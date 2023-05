Imran Khan weer op vrije voeten na chaotische week voor Pakistan

Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. De arrestatie van voormalig premier Imran Khan leidde de afgelopen week in Pakistan, dat wel wat gewend is als het gaat om politieke onrust, tot ongeëvenaarde protesten, waarbij zelfs het hoofdkwartier van het machtige leger niet heilig bleek. Nu is Khan weer vrij, dankzij het Hooggerechtshof dat tussenbeide kwam, maar zijn politieke toekomst is een stuk onzekerder.

Voormalig cricketheld Khan (70) wordt beschuldigd van terrorisme, opruiing en godslastering, in in totaal meer dan honderd zaken, maar hij werd dinsdag opgepakt in een corruptiezaak die draait om landfraude en geld witwassen. Hij is formeel ook aangeklaagd in een andere corruptiezaak, waarbij het gaat om het doorverkopen van staatscadeaus.

Maar corruptie is niet waar het écht om gaat. De huidige premier, Shehbaz Sharif, wordt zelf ook achtervolgd door corruptiezaken en zijn broer, Nawaz Sharif, werd in 2017 voor corruptie veroordeeld. Nawaz mocht in 2019 voor een medische behandeling de gevangenis uit en houdt zich sindsdien schuil in Londen. Het gaat erom wie de macht in het land in handen heeft. En dan niet alleen de premierspositie en de zetels in het parlement, maar ook de top van het leger, dat in Pakistan achter de schermen veel voor het zeggen heeft.

Nawaz Sharif had ook geen beste relatie met het leger, wat eraan bijdroeg dat hij als zittende premier veroordeeld kon worden. Maar de manier waarop Khan – die in 1999 nog de coup van generaal Pervez Musharraf steunde en in 2018 dankzij legersteun premier werd – nu de aanval op het leger heeft ingezet is uniek. En moedig, vinden zijn supporters. Velen zien Khan als een held die de gevestigde orde van oude politieke families en het leger durft uit te dagen.

Tien doden, duizenden aanhoudingen

In die context liepen zij dinsdag, uit protest tegen Khans arrestatie, de hoofdpoort van het legerhoofdkwartier omver. In Lahore werd een verlaten officierswoning bestormd en in het noorden werd in de lucht geschoten bij een fort van de grenswacht. De eindstand van drie dagen protesten: tien doden, bijna honderdvijftig gewonde politieagenten en meer dan tweeduizend aanhoudingen. Premier Sharif noemt het geweld niets minder dan terrorisme en aast op een verbod op Khans partij PTI. Zelf zei Khan vrijdag buiten de rechtbank dat hij had gewaarschuwd dat zijn arrestatie een reactie zou uitlokken, en dat hij hier verder geen controle over had.

De afgekoelde relatie tussen Khan en de legertop kwam naar buiten in het laatste jaar van zijn premierschap. In de loop van 2021 maakten hij en toenmalig legerleider generaal Qamar Bajwa publiekelijk ruzie over de opvolging van de baas van de inlichtingendienst. Later toonde Bajwa zich ontevreden over Khans standpunt over de oorlog in Oekraïne, die hij niet wilde veroordelen – terwijl het leger traditioneel meer Amerika-gezind is. Het is geen toeval dat op dat moment een motie van wantrouwen tegen Khan werd ingediend, die hij in april 2022 verloor. Daarop werd hij afgezet.

Sindsdien voert hij actie voor vroege verkiezingen en laat hij zich onverminderd kritisch uit over het leger, ook sinds Bajwa’s termijn er eind vorig jaar opzat en het stokje werd overgenomen door generaal Asim Munir. Een poging om Khan in februari te arresteren werd voorkomen doordat zijn aanhangers zich, door Khan aangemoedigd, als een menselijk schild voor zijn huis opstelden. Hij verklaarde toen dat het bevel voor zijn arrestatie van ‘bovenaf’ kwam, waarmee hij het leger bedoelde, dat hij beschuldigt van een complot om hem politiek buiten spel te zetten.

Geldschieters stilletjes blij met tegenwerking Khan

De vraag is hoe dit gaat aflopen voor Khan, die in sommige peilingen als Pakistans populairste politicus uit de bus komt. Sommigen zien in zijn arrestatie een teken dat het leger gewonnen heeft en er geen verkiezingen zullen plaatsvinden voordat Khan is veroordeeld of in elk geval uitgesloten van deelname. Dit zou internationaal stilletjes worden toegejuicht, volgens voormalig Indiaas ambassadeur in Pakistan, Ajay Bisaria. “Het zou de VS, het IMF en andere geldschieters geruststellen wanneer Pakistan zich verre houdt van een populistisch economisch beleid”, schrijft hij in de krant Indian Express, verwijzende naar Khans populisme, waarmee hij zowel de stedelijke jeugd als conservatieve islamisten aanspreekt. Premier Sharif zegt impopulaire maatregelen te hebben genomen, om voor een noodzakelijke lening bij het IMF in aanmerking te komen.

Maar er zijn ook vermoedens van interne onenigheid binnen het leger, waarbij een factie Khan zou steunen en hij dus nog steeds kans maakt op een nieuwe termijn als premier. “Dit is de laatste ronde in een conflict binnen het legerhoofdkwartier”, schrijft Ayesha Siddiqa, een Pakistaanse politicoloog verbonden aan het Londense King’s College, op de Indiase nieuwssite The Print.

De rechter heeft Khan tot in elk geval maandag beschermd tegen arrestatie in welke zaak dan ook. Verkiezingen voor een nieuw parlement zouden dit najaar moeten plaatsvinden, maar data zijn nog niet aangekondigd.

