‘Ik heb spijt dat ik mijn moeder niet hierheen heb gehaald’

Ver van hun vaderland maar verbroederd, verzamelt een steeds groter wordende groep Oekraïners zich voor het Russische ambassadegebouw. Met protestborden, blauw-gele vlaggen in de lucht of om de schouders geslagen en enkele traditionele bloemenkransen op het hoofd proberen ze zich wel dichterbij te voelen.

Op hun gezichten staat machteloosheid, woede en zorgen te lezen. Via mobieltjes wordt druk contact onderhouden met familie en vrienden, tranen vermengen zich met de regen die met bakken uit de lucht komt. Ze zoeken troost bij elkaar, schelden op Poetin en scanderen leuzen in hun moedertaal: “Glorie aan Oekraïne en onze helden, dood aan onze vijanden!”

Olena Smoliak, gehuld in de vlag van Oekraïne. Beeld Arie Kievit

Geschokt voor zich uit starend staat Olena Smoliak achter een dranghek. De wanhoop straalt uit haar betraande ogen. “Vorige week twijfelde in nog of ik terug zou gaan, nu kan het niet meer”, verzucht ze. “Ik heb zo’n spijt dat ik mijn moeder niet hierheen heb gehaald.” Ze vertelt dat ze ‘s nachts werd gewekt door berichtjes van haar moeder en zussen in Vinnitsa, die op hun beurt wakker waren geworden van het geluid van explosies. “Ze zijn aan het pakken, maar waar gaan ze heen? Alles is onveilig. Thuis is nog het veiligst, denk ik. Dit hadden we in onze ergste dromen niet kunnen bedenken.”

Iets doen

Smoliak woont sinds 2016 in Nederland omdat ze nieuwsgierig was naar het leven in het buitenland. Toen ze de beelden op het nieuws zag kon ze niet langer thuis in Utrecht blijven, blies ze haar werk af en toog naar Den Haag omdat ze vond dat ze iets móest doen.

Ze vindt het moeilijk te geloven dat Rusland haar thuisland daadwerkelijk is binnengevallen. “Het was een mogelijk scenario, maar als mens dacht ik nooit dat het zou gebeuren. Het Oekraïense leger was voorbereid, ik hoop maar dat ze deze moord kunnen stoppen.”

Op dat moment klinkt uit speakers in de menigte en uit vele kelen het Oekraïense volkslied. Smoliak veert op en zingt uit volle borst mee.

‘Niet alleen een Oekraïense oorlog’

Volgens de uit Charkov afkomstige Irina Gordejeva zie je niet vaak dat Oekraïners zo van zich laten horen. “Maar we kunnen niet meer rustig blijven.” Haar vriend, de eveneens uit Charkov afkomstige Oleksandr Varlamov vult aan: “We moeten laten zien dat dit probleem van iedereen is. Dit is niet alleen een Oekraïense oorlog, dit winnen we alleen samen. Ik hoop dat de Nederlandse regering een sterk standpunt inneemt, want elke stap geeft meer steun.”

Oleksandr Varlamov, met links op de foto zijn vriendin Irina Gordejeva. Beeld Arie Kievit

Ook Varlamov werd gewekt door alarmerende berichten van zijn zussen over bombardementen. “Ik heb meteen mijn broer en ouders gebeld die in het centrum van Charkov wonen. Ik moest zeker weten dat ze veilig zijn en dat ze een plan hebben. Mijn broer heeft zijn gezin drie weken geleden al in veiligheid gebracht in Turkije en gaat nu het leger in om te vechten. Ik maak me dus wel zorgen, ja.”

Russische propagandamachine

Varlamov, sinds 13 jaar in Nederland vanwege studie en werk, zoekt ondertussen op zijn telefoon naar informatie. Hij zegt het moeilijk te vinden zich niet door emoties te laten beheersen en emotionele beelden in de media te filteren.

“Er is zoveel misinformatie en fake news in omloop, mijn familie daar weet niet welke bronnen te vertrouwen zijn. De Russische propagandamachine werkt goed. Met Russische vrienden is het daarom ook moeilijk om een open gesprek te voeren. Zelfs mijn ouders konden tot vanmorgen niet geloven dat dit kon gebeuren. Die kijken naar een Russische tv-zender, die maakte hen wijs dat het propaganda van Amerika was. Als je 20 jaar naar Russische tv kijkt dan geloof je alles.”

Lees ook:

Correspondent Michiel Driebergen is Charkov ontvlucht: ‘De meeste Oekraïners kunnen niet weg’

De inwoners van Charkov proberen de stad uit te komen nu Rusland begonnen is aan de invasie van Oekraïne. Correspondent Michiel Driebergen zit in de auto bij een groep evacuees.