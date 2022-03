‘Ik was heel succesvol in Oekraïne, maar hier kent niemand me’

Ilona Demokhina (35 jaar) uit Kiev:

‘Ik wil gewoon weer terug naar huis, álles is daar’

Toen de oorlog begon zat Ilona Demokhina (35) bij de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Kiev. Haar zoontje Nicolai (8) was eerder op de dag door een ambulance opgehaald; hij bleek suikerziekte te hebben. De artsen zeiden dat hij in een coma had kunnen belanden als hij niet op tijd naar het ziekenhuis was gebracht.

Om vijf uur ’s nachts belde haar moeder om te vertellen dat de oorlog was begonnen. “Paniek brak uit in het ziekenhuis, iedereen moest de kelder in”, vertelt Demokhina. “Kinderen werden met infuus en al naar de kelder gebracht. Ondertussen konden we de bommen horen; de ramen trilden. Toen het bombardement voorbij was, werd iedereen naar huis gestuurd, ook doodzieke kinderen. Wij kregen insuline mee.”

Thuis aangekomen, in het centrum van Kiev, vielen de bommen opnieuw. “Het was angstaanjagend. We gingen een schuilkelder in, iedereen zat te huilen.” Ze verruilden de schuilkelder in het centrum voor een locatie elders in de stad – maar ook daar begon het gebouw al gauw te trillen. “Toen wisten we dat we weg moesten uit Kiev.”

Wat volgde waren dagen van rijden, op wegen waar duizenden mensen dezelfde kant op gingen. ’s Nachts slapen bij vreemden thuis, wakker worden door het luchtalarm. Uiteindelijk bereikte Demokhina samen met haar vriend, haar zoontje Nicolai en haar dochter Diana de Hongaarse grens. Maar daar eindigde de reis voor haar vriend: Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar oud mogen het land niet verlaten. Die moeten blijven – om te vechten. “Mijn moeder is heel verdrietig,” zegt Diana (13), nadat ze het verhaal van haar moeder vertaald heeft naar perfect Engels.

Moeder en dochter zitten inmiddels op een trap in Hongarije, in een opvangcentrum net over de grens. Beneden zit Nicolai, bovenop alles wat ze nog hebben: een paar koffers. “En Tijger!”, roept Diana. Even later haalt ze een prachtige, wat beduusde kat uit een kattenreismand. “Ik zei: ‘Ik ga niet weg zonder haar.’ Ze is mijn beste vriendin.”

Te voet staken ze de grens over – met zijn drieën, een paar koffers en de kat. “We hebben alles achtergelaten”, zegt Demokhina. “We hadden een uur om alles in te pakken, en ik had op dat moment geen idee voor hoe lang het zou zijn. Wie weet of ons huis er nog is. Het huis van een vriend van mij is gebombardeerd, hoorden we net.”

Waar ze heen zullen gaan weet Demokhina nog niet – ze wil allereerst goede medische hulp voor Nicolai vinden. “En ik wil eigenlijk helemaal nergens heen”, zegt Demokhina. “Ik wil gewoon weer terug naar huis. Ik heb mijn sieradenzaak daar – álles is daar.”

Ze heeft veel vrienden in Moskou, vertelt Demokhina. “Die houden me op de hoogte van de berichtgeving daar in het nieuws: totale onzin. De mensen in Rusland denken dat we verzinnen wat hier allemaal gebeurt. Poetin zegt dat hij ons land bevrijdt, maar hij verpest onze levens.”

Gyorgy (17) vertrok met zijn moeder en zijn zusje uit een dorp in Transkarpatië. Beeld Dénes Erdős

György (17) uit Salánk:

‘Mijn opa en oma wilden niet mee’

György Hudan (17) werd ’s morgens nog gewoon thuis wakker, in Salánk, een dorp in Transkarpatië: de regio in Oekraïne waar een grote Hongaarse minderheid woont.

Tot de Eerste Wereldoorlog hoorde dit gebied bij Hongarije; veel mensen die er wonen beschouwen zichzelf nog altijd als Hongaars. Vaak hebben ze een dubbel paspoort – Oekraïens en Hongaars. Voor deze mensen is duidelijk waar ze heen moeten vluchten: naar het moederland. In groten getale trokken ze al de grens over.

