Op veel plekken wordt het een spannende strijd tussen kandidaten van Macrons centrale blok Ensemble en het linkse blok Nupes. Zo ook in Conflans-Sainte-Honorine.

“We moeten die man stoppen.” Voor Bernard Guyenet (74), is het duidelijk. President Emmanuel Macron is voor deze oud-werknemer van een fabriek die pesticiden produceerde, synoniem met neoliberaal afbraakbeleid.

“Macron is er echt alleen maar voor de rijken”, bromt Guyenet die zijn mountainbike even opzij zet. Namens de vakbond trad hij vaak op als arbeidsrechter en zo zag hij hoe ontslagvergoedingen van een plafond werden voorzien. “Je kunt nu onterecht ontslagen worden en bijna niets meer meekrijgen. Echt schandelijk.”

Voor hem is de keuze zondag, als Frankrijk een nieuwe Assemblée Nationale kiest, niet moeilijk. Guyenet wijst op zijn kandidaat, Michèle Christophoul, die iets verderop bezoekers van een markt probeert te interesseren voor de verkiezingen. Dat doet Christophoul (71) namens de linkse Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale), een coalitie van vrijwel alle linkse partijen onder leiding van Jean-Luc Mélenchon.

Het valt niet mee. Want ook hier in het district van Conflans-Sainte-Honorine – dat buiten Frankrijk bekend werd omdat Samuel Paty er in 2020 werd onthoofd – en omstreken is de belangstelling gering. Bij de eerste ronde vorige week bracht nog niet de helft van de 80.000 kiezers een stem uit.

Links werkt voor het eerst sinds 1981 samen

“In Frankrijk draait alles om de presidentsverkiezingen”, legt kandidaat Christophoul uit. “Als die zijn geweest, is het klaar denkt men. De president benoemt een regering die in de Assemblée kan rekenen op een meerderheid omdat de nieuwe leden van de Assemblée direct na de presidentsverkiezingen worden gekozen. Zo kan de oppositie zelden een vuist maken.”

Bovendien geloven steeds meer Fransen dat de politiek hoe dan ook weinig impact heeft, weet Christophoul. Nupes is een unieke kans om hier verandering in te brengen, gelooft zij. Links werkt voor het eerst sinds 1981 samen. “Een meerderheid voor ons zou alles veranderen. Dan kunnen wij Macron dwingen tot een coalitieregering.”

Dat lijkt alleen onwaarschijnlijk. Volgens de laatste Ipsos-peiling kan Nupes rekenen op maximaal 180 van de 577 zetels. Macron en zijn bondgenoten (verenigd in Ensemble) zijn in het meest gunstige geval goed voor 305 zetels.

Thuisblijvers mobiliseren

Maar je moet het geloof in een overwinning nooit verliezen, denkt Maria Escribano (57), die optreedt als campagneleider van Christophoul. Die kandidaat eindigde vorige week met 10.488 stemmen (27 procent) net achter de winnaar van de eerste ronde, de oud-minister van Macron voor grote stedenbeleid Nadia Hai (42) die 11.401 stemmen (29 procent) kreeg.

Escribano hoopt dat zoveel mogelijk van de 5732 kiezers van de uitgeschakelde centrumrechtse burgemeester van Conflans, Laurent Brosse, thuisblijven. “Brosse heeft ze niet opgeroepen om op Hai te stemmen. Omdat hij zich verraden voelt door een wethouder die het kamp van Hai koos.”

Bovendien heeft Christophoul nog een beetje reserve, de ruim 2000 kiezers van een paar onafhankelijke groene dissidente kandidaten uit de eerste ronde stemmen mogelijk op haar. “En natuurlijk proberen we huis-aan-huis thuisblijvers te mobiliseren. Als dat een beetje lukt, kan het.”

De linkse kandidaat Michele Christophoul hoopt op de lokale markt kiezers te overtuigen. Beeld Bart Koetsier

‘Wij staan hier op de markt’

Rodrigo Acosta (59), die een fotokopieerwinkel heeft en een webkrant maakt met lokaal nieuws, denkt ook dat een verrassing mogelijk is. “De socialisten die namens Nupes de kandidaat voor dit district mochten aanwijzen dachten dat het onmogelijk was om hier te winnen. Vandaar dat ze geen zwaargewicht hebben ingezet en alles aan lokale partijleden hebben overgelaten.”

Maar het district is erg veranderd, meent Acosta. ‘Je voelt veel onvrede. Het wordt spannend, het zou mij niet verbazen als de winnaar met iets van driehonderd stemmen verschil wint.” Bovendien, zegt Acosta, is Hai ‘geparachuteerd’. “Zij is niet van hier en dat maakt het voor haar lastiger.”

“Het gaat Hai om de carrière, ons gaat het om de mensen”, vat Escribano het verschil samen. “Zij heeft vanavond een bijeenkomst waar ze ministers laat opdraven, wij staan hier op de markt.”

Dat blijkt mee te vallen. In het zaaltje aan de Seine in de aangrenzende gemeente Andrésy waar Macrons kandidate haar bijeenkomst heeft, zijn maar twee senatoren te gast die Hai een hart onder de riem komen steken.

‘Ik was overal’

Nadia Hai, dochter van een Marokkaanse fabrieksarbeider, heeft genoeg van het parachute-verwijt. “Het is een klassiek argument als iemand niets meer te zeggen heeft”, zegt zij na afloop als het publiek zich richting de tafel met drankjes en hapjes haast. “Ik woon hier vlakbij, ben hier opgegroeid en werd vijf jaar geleden vlakbij gekozen.”

Hai denkt dat zij velen heeft verbaasd met haar campagne. “Ze dachten: een oud-minister, die zie je niet in moeilijke buurten om overal aan te bellen. Maar ik was overal. We gaan het zien.”

Fransen naar de stembus De Fransen gaan zondag naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. De electorale kaart van Frankrijk bestaat uit 577 districten, net zoveel als er zetels zijn in de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer. Het departement (provincie) Yvelines telt twaalf van deze circonscriptions (kiesdistricten). Nummer 7 is het district van de stad Conflans-Sainte-Honorine (35.000 inwoners). In 276 kiesdistricten staan kandidaten van president Emmanuel Macron tegenover die van zijn radicaal linkse uitdager Jean-Luc Mélenchon.

