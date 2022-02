In afwachting van een ‘invasie’ vieren de Oekraïners feest. ‘We laten nu zien dat we samen sterk zijn’

Het blauw-geel van Oekraïne pronkt op elk gebouw, maar in de ochtend valt de opkomst bij de ‘Dag van de Eenheid’ wat tegen. Zo’n tweehonderd inwoners van Kiev zingen om klokslag 10 uur het volkslied op het Majdanplein. “Nog is Oekraine niet gestorven”, luidt de tekst van het lied, dat een lekker lange uithaal aan het eind kent. De aanwezigen willen het best nog een keer zingen, zodat de journalisten vanuit de hele wereld hun opname opnieuw kunnen doen. “Onze vijanden zullen vergaan als dauw in de zon…”

President Zelenski riep de feestdag afgelopen maandag spontaan in het leven, met een verwijzing naar de Amerikaanse berichten over een invasie die woensdag plaats zou vinden. “Dinsdagavond vond er nog een cyberaanval op ons plaats”, zegt een van de deelnemers aan de manifestatie, de 21-jarige Tonja Zakortsjemna: ze staat wat terzijde maar zingt toch volmondig de hymne mee. “Rusland zegt wel dat ze de troepen terugtrekken, maar ik geloof het niet echt.”

‘Met de Russen kunnen we best vrienden zijn’

De jonge Oekraïense komt uit het West-Oekraïense Ternopil en woont nu in Kiev waar ze volgend jaar gaat studeren. Het initiatief van de president vindt ze belangrijk. “In plaats van weer een dag bang te zijn laten we nu zien dat we samen sterk zijn.”

In afwachting van een ‘invasie’ had het internationale persbureau Reuters in de nacht tevoren een livestream uitgezonden vanaf het Majdanplein — wat in Kiev tot veel verontwaardiging leidde. Onbekende Oekraïense activisten maakten er dan ook een stunt van: halverwege de nacht vloog een drone door het beeld met een bord ‘garage te koop’. Het telefoonnummer eronder bleek van de Russische ambassade in Kiev. “Met de Russen kunnen we best vrienden zijn”, aldus Tonja Zakortsjemna, “maar de Russische politiek maakt me zo kwaad. Dat we in de 21ste eeuw moeten vechten om ons land te verdedigen.”

De dreiging is nog niet weg, denkt de Oekraïense. Haar land lijkt wel “een slagveld” te zijn tussen Rusland en het Westen. Toch ziet Tonja Zakortsjemna de toekomst zonnig in. Haar land zal zich onderscheiden met landbouw en technologie, denkt ze — en daar gaat ze zelf aan bijdragen. “Ik wil raketten bouwen voor Oekraïne”, zegt ze. “Niet om mee te vechten maar om de ruimte mee te ontdekken. Misschien kunnen we wel naar Mars.”

