‘In bevrijd Cherson is geen huis meer heel’

Zijn tas is al ingepakt, hij kan elk moment worden opgehaald om weer op pad te gaan voor een nieuw verhaal. Opnieuw trekt hij straks bevrijd gebied in, in de regio Cherson. Dat deed hij al eerder, dus hij weet wat hij kan verwachten. “Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als in de gebieden rond Charkov en in de Donetsk die al eerder bevrijd zijn. Hele dorpen zijn verwoest. Geen huis is meer heel. In het eerste dorp waar ik kwam zaten de mensen die er nog woonden permanent in hun kelder. Niet omdat het onveilig was, maar omdat dat het enige deel van hun huis was dat nog overeind stond.

“Er zijn ook mensen die dingen proberen te repareren. Die kapotte auto’s wegslepen, of metaal verzamelen in de hoop dat later weer te verkopen. Ik zag zelfs iemand zijn dak repareren. Ik kon niet met hem praten, want ik was onderweg, maar er zijn dus langzaamaan toch ook weer waaghalzen die denken: laten we het maar proberen.”

Michiel Driebergen

Hoe onrustig is het nog in die bevrijde gebieden?

“Het is toch ook wel gevaarlijk. Er zijn nog steeds beschietingen. De Russen zijn weliswaar weggedrongen uit het gebied waar ik was, richting de stad Cherson. Maar zoals ik ook in mijn reportage schreef zitten de Russen nog steeds aan de overkant van de rivier. Dat is eigenlijk heel dichtbij, een kilometer of vijf. Ze schieten gewoon naar bevrijd gebied, dus hoe dichter je bij de rivier komt, hoe gevaarlijker het is. Toen ik er was kwamen er ook berichten over dat er een drone zou zijn, boven ons hoofd. Die heb ik zelf niet gezien of gehoord, maar een half uur later kwam er wel artillerie van de overkant van de rivier naar ons toe, redelijk dicht bij ons.”

Dat klinkt behoorlijk gevaarlijk. Hoe zorg je dat je veilig kunt werken daar?

“Helemaal veilig werken kan niet. Kijk, als ik Kryvy Rih, de stad waar ik nu verblijf, verlaat en naar bevrijd gebied ga dan weet ik dat ik risico loop. Het is altijd een keus. Maar ik ga altijd met goede mensen om me heen. Dat is het belangrijkste, vind ik zelf. Tijdens mijn laatste trip was ik met een paar volunteri zoals dat heet. Vrijwilligers, al is dat eigenlijk te soft uitgedrukt. Het zijn een soort burgeractivisten, die vaak naar de frontgebieden gaan. Gewone burgers die voor humanitaire doeleinden reizen. Met hen ga ik vaak mee. Dit keer reed ik weliswaar zelf, maar ik was wel met mensen die de weg weten en mensen kennen. Dat is belangrijk.

“En ik neem natuurlijk mijn kogelwerend vest en mijn helm mee. Zodra het moet, draag ik die. Ondertussen heb ik veel contact met de krant. Als zij geen contact meer met me kunnen krijgen, of er gebeurt iets, dan weten zij waar ik uithang. Maar uiteindelijk blijft het oorlogsgebied, en daar is alle bescherming relatief.”

Aan de bezette kant is door Rusland een staat van beleg afgekondigd. Is daar iets van te merken in Oekraïne?

“Nee, eigenlijk niet. Kijk, het is natuurlijk nieuws wat gevolgd wordt, maar op de grond is het geen realiteit. Zeker in de pas bevrijde gebieden zijn mensen gewoon bezig met: hoe komen we de dag door? Dan praat men niet over referenda of over dit soort opmerkingen van Poetin over nieuwe maatregelen in bezet gebied. Dat soort dingen zijn te abstract en te groot.

“Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de nucleaire dreiging. Daar kun je eigenlijk nauwelijks over praten met mensen. Als er elke dag een raket op je hoofd kan landen, ga je niet speculeren over een eventueel nog groter gevaar wat veel abstracter is. Men weet van de staat van beleg en dat er opgeschaald wordt. Maar wat dat in de praktijk betekent, moet je maar afwachten. De houding is hier een beetje: laten we eerst maar de dag doorkomen.

“Wat nu het meest bedreigend is voor veel mensen zijn de aanvallen op infrastructuur- en energiedoelwitten. Daardoor kun je je werkelijk afvragen: hoe kom je de winter door? Dat geldt ook voor een stad als Kryvy Rih, waar het verder vrij rustig is. Want wat als er straks geen gas meer is, geen elektra geen licht, geen kachel? Dat wordt gewoon een humanitaire noodsituatie. Dat zal waarschijnlijk het volgende grote verhaal zijn dat ik moet gaan maken in deze regio.”

