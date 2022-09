Immigranten hebben minder op met het Britse koningshuis: ‘Velen vinden het iets van witte Engelsen’

Of ze iets op heeft met het koningshuis? Sumaiya Valli lacht. “We hadden daar hier in de winkel gisteren discussie over. De ene helft van de mensen steunde de koninklijke familie, de andere helft zei ervan af te willen.”

Valli – mollig, zwart petje, rode schort – is druk in de weer in een broodjeszaak op een marktplein in Poplar, een arme buurt met veel immigranten in het oosten van Londen. In een vitrine liggen donuts, muffins en koekjes, uit een luidspreker rolt rapmuziek. “Veel mensen van kleur zien de monarchie als iets van witte Engelsen”, zegt Valli. “En leeftijd speelt ook een rol.” Ze knikt naar een meisje met een zwarte hoofddoek en een jongen met een pluizig baardje verderop achter de toonbank. “Zij hebben minder met de koninklijke familie dan ik.”

Het is op dit moment, te midden van de nationale rouw, nog onduidelijk wat het overlijden van koningin Elizabeth en het aantreden van koning Charles III gaat betekenen voor de steun voor de Britse monarchie. Maar hier in de multiculturele wijk Poplar lijkt de sympathie voor de rouwende royals minder te zijn dan in het Verenigd Koninkrijk als geheel. En dat strookt ook met onderzoeken. Volgens een recente opiniepeiling van British Future, een denktank, steunt 37 procent van de leden van etnische minderheden het koningshuis, tegen 58 procent van de hele Britse bevolking.

Als zo iemand als Andrew koning zou worden, zou er verzet komen

“Veel mensen vinden dat het koningshuis te veel kost”, zegt Shirazul Khan. “Dat is wat ik hoor. Zelf denk ik er anders over, omdat het volgens mij ook een enorme bron van inkomsten is, vooral dankzij de grote aantallen toeristen die er op af komen. Maar veel mensen vinden het een achterhaalde verspilling van belastinggeld.”

Shirazul Khan. Beeld Arjen van der Ziel

Khan staat op een trap om enkele kledingstukken op te hangen in zijn winkel vol kleurige sari’s. Als de verslaggever zijn zaak binnenkomt, loopt hij dieper de winkel in om thee te zetten. “Wil je er melk in?” roept hij van achteren.

Volgens de 48-jarige winkelier heeft het schandaal rond prins Andrew het imago van het koningshuis flinke schade berokkend. Prins Andrew schikte begin dit jaar een Amerikaanse rechtszaak, waarin hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. “Mensen vinden dat echt naar, ze schamen zich er voor. Je kunt aan dat schandaal zien dat de steun ook sterk afhangt van de personen. Als zo iemand als Andrew koning zou worden, zou er verzet komen. De vorst is een symbool, hij moet een voorbeeldrol vervullen.”

Ook was er de, zeker voor veel mensen van kleur, pijnlijke beschuldiging van Meghan Markle, de Amerikaanse vrouw met wie prins Harry in 2018 trouwde. Nadat de twee uit de koninklijke familie waren gestapt en waren verhuisd naar de Verenigde Staten, gaven ze een interview aan tv-presentator Oprah Winfrey. Meghan vertelde daarin dat een niet bij naam genoemd lid van het koninklijk huishouden de vraag had opgeworpen of hun zoon Archie ‘te donker was om het Verenigde Koninkrijk te vertegenwoordigen.’ Harry’s broer, kroonprins William, verzekerde in reactie daarop dat de Windsors ‘absoluut geen racistische familie’ zijn.

‘Charles heeft heel lang kunnen zien hoe zijn moeder het deed’

Ondanks dit soort perikelen zijn ook onder immigranten hier in Poplar heel wat fans van de royals te vinden. Zoals Rashid Sasidurtipu, die bezig is groente en fruit uit te stallen voor een kruidenierszaak aan de rand van het marktplein. In een winkelwagentje op de stoep voor zijn zaak liggen grote watermeloenen opgestapeld.

Rashid Sasidurtipu. Beeld Arjen van der Ziel

“Ik heb de koningin een paar jaar geleden van dichtbij gezien toen ze hier op bezoek kwam bij de school waarop mijn dochter zat”, vertelt Sasidurtipu, gebarend in de richting van een basisschool van beige baksteen enkele honderden meters verder. “Ze kwam op mij over als een heel aardige vrouw, echt oprecht geïnteresseerd in onze gemeenschap.”

De tengere veertiger van Bengalese afkomst is ook optimistisch over de net aangetreden Charles. Hij hoopt dat de nieuwe koning, door net als zijn moeder boven het politieke gekrakeel te gaan staan, de Britten kan verenigen.” Natuurlijk zal Charles sommige dingen anders doen. Maar hij is oud en wijs genoeg. Charles heeft heel lang kunnen zien hoe zijn moeder het deed. Ik denk dat hij een goede koning wordt.”

