‘Ik heb misschien nog mijn leven, maar wat heb je aan zo’n leven’

Een inleiding door Hester den Boer

‘Het beste wat je voor mij kan doen is je vrienden en collega’s vertellen dat er ook Russen zijn die geen oorlog willen’, antwoordde Aleksej (45) toen ik contact met hem zocht na het uitbreken van de oorlog. ‘De regering probeert ons monddood te maken en onze stem is zwak. Maar wij zijn er ook.’

Aleksej woont in Kaliningrad, een stad in het westen van Rusland. Ik leerde hem kennen toen hij in het Siberische stadje Tomsk woonde, zijn geboortestreek. Daar deed ik in 2015 onderzoek voor mijn boek Onderdrukt door de Verlosser. Een zoektocht naar Stalins erfenis in het Rusland van nu (2019). Aleksej hielp met het verzamelen van informatie en bleek een kritisch denker. We werden vrienden. Erg politiek geïnteresseerd was hij in die tijd niet. Op zijn blog, met duizenden volgers, schreef hij absurdistische, korte verhalen.

Zijn houding is veranderd. Aleksej toont zich een fel tegenstander van de oorlog in Oekraïne en ageert daar openlijk tegen op zijn blog en Telegramaccount. Hij verwacht ieder moment gearresteerd te worden. Toch gaat hij door.

Aleksej houdt ook een dagboek bij waarin hij overpeinzingen over de oorlog afwisselt met fragmenten over het dagelijks leven in Rusland. Een selectie.