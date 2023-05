‘Ik blijf naast Rusland staan tot de laatste snik’

Manita Misjina is wat je noemt een echte Russische patriot. Niet zo gek ook, meent ze zelf. Haar grootvader was een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en haar man diende jaren als marinier op de Zwarte Zeevloot. Zelf groeide Misjina op in Sebastopol, de thuishaven van diezelfde Zwarte Zeevloot en de grootste en belangrijkste stad op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat sinds de illegale annexatie in 2014 onder controle van Moskou staat.

In de woorden van Misjina: “De Krim is sindsdien weer terug bij het moederland”. De zestiger was een van de bewoners van de regio die de inlijving van het schiereiland destijds met enthousiasme ontvingen. Volgens haar werden etnische Russen vóór de annexatie namelijk consequent achtergesteld. “Kiev gaf niets om de Krim, het was sociaal-economisch een ondergeschikte regio, juist omdat er van oudsher zo veel Russen wonen.”

Geweld tegen Russen

Sterker, etnische Russen kregen in Oekraïne volgens haar vaak met geweld te maken. “Kijk maar naar de gebeurtenissen van mei 2014 in Odessa”, refereert ze naar de gewelddadige burgerrellen waarbij pro-Oekraïense en pro-Russische betogers met elkaar botsten in de Oekraïense havenstad. Bij die onlusten kwamen zo’n vijftig burgers om het leven, veel van hen pro-Russische demonstranten.

De Oekraïners kregen destijds net zo goed, en op grotere schaal, met geweld te maken, bijvoorbeeld tijdens de Majdan-opstand in februari 2014. Maar dat past niet in het perspectief van Misjina, die haar versie van de geschiedenis goeddeels ontleent aan de Russische staats-tv.

Daarom vreesde Misjina toentertijd ook voor soortgelijk etnisch geweld op de Krim. “Oekraïense nationalisten wilden in 2014 etnische Russen hier vermoorden. Daarom greep Moskou in.” Haar uitspraken komen overeen met het beeld van ‘massale onderdrukking en gewelddadigheden’ tegen Russen op het schiereiland, dat Russische staatsmedia destijds schetsten om de militaire interventie op de Krim te verantwoorden.

Propaganda van de Russische staatszender

Zo toonde staatszender Rossiya-24 in februari 2014 beelden van gevechten, naar verluidt tussen pro-Russische en anti-Russische betogers in Simferopol, de hoofdstad van de Krim. In werkelijkheid ging het echter om opnames van de gewelddadigheden op het Majdan-plein in Kiev eerder dat jaar.

Als het aankomt op de oorlog in Oekraïne, bedient het Kremlin zich van dezelfde propagandamiddelen om de bevolking in een informatiebubbel te duwen. Het officiële verhaal is dat Moskou geen andere keuze had dan zichzelf te verdedigen tegen het ‘nazistische’ regime in Kiev dat een steeds grotere bedreiging voor Rusland zou vormen.

“Onze regering had waarschijnlijk informatie dat het Oekraïense leger op het punt stond Rusland aan te vallen”, meent Misjina. “Anders had ze dit nooit gedaan. Het was zelfverdediging.”

Onder vuur van drones

Misjina maakt zich dan ook zorgen. Zeker nu ook haar woonplaats Sebastopol sinds afgelopen herfst geregeld onder vuur ligt van Oekraïense drones die de militair-strategische havenstad bestoken, sluipt de spanning er steeds meer in. Zo brak er zaterdag nog een grote brand uit in een olie-opslag bij Sebastopol, waarschijnlijk door een Oekraïense drone-aanval.

Tegelijkertijd wakkeren de aanvallen op haar geboortegrond ook juist haar liefde voor Rusland en vertrouwen in het leger verder aan, vertelt Misjina. “Er zijn tot nog toe geen mensen omgekomen, omdat onze Zwarte Zeevloot de aanvallen telkens afslaat. Ik heb alle vertrouwen in hen.”

Bovendien went de situatie volgens haar snel. “Het is in Sebastopol onderhand normaal dat er af en toe ontploffingen zijn. Het leven gaat gewoon door, maar dat geldt natuurlijk niet voor de soldaten die ons land verdedigen. Ik heb hier rondom de militaire hospitalen al zo veel gewonde soldaten gezien. Mensen zonder ledematen bijvoorbeeld, echt verschrikkelijk.”

Het moederland verdedigen is een historische plicht

Misjina brengt geregeld voedsel, vitaminepillen, sigaretten en chocolade naar een van die klinieken. “Dat is het enige wat ik voor ze kan doen. Zij kiezen ervoor vrijwillig ons land te verdedigen. Het is een lange historische traditie in Rusland om het moederland te verdedigen. Mijn grootvader en echtgenoot deden dat ook. Daarom begrijp ik dat mensen zich nu opgeven voor het leger. Het voelt voor veel Russen als een historische plicht.”

Dat die mobilisatie afgelopen september grotendeels onvrijwillig verliep, weet het Kremlin met behulp