In buurland Tsjaad is er ‘absoluut geen geld’ voor gevluchte Soedanezen

De Verenigde Naties verwachten meer dan 800.000 vluchtelingen uit Soedan die hun heil zullen zoeken in een van de zeven buurlanden. Inmiddels zijn er grote stromen van vluchtelingen op gang gekomen naar vooral Egypte, Tsjaad en Zuid-Soedan.

Het zijn met name stedelingen uit de hoofdstad Khartoem en de zusterstad Omdurman die willen ontsnappen aan de hevige gevechten tussen het Soedanese leger en de milities van de Rapid Support Forces (RSF). Er vinden op grote schaal artilleriebeschietingen over en weer plaats. De RSF verschuilt zich in de wijken tussen de mensen en de luchtmacht bestookt hun posities vanuit de lucht met drones en vliegtuigen.

“De situatie in Khartoem is angstaanjagend. Dit is de eerste keer dat de bewoners van Khartoem een oorlog meemaken, dat geldt ook voor mij en mijn gezin”, zegt een van de leiders van het Front voor Vrijheid en Verandering (FFC). Tot de burgeroorlog op 15 april begon, onderhandelde de FFC met de militaire junta om tot een machtsoverdracht te komen aan een burgerregering die de transitie naar verkiezingen en democratie moest begeleiden. De FFC-leider vraagt uitdrukkelijk om zijn naam niet te noemen, want dan is zijn leven in gevaar.

Drukte bij de Egyptische grens

“In Khartoem is aan alles gebrek: water, medicijnen, voedsel en brandstof. Met een kwart tank aan benzine ben ik met mijn gezin uit de hoofdstad, uit de gevarenzone, gereden. Buiten de stad heb ik op de zwarte markt benzine gekocht tegen een extreem hoge prijs. Nu zitten we veiliger noordelijk van Khartoem. We wachten af wat er gebeurt.”

Hij ziet dat door de gevechten tussen het leger en de RSF de rol van zijn FFC voorlopig is uitgespeeld. “Wij zijn nu even de zwakste schakel. Burgers worden nooit gehoord tijdens een oorlog.” Hij hoopt op een wapenstilstand en anders vlucht hij verder, mogelijk naar Egypte. Maar ook hij hoort de berichten over de deplorabele toestand waarin Soedanezen verkeren die de grensposten Qustul en Argeen willen oversteken. Vluchtelingen wachten daar in lange rijen dagenlang zonder water, sanitaire voorzieningen, medische hulp, waarbij ze in de brandende zon staan. Mannen hebben een visum nodig, vrouwen en kinderen niet.

“De Egyptische overheid heeft maar een paar douanebeambten aan de grens die bepalen of iemand toegelaten wordt. Ondanks de grote toestroom heeft Caïro het aantal beambten aan de grens niet uitgebreid”, zegt de FFC-man. Hij is daarom behoudend om ook die kant uit te gaan. Toch zijn er al 40.000 Soedanezen in Egypte geraakt.

Crisis is een ‘perfecte storm’

De Egyptische regering kondigde dinsdag aan meer personeel te sturen om visumaanvragen af te handelen. Veel kritiek is er op de Verenigde Naties en hulporganisaties, want die zijn in geen velden of wegen te bekennen aan de grens. Alleen het Egyptische Rode Kruis heeft er een kleine hulppost.

Andere vluchtelingenroutes gaan naar Tsjaad en Zuid-Soedan. In het eerstgenoemde land zijn al meer dan 20.000 mensen aangekomen, vooral dorpsbewoners uit Darfur. In Tsjaad zijn al 450.000 vluchtelingen die veel eerder het geweld in Darfur ontvluchtten. De komende dagen wordt er een grote stroom verwacht van Soedanezen die net over de grens met Tsjaad wonen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR heeft noodhulpteams naar de regio gestuurd.

De landendirecteur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in Tsjaad, Pierre Honnorat, noemt de huidige crisis een ‘perfecte storm’. Alles wat mis kan gaan, gaat nu mis. Afgelopen maand heeft het WFP al het aantal vluchtelingen dat hulp krijgt, moeten halveren wegens chronisch geldgebrek om voedsel te kopen en te transporteren. “Er is absoluut geen geld voor de nieuwe vluchtelingen”, zegt Honnorat op de website van WFP.

De verwachting van UNHCR is dat er zeker 100.000 vluchtelingen naar Tsjaad komen en nog eens zo’n 170.000 naar het arme en instabiele buurland Zuid-Soedan, waar al een enorme humanitaire crisis is. In Zuid-Soedan zijn al circa 2,3 miljoen langdurige vluchtelingen.

De naam van de FFC-leider is bekend bij de hoofdredactie.

