Illegaal ‘homohuwelijk’ in Nigeria eindigt in massa-arrestatie

Een poging van twee mannen in Nigeria om officieus met elkaar in het huwelijk te treden, is uitgelopen op een massa-arrestatie van de aanwezigen. De politie deed afgelopen maandag een inval in een hotel in de stad Ekpan, waar een feest aan de gang was. In eerste instantie werden 200 aanwezigen opgepakt. Van hen worden er 67 vervolgd.

Voor de vervolgden dreigen strenge straffen. Homoseksualiteit is streng verboden in Nigeria, volgens een wet uit 2013 die tien jaar cel zet op ‘lidmaatschap van een homoseksuele organisatie’ en veertien jaar op het trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. De gearresteerden werden ook al gestraft met een maatschappelijk stigma door ze voor de pers te paraderen, wat live werd uitgezonden. Sommige aanwezigen zeiden in de uitzending dat ze niet homoseksueel waren, maar alleen daarvoor werden aangezien omdat ze mode-ontwerper of model waren.

Grote weerstand tegen homohuwelijk in Nigeria

Amnesty International spreekt van een ‘heksenjacht’. Het gebeurt vaker dat de politie in Nigeria hard optreedt tegen mensen die van homoseksualiteit verdacht worden. De wetten lijken in het land breed te worden gedragen. In een internationaal onderzoek waarin Pew Research de houding ten opzichte van het homohuwelijk in 24 landen vergeleek, kwam Nigeria uit de bus als het land waar hier de meeste weerstand tegen bestaat. Maar liefst 97 procent van de ondervraagden zei tegen het homohuwelijk te zijn.

Een politiewoordvoerder verdedigde de arrestatie met een beroep op het beschermen van de eigen cultuur. “We kunnen de westerse wereld niet kopiëren. We zijn Nigeria en moeten de cultuur van dit land volgen.”

Geïmporteerde wetten

Daar brengen lhbti+-activisten in Nigeria en andere landen in Afrika tegenin dat het juist anti-homowetten zijn die uit het Westen zijn geïmporteerd. Zo waren het in veel gevallen de Britten die ze in de koloniale periode voor het eerst invoerden. En tien jaar geleden, toen een nieuwe golf van wetgeving tegen homoseksualiteit over het continent spoelde, gebeurde dat vaak met ondersteuning van een lobby van Amerikaanse evangelische organisaties.

Mede door die golf springt Afrika er inmiddels uit op de wereldkaart, als het gaat om het bestraffen van homoseksualiteit. Volgens een inventarisatie van Human Rights Watch zijn er wereldwijd 67 landen waar homoseksualiteit gecriminaliseerd is, en 32 daarvan liggen in Afrika.

In Oeganda, dat in 2014 homoseksualiteit al strafbaar stelde, werd dit jaar zelfs een ultrastrenge wet ingevoerd, die er in sommige gevallen zelfs de doodstraf op zet. Eerder deze maand werd voor het eerst iemand voor de rechter gebracht op basis van die nieuwe wet. Het gaat om een 20-jarige man die zich ‘schuldig’ zou hebben gemaakt aan seksuele omgang met een 41-jarige man. Verdere details zijn nog niet bekend, de man zit gevangen in afwachting van zijn vonnis.

NB: In een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk vermeld dat in Rwanda strenge anti-wetten gelden - dat moet Oeganda zijn en is aangepast.

Lees ook:

De ‘vader van de anti-homolobby’ is een radicale Amerikaan

In het Westen kreeg de radicale activist Scott Lively geen voet aan de grond, maar sommige Afrikanen en Russen ontvangen hem met open armen. De Amerikaanse christen is een hoofdrolspeler in de internationale anti-homolobby.