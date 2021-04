Zuid-Afrika

In beeld: Vlammenzee legt Tafelberg en de universiteit van Kaapstad deels in de as

Een helikopter lost bluswater boven het gedenkteken voor de Zuid-Afrikaanse politicus Cecil John Rhodes op de Tafelberg. Beeld AP

Aan de voet van de Tafelberg in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad woedde zondag een hevige brand. De vlammenzee legde delen van de campus van de University of Cape Town in de as. De historische bibliotheek is uitgebrand.