Maar de moeder van György wilde het nog even afwachten. “Het was nog veilig in ons dorp, er is nog niets gebeurd in onze regio”, vertelt György. Zijn moeder wil zelf niet geïnterviewd worden maar valt haar zoon steeds in de rede met kleine correcties.

“Ze wilde wachten tot ná de vredesonderhandelingen. We hadden gehoopt dat daar misschien nog een oplossing uit zou komen – dat we toch niet weg zouden hoeven. Maar toen die op niets uitliepen besloot mijn moeder dat we toch moesten vertrekken. Het is nu nog veilig, maar wie weet voor hoe lang. Daarna is het moeilijker om te vertrekken”, vertelt György. Met zijn moeder en zusje zit hij nu op een opklapbed in de sporthal van Tiszabecs. Overal om hen heen rennen kinderen rond. György’s moeder zit over haar smartphone gebogen. Eens in de zoveel tijd komt ze even overeind, zucht ze diep en schudt ze haar hoofd.

György is net klaar met de middelbare school, vertelt hij. Via zijn smartphone heeft hij contact met zijn vrienden. Die zijn allemaal Hongaars-Oekraïens. Ze bevinden zich nu op verschillende plekken in Hongarije – bij vrienden of familie. György, zijn moeder en zijn zusje waren één van de laatste mensen die vertrokken uit het dorp. “Mijn opa en oma wilden niet mee”, vertelt hij. Maar György’s vader hoefden ze niet achter te laten in Oekraïne: die was toevallig een paar maanden geleden al naar Tsjechië vertrokken. Een klein geluk bij een ongeluk. Ze zijn nu op weg naar hem toe.

Elizaveta Babiychuk (22) maakt in het opvangcentrum op haar laptop een filmpje van haar vlucht vanuit Charkov. Beeld Dénes Erdős

Elizaveta Babiychuk (22) uit Charkov:

‘Ik heb alles opgenomen met mijn iPhone’

Temidden van het kabaal van de spelende kinderen in de sporthal in Tiszabecs zit een jonge vrouw onverstoorbaar op haar laptop te werken – bijna alsof ze in een café zit te wachten op een cappuccino, in plaats van in een haastig ingericht vluchtelingenopvangcentrum. Elizaveta Babiychuk (22) laat zien waar ze aan werkt: op haar laptop staat een montage-programma open. Heftige beelden van de oorlog wisselen elkaar af – op muziek: een explosie, rennende mensen. “Het is voor mijn Instagram”, zegt ze. “Dit waren de laatste dagen. Alles opgenomen met mijn iPhone.”

Ze vertrok vier dagen geleden uit Charkov, de op één na grootste stad in Oekraïne. Ze wilde met haar ouders vluchten, maar die weigerden te vertrekken. Ze probeerde ze tevergeefs te overtuigen: haar ouders hielden voet bij stuk. “Ze konden zich niet voorstellen dat het in Charkov echt uit te hand zou lopen”, zegt ze. “Dus uiteindelijk ben ik maar zonder ze vertrokken. Met vrienden van de familie samen, in hun auto.”

Inmiddels hebben Babyichuks ouders spijt van hun beslissing, vertelt ze. De situatie in Charkov is ontzettend gevaarlijk geworden. “Maar nu kunnen ze niet meer weg. Ik heb het ze nog gezegd. Ik maak me heel veel zorgen over ze. We hebben wel contact.”

Ze wil naar de Verenigde Staten. Vrienden uit Charkov die ergens anders de grens overstaken hebben daar familie die hen kan opvangen – ze willen er nu met de hele vriendengroep heen. Babiychuk blijft in Tiszabecs tot haar vrienden haar er ophalen.

Video’s monteren is haar werk, vertelt ze. Ze is er goed in. “Ik was heel succesvol in Oekraïne, ik had veel opdrachten. Ik maakte video’s in Kiev, Lviv, Charkov. Maar hier kent niemand me. En ik heb al mijn camera-apparatuur achter moeten laten. Toch probeer ik om zo door te gaan. De mensen moeten zien wat wij hier nu meemaken.”