In Cambodja is geen debat over corona: prikken maar

Bij een vaccinatiecentrum in een buitenwijk van Phnom Penh hangt een grote afbeelding van Hun Sen. Daaronder de boodschap van de Cambodjaanse premier: was je handen, draag een mondkapje, houd afstand, vermijd drukke plekken, kijk uit met fysiek contact. Binnen staan groepjes soldaten geduldig te wachten op mensen die hun derde prik tegen het coronavirus komen halen.

De 22-jarige Srey Rath krijgt net een prik toegediend. Zij werkt in een kledingfabriek en had vandaag tijd om een boostervaccinatie te halen. Ze kent niemand die nog niet tegen corona is ingeënt, vertelt ze nadat een verpleger een pleister op haar bovenarm heeft geplakt. “Ik ben blij dat we de pandemie in Cambodja onder controle hebben, en dat het leven weer een beetje normaal wordt.”

Cambodja verraste dit jaar vriend en vijand met de voortvarendheid van de strijd tegen corona. De afgelopen acht maanden is meer dan 75 procent van de Cambodjaanse bevolking ingeënt tegen het gevreesde virus. En terwijl er elders in de wereld nog gediscussieerd wordt over de noodzaak van een boostervaccinatie, worden de inwoners van Phnom Penh al opgeroepen om zich te melden voor een derde prik. Voor de booster wordt voornamelijk het Chinese vaccin Sinovac gebruikt, maar hier en daar wordt ook AstraZeneca toegediend.

Veilig

Srey Rath twijfelde geen moment toen ze hoorde over de extra inentingen. “Ik geloof dat ik nu helemaal veilig ben”, vertelt de kledingmaakster vanachter haar mondkapje. “Hopelijk zal Covid-19 nu snel verdwijnen.”

Cambodja, een van de armste landen in Zuidoost-Azië, is om meerdere redenen zo succesvol met zijn vaccinatiecampagne. Allereerst is er geen discussie over inentingen. Cambodja is een de facto eenpartijstaat waarbij de al 36 jaar regerende premier Hun Sen de beslissingen neemt. Dan is er de hulp van Peking. Omdat Cambodja een belangrijke bondgenoot is, doneerde China 4 miljoen vaccins. Cambodja kocht er vervolgens 28 miljoen bij. De weinige weerstand tegen vaccinaties en de hulp van het leger, dat de mankracht en de kennis heeft om de distributie te verzorgen, brachten snelheid in het vaccineren.

In een buitenwijk van Phnom Penh heeft luitenant-kolonel Vann Vibol de leiding in een van de vaccinatiecentra, in dit geval een loods waar normaal gesproken vrachtwagens staan geparkeerd. Hier worden sinds 11 oktober boosterprikken gezet, vertelt Vibol. “In deze wijk wonen ongeveer 50.000 mensen die een derde prik moeten krijgen. Wij vertrekken pas als ze hier allemaal zijn geweest.”

Bij een vaccinatiecentrum in Phnom Penh hebben de militairen de leiding. Beeld Ate Hoekstra

De luitenant-kolonel is sinds februari betrokken bij het vaccineren. Hij is trots op het geboekte succes. “We zijn een klein en arm land, en toch zijn we al een stuk verder dan veel andere landen.”

Schaduw

Die trots is begrijpelijk. Cambodja staat normaal gesproken in de schaduw van buurlanden als Thailand en Vietnam. Die landen zijn niet alleen groter, maar ook economisch succesvoller en politiek veel beter geïntegreerd met de rest van de wereld. De pandemie heeft hen echter flink uit het lood geslagen met tienduizenden doden en in Thailand alleen al meer dan 1,8 miljoen besmettingen. Cambodja telde tot nu toe ruim 117.000 coronabesmettingen en zo’n 2700 doden.

In Zuidoost-Azië is alleen stadsstaat Singapore sneller met vaccineren dan Cambodja. Daar is inmiddels zo’n 80 procent van de bevolking ingeënt. In Vietnam kreeg nog geen 20 procent van de bevolking een dubbele dosis tegen het coronavirus, in Thailand minder dan 38 procent.

Cambodja bouwde onder meer tempels, scholen en fabrieken om tot tijdelijke vaccinatiecentra. Ook worden er mobiele teams ingezet die de afgelegen gebieden ingaan, zoals de heuvels van Mondulkiri en de eilanden in de Mekong-rivier. “De overheid had echt een goed plan om de mensen te bereiken”, vertelt Vibol opgewekt. “Waar ze ook wonen, iedereen kon een vaccin krijgen.”

Vaccins als een solide fort

Cambodja moest ook wel. De gezondheidszorg in het land is behoorlijk onderontwikkeld en toen in april het aantal besmettingen snel steeg, waarschuwde de WHO dat de zorg overspoeld dreigde te raken. Maar het virus kwam onder controle en het aantal nieuwe besmettingen werd teruggebracht naar minder dan 300 per dag. Ondertussen gaat het vaccineren door. Veel kinderen van zes jaar en ouder kregen de afgelopen weken hun eerste inenting tegen corona.

Premier Hun Sen toonde zich deze week tevreden. Het aantal nieuwe besmettingen daalt en het aantal doden blijft stabiel, zei hij tijdens een speech. “We kunnen concluderen dat de vaccins als een solide fort zijn dat ons volk beschermt.”

Veel Cambodjanen vinden dat de overheid het vaccineren goed heeft aangepakt, al is er wel veel druk om een inenting te halen. Meubelmaker Oy Song Yi kreeg net zijn derde prik. “Ik vond het nog wat vroeg voor een booster”, vertelt hij. “Maar ik wilde de instructies van de overheid volgen, dus ben ik toch maar gegaan.”

