In Amerika heerst van links tot rechts de angst dat stemmen niet meetellen

Nagelbijten, sloten koffie drinken, tv-kijken en bidden. Hoe verdeeld de Amerikanen op dit moment ook zijn, de zenuwen onder Republikeinen en Democraten lijken gelijk op te gaan. En die spanningen borrelen in de twilightzone, het schemergebied tussen de stembusgang en een duidelijke uitslag, naar boven. Hier en daar - van Philadelphia, Portland, Chicago tot aan New York gingen woensdag groepen mensen de straat op.

Bijvoorbeeld in New York waar honderden demonstranten, zwaaiend met Amerikaanse vlaggen en spandoeken door Manhattan liepen. “Het is heel belangrijk dat onze democratie behouden blijft", zei de 26-jarige student Meira Harris tegen persbureau Reuters. “Deze verkiezing heeft zo veel angst veroorzaakt.”

Trump riep op tot staken van tellen

Angst dat hun stem niet telt voerde bij de deelnemers van de verschillende protesten - die over het algemeen rustig verliepen - de boventoon. “Verkiezingsfraude is wijdverbreid”, zei Trump-stemmer Jimmie Boyd uit North-Carolina bijvoorbeeld tegen persbureau Reuters. Hij is bezorgd dat “linkse mensen hele steden vernietigen, terwijl rechtse demonstranten gedemoniseerd worden als racisten en fobische freaks”.

Een demonstratie, woensdag in New York. Beeld Bloomberg via Getty Images

De vrees dat stemmen verloren gaan, was even goed te horen onder Biden-stemmers.”Tel onze stemmen”, riep Anna Drallios bij een protest in Harrisburg in Pennsylvania. Dat Trump wil dat op sommige plekken het stemmen wordt gestaakt, kwam Drallios, die in 1967 vanuit Albanië naar de Verenigde Staten vluchtte, bekend voor, zei ze tegen een Reuters-verslaggever. “Ik kom uit een communistisch land, en ik weet wat het is om geen stem te hebben. Als we toestaan dat er stemmen van ons worden gestolen, stevenen we af op een dictatuur.”

Stembureaus omsingeld

Terwijl op sommige plekken op straat woensdag de spanning geleidelijk aan steeg, voelden ook de vele vrijwilligers die binnen in de stembureaus uren achtereen biljetten aan het tellen waren, de druk toenemen. In de stad Phoenix, in de staat Arizona, werd een van de stembureaus omsingeld door een groep van zo’n tweehonderd Trump-aanhangers van wie sommige een geweer of pistool bij zich hadden. ‘Stop de diefstal’ en ‘Tel mijn stem’ scandeerden ze. Op Facebook was het gerucht verspreid dat sommige stemmen niet zouden worden goedgekeurd omdat ze waren ingevuld met viltstift. De lokale verkiezingsbeambten, die dat bericht ontkrachtten, konden hen niet overtuigen.

Demonstranten in Phoenix. Beeld AFP

En ook in het centrum van Detroit, in de staat Michigan, werd het onrustig rondom een stembureau toen een groep voornamelijk Republikeinse waarnemers niet naar binnen mocht van verkiezingsambtenaren. Die laatsten oordeelden dat het risico op verspreiden van het coronavirus in de krappe ruimte te groot was. De politie moest eraan te pas komen om de waarnemers weg te sturen. Zij lieten daarop hun ongenoegen blijken door op de gang ‘God bless America’ te zingen en buiten in een cirkel te bidden voor een goede afloop.

Dat Donald Trump zichzelf prematuur tot winnaar uitriep, verbaasde weinigen, maar shockeerde toch velen.