In afwachting van het Oekraïense tegenoffensief lanceert Rusland grote raketaanvallen

In de vroegte van de ochtend, nog voor het opkomen van de zon, lanceerde Rusland maandag raketaanvallen op strategische doelwitten in Oekraïne. Vooral Pavlohrad, een strategisch gelegen stad zo’n 110 kilometer van de frontlinie, kwam zwaar onder vuur te staan.

Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, meldde president Volodymyr Zelensky maandagavond in een speech. 40 mensen raakten gewond, onder wie minstens vijf kinderen. Volgens Serhiy Lysak, een lokale bestuurder, raakten tientallen gebouwen beschadigd door een brand als gevolg van de luchtaanvallen. Ook scholen en huizen zijn beschadigd.

Maar ook in de rest van Oekraïne vonden luchtaanvallen plaats, ook in de hoofdstad Kiev klonk het luchtalarm. Volgens Oekraïne slaagde het leger erin vijftien van de achttien Russische raketten te vernietigen.

Ook het Russische ministerie van defensie meldde maandag een luchtaanval op Oekraïense militaire doelwitten te hebben uitgevoerd, ‘inclusief wapendepots en ammunitiefabrieken’. Volgens Rusland zijn alle beoogde doelen geraakt.

Het is Ruslands tweede grote luchtaanval in drie dagen: vrijdag kwamen al 23 mensen om het leven in de centrale Oekraïense stad Oeman.

Langverwachte tegenaanval

Met de acties probeert Rusland zich vermoedelijk voor te bereiden op een langverwacht tegenoffensief van Oekraïne. De frontlinies van de oorlog liggen al meerdere maanden vast. Het Russische leger bezet nog steeds bijna een vijfde van het land.

Nu Oekraïne steeds meer westerse ammunitie en materiaal in voorraad heeft, verwachten experts dat het leger binnen weken, of zelfs dagen, strategische gebieden zal proberen te heroveren – hoewel anderen zeggen dat de grond nog te modderig is. Te heroveren is bijvoorbeeld de zwaarbevochten Oekraïense stad Bachmoet. Die is nu nog grotendeels in Russische handen, maar Oekraïne claimde de afgelopen dagen successen over herovering. Het Witte Huis schat dat in vijf maanden tijd 20.000 Russische soldaten om het leven zijn gekomen in of rondom de belegerde stad Bachmoet.

Jevgeni Prigozjin, leider van de Wagner-groep, vroeg het Russische defensieministerie maandag om extra munitie voor zijn troepen in Bachmoet. In een video op Telegram zegt de leider dat hij minstens 300 ton granaten per dag nodig heeft om de stad over te nemen.

Tegenoffensief

Ook Oekraïne lijkt zich voor te bereiden op dat tegenoffensief. Zaterdag gingen zeker tien olietanks in vlammen op in de Oekraïense havenstad Sebastopol, gelegen op het door de Russen geannexeerde schiereiland de Krim. Hoewel Oekraïne die aanval niet claimde, zei een legerwoordvoerder zondag wel dat het ondermijnen van de Russische logistiek past bij de voorbereiding van het tegenoffensief.

Maandag ontspoorde bovendien een Russische goederentrein in de Russische regio Briansk door een explosie. Ook in dit geval was niet meteen bekend wie achter de aanval zit.

