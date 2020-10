In Brussel moeten cafés dicht, restaurants blijven open: ‘Alsof het eten van deze pizza ons beschermt’

Of ze ook alleen ‘een soepje’ kunnen eten, vraagt een twintiger in de deuropening van Brasserie de l’Union. Uitbater Bart Lemmens is duidelijk: nee. De meisjes druipen af.

“Een soepje”, schudt Lemmens het hoofd. Vanachter zijn rode mondkapje met paisley-motief: “Ge kunt komen eten of ge komt niet binnen. Dat is dus niet maar één schotel bestellen als je met vier aan tafel zit, of alleen een bakje nootjes. Dat is niet fair tegenover de collega’s die moesten sluiten. We gaan niet valsspelen.”

Van de ene op de andere dag besliste de Brusselse regering vorige week dat donderdagochtend alle cafés en bars in de Belgische hoofdstad moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. In de Belgische hoofdstad is het dagelijks aantal nieuwe besmettingen met 755 (of: 61,97 per 100.000 inwoners) het hoogst van België. Honderden zaken zijn door de maatregel getroffen.

Dat l’Union open is, komt omdat het een café-restaurant is. En wie een restaurantvergunning heeft mag volgens de huidige maatregelen wél openblijven. Het volkscafé van Lemmens zit hier al 25 jaar en serveert betaalbare klassiekers als kaaskroketten en steak américain.

‘Het is een gans andere ambiance’

In gewone tijden zit het publiek hier ’s middags en ’s avonds schouder aan schouder met grote glazen speciaal bier. Dan zit er soms 150 man binnen, vanavond eerder 25. “Het is een gans andere ambiance”, verzucht Lemmens. “Maar ik ben al blij dat ik een deel van het personeel aan het werk kan houden.”

Een aperitief – of twee – drinken voor het diner, een goede Belgische gewoonte, zit er momenteel niet in. “Gisteren had ik een koppel dat voor het eten eerst iets wilde drinken. Toen ze dat op hadden, zeiden ze dat ze van gedachten waren veranderd. Toen voelde ik me wel een beetje bedrogen.”

Lemmens is gelaten onder de Brusselse maatregelen. Hij heeft wel wat vet op de botten om de crisis door te komen. “Maar voor veel jonge collega’s hier op het plein met nieuwe zaken is dat anders.”

In Brussel mogen de restaurants open blijven, cafés moeten een maand dicht. En dus serveert Brasserie de l’Union nu alleen eten terwijl het normaal vooral een zeer druk café is. Beeld Sander de Wilde

Pizza als excuus

Bijvoorbeeld bij het vorig jaar geopende L’Ermitage Saint-Gilles. Een hippe taproom met minstens twintig bieren, waar ook pizza’s worden gebakken. Dat ze vanwege die pizza’s ook een restaurantvergunning hebben lijkt misschien een geluk bij een ongeluk. Maar zo simpel is het niet, zegt uitbater Jérémy Le Fevre. “Ons publiek kent ons als bar. Veel klanten denken dat we gesloten zijn.”

De meeste tafeltjes in zijn zaak zijn inderdaad leeg. Jordan Marty, een twintiger met een Vans-petje, was blij verrast dat l’Ermitage open was. “We wilden aperitieven, dus ik heb gekeken wat er open is. Maar we zitten hier ronduit voor het bier”, zegt hij. “Die pizza is ons excuus”, grijnst zijn maat Julien Thiebaut. Marty: “Het is totaal arbitrair dat cafés moeten sluiten en restaurants open mogen blijven. Alsof het eten van deze pizza ons beschermt tegen Covid.”

Aantal besmettingen 89 procent hoger

Die kritiek klinkt ook elders in België, waar cafés vanwege de epidemie twee uur eerder moeten sluiten dan restaurants (23.00 uur versus 1.00 uur), om te voorkomen dat aangeschoten bezoekers elkaar om de hals vliegen en zo het virus verder verspreiden. Want ook buiten Brussel schiet het aantal besmettingen omhoog. Uit cijfers van Sciensano (het Belgische RIVM), bleek zondag dat het aantal geregistreerde besmettingen in de eerste week van oktober 89 procent hoger lag dan de week ervoor.

Caféhouders voelen zich door de maatregelen oneerlijk behandeld. Minister Frank Vandenbroucke van gezondheidszorg gaf hun daarin donderdag in het parlement gelijk. “Natuurlijk is de maatregel onrechtvaardig, maar het virus is onrechtvaardig.”

Op de Grote Markt kunnen de toeristen op het terras toch nog een kopje koffie bestellen. Beeld Sander de Wilde

Le Fevre probeert het zaterdagavond nog, maar twijfelt of hij niet moet sluiten zolang het caféverbod geldt. “Gisteravond hebben we drie keer politiecontrole gehad en misschien 25 pizza’s verkocht. Mensen vragen of ze gewoon een biertje kunnen bestellen met een portie kaas, maar dat gaat niet.” Als hij de deuren sluit, kan Le Fevre aanspraak maken op een premie van 3000 euro voor zijn zaak en een zzp-uitkering, en kan zijn personeel in ‘tijdelijke werkloosheid’. “Wachten op betere tijden is misschien wel gemakkelijker dan openblijven.”

Zondagmiddag stuurt hij een berichtje: l’Ermitage sluit de deuren per direct en tot nader order. “In deze omstandigheden is het voor ons onmogelijk om door te gaan.”

