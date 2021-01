In aanloop naar de inauguratie van Joe Biden verandert Washington DC in een vesting

Joe Biden zal zich zijn allicht een wat feestelijker ambience hebben voorgesteld bij zijn inauguratie, die voor komende woensdag gepland staat. Maar na de gewelddadige bestorming van het Capitool, vorige week woensdag, nemen de veiligheidsdiensten geen enkel risico meer. Washington DC verandert langzaam in een zwaarbewaakte vesting, te midden van berichten over nieuwe gewelddadigheden die in de komende dagen door Trump-aanhangers zouden worden gepland.

Op vrijdagochtend werd de National Mall, het park tussen regeringsgebouwen en monumenten waar de inauguratie altijd plaatsvindt, al afgesloten voor publiek. Normaal gesproken komen er honderdduizenden mensen af op een inauguratie. Biden kan zich dit jaar troosten met de gedachte dat er in ieder geval tienduizenden militairen van de National Guard aanwezig zullen zijn.

Op zondagavond zou eigenlijk een soort generale repetitie plaatsvinden van de inauguratie, maar die is een dag uitgesteld, vanwege inlichtingen dat het niet veilig zou zijn, zo meldt politieke nieuwssite Politico. Ook een feestelijke treinrit, waarmee Biden op maandag zijn entree in de hoofdstad had willen maken, is afgeblazen vanwege veiligheidsoverwegingen.

De FBI waarschuwt ondertussen dat niet alleen in Washington DC maar ook in alle hoofdsteden van de afzonderlijke staten rekening moet worden gehouden met ‘gewapende protesten’. De inlichtingendienst baseert zich bij die voorspelling onder andere op toegenomen online activiteit op allerlei forums en chatboards waar Trump-aanhangers zich verzamelen.

Ook voorafgaand aan 6 januari, de dag dat het Congres de overwinning van Biden zou certificeren, werden er online breeduit en in alle openheid door rechtse groeperingen plannen gemaakt voor gewapende protesten. Maar die werden op de een of andere manier niet serieus genomen door de veiligheidsdiensten, met als gevolg dat de politie bij het Capitool volledig verrast werd, en onder de voet gelopen door een menigte Trump-aanhangers. Daarbij vielen vijf doden, en de volksvertegenwoordigers en de vice-president moesten haastig in veiligheid worden gebracht.

Huisbezoekjes van de FBI

Nu is het anders. De FBI legde de afgelopen tijd huisbezoekjes af bij mensen die op internetfora hadden gezinspeeld op het gebruiken van geweld rondom de inauguratie. Ook maakt de dienst werk van het vervolgen van de mensen die op 6 januari deelnamen aan de bestorming van het Capitool. De meeste opstandelingen die op iconische foto’s van die dag te zien zijn, zoals de man die met de confederatievlag door het Capitool liep, of Jacob CHansley, de ‘QAnon-sjamaan’ die gehuld in een bontmuts met horens plaatsnam op het voorzittersgestoelte van de Senaat, hebben inmiddels een aanklacht aan de broek.

Uit sommige van die aanklachten blijkt dat hun meer dan alleen het over het hekje springen ten laste wordt gelegd. “Sterk bewijs, waaronder Chansley’s eigen woorden en daden in het Capitool, ondersteunt dat de intentie van de relschoppers was om volksvertegenwoordigers te arresteren en liquideren.”

De FBI besteedt speciale aandacht aan het onderzoek naar de dood van politie-agent Brian Sicknick, die stierf nadat hij door Trump-aanhangers onder andere met een brandblusapparaat was bewerkt. In die zaak worden op dit moment 37 mensen onderzocht.

