In Bahrein zijn de meeuwen zo dik, dat ze niet eens meer van de grond komen

Wie in Bahrein langs de boulevard loopt komt ze waarschijnlijk tegen: hele dikke meeuwen. Zo dik, volgens de lokale autoriteiten, dat de vogels niet eens meer van de grond komen, laat staan zin hebben om de zee in te duiken voor een visje.

De oorzaak van deze zwaarlijvige zeevogels? Machboos, oftewel rijst met pittige kip, het nationale gerecht van Bahrein. Zoals veel Nederlanders een kibbeling of een zak friet halen op het strand van Scheveningen, doen Bahreini’s zich tijdens een dagje uit ook tegoed aan een lekkere maaltijd, en vaak valt de keuze dus op dit lokale gerecht. En de meeuwen pikken graag een hapje mee.

Het is Abdullah al-Qubaisi, lid van de plaatselijke gemeenteraad, een doorn in het oog. Volgens hem schaden de dikke meeuwen de reputatie van de fatsoenlijke wijken waar ze rondhangen. “Hoe we nu bezig zijn kunnen we de vogels net zo goed ook nog wat lekkers te drinken geven en een assortiment van toetjes aanbieden”, vertelt hij aan de krant Gulf Daily News. Hij roept de Bahreini’s op om geen eten meer rond te laten slingeren, zowel voor het welzijn van de meeuwen als voor de leefbaarheid van de wijken.

