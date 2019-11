Imam Hussaini strijdt tegen godslastering: ‘niemand mag een vinger naar de profeet uitsteken’

Het gesprek komt al snel op Geert Wilders, en dat is geen wonder. Imam Razi Hussaini was vorig jaar een van de drijvende krachten achter de grote, felle protesten in Pakistan tegen een door Wilders geplande cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Toen Wilders de cartoonwedstrijd vervolgens afblies, ervoer Hussaini dat als een groot succes. “Er was een boycot begonnen van Nederlandse producten”, zegt hij. “En de Pakistaanse regering oefende druk uit op de Nederlandse regering.”

De dertigjarige Razi Hussaini – zwarte baard, brilletje, zegelring – is een energieke geestelijke, die zeer actief is op sociale media en ’s avonds vaak naar een sportschool gaat. Hij zit deze middag in kleermakerszit in een zaaltje bovenin zijn moskee in een middenklassewijk van de havenstad Karachi. Hussaini is hier in de tropische metropool met zo’n twintig miljoen inwoners de voorman van de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Die partij ijvert voor zware bestraffing van godslasteraars, conform Pakistans zeer strikte wetten op dit punt. Zo staat hier op het ontheiligen van de Koran levenslang en op het belasteren van de profeet Mohammed de doodstraf. “Niemand mag een vinger uitsteken naar onze profeet”, zegt Hussaini. “Wij accepteren daarover geen compromissen.”

Aan de protesten tegen Wilders’ cartoonwedstrijd wil hij eigenlijk verder niet te veel worden vuilmaken. Destijds zei de grote man van de TLP, de geestelijke Khadim Hussain Rizvi, dat Pakistan een atoombom moest gooien op Nederland. Maar volgens Hussaini moet je dat soort uitlatingen, gedaan in de hitte van de strijd, niet te serieus nemen.

Wel vindt hij dat Nederland en andere westerse landen veel strenger moeten optreden tegen godslastering, zowel omtrent de islam als andere religies. “Je mag bij jullie de Holocaust niet ontkennen, maar over onze profeet mag je alles zeggen. Dat klopt toch niet?”

'De heiligen zijn belangrijk voor ons’

In een hoek ligt een stapel gebedskleedjes. Een assistent brengt glazen zoete thee met melk. Hussaini vertelt zelf afkomstig te zijn uit een niet al te vrome familie. Maar na het overlijden van een jeugdvriend realiseerde hij zich hoe kort het leven is en raakte in de ban van het geloof.

Razi Hussaini, de lokale voorman van de radicaal-islamitische partij Tehreek Labbaik Pakistan (TLP) in de Pakistaanse stad Karachi. Beeld Asim Hafeez

Net als veel Pakistanen is hij een soefistisch moslim, die islamitische heiligen vereert. Zo geeft hij hoog op van Abdullah Shah Ghazi, de beschermheilige van Karachi, die de havenstad onder meer zou beschermen tegen cyclonen. “De heiligen zijn belangrijk voor ons. We komen via hen in contact met Allah.”

Zijn passie voor de strijd tegen godslastering ontstond tijdens eerdere massale demonstraties tegen de ophanging in 2016 van politie-bodyguard Mumtaz Qadri. Die bodyguard had zijn eigen baas, de gouverneur van de provincie Punjab, doodgeschoten, omdat deze had gepleit voor matiging van de verboden op godslastering. Hussaini was woedend over de executie van de beveiliger. “Mumtaz Qadri offerde zijn leven op voor de profeet.”

Uit die protestbeweging ontsproot de TLP, die nog meer grote straatprotesten organiseerde en zelfs al een minister dwong tot aftreden. De splinterpartij deed het in Karachi ook opvallend goed in de laatste verkiezingen. Twee partijgenoten van Hussaini veroverden zetels in het lokale parlement van de provincie Sindh, waartoe Karachi behoort.

Demonstraties tegen vrijspraak Asia Bibi

En rond de laatste jaarwisseling organiseerden Hussaini en zijn geestverwanten grote heftige demonstraties tegen de vrijspraak van de christelijke landarbeidster Asia Bibi. Die was ter dood veroordeeld voor godslastering, en zat negen jaar vast, maar werd door het hooggerechtshof vrijgesproken. Na afwijzing van een herzieningsverzoek van Hussaini en de zijnen, en onder westerse druk, liet de regering van premier Imran Khan haar vertrekken naar het buitenland. “Ze zijn gezwicht voor de dollars”, bromt Hussain. “Maar kijk om je heen. Heeft het geholpen? Gaat het nu zo geweldig met onze economie?”

Na de protesten over Asia Bibi kregen de imam en zijn kameraden de veiligheidsdiensten achter zich aan. Honderden TLP-activisten werden gearresteerd. Sommigen zaten maanden in voorarrest en velen worden nog steeds vervolgd. Hussaini zelf ontsprong de dans, maar paramilitairen vielen wel zijn moskee binnen. Hij laat op zijn mobiel een foto zien van een opengebeukte deur. “We hebben de moskee een week lang moeten sluiten.”

Door een open raam golft de oproep tot gebed binnen, de dag loopt ten einde. Hussaini en zijn assistent rijden even later in een stoffige kleine auto naar een geïmproviseerde TLP-tent in een nabijgelegen arme buurt. Sinds enkele maanden deelt de partij er elke zondag gratis medicijnen uit aan armen. Als de imam uit de wagen stapt, wordt hij omstuwd door aanhangers, die leuzen scanderen. Hussaini inspecteert de medicijnverstrekking, maakt een praatje met een arts en gaat voor in gebed.

Uitspraak Pakistaan die Wilders bedreigde De rechtbank Den Haag doet maandag uitspraak in de zaak tegen de Pakistaan Junaid I. (27). Volgens het Openbaar Ministerie reisde hij speciaal naar Nederland om Geert Wilders te doden. I. was boos over de cartoonwedstrijd rond profeet Mohammed die de voorman van de PVV had georganiseerd. Nadat de politie was getipt over een dreigende video die de Pakistaan online had gezet, werd hij opgepakt op het centraal station in Den Haag. Het OM eiste zes jaar cel tegen hem wegens het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Maar volgens zijn advocaat zou I. nooit echt van plan zijn geweest om Wilders te doden. “Na grote woorden volgen zelden grote daden en dat is in deze strafzaak ook van toepassing”, zei ze twee weken geleden tegen de rechter.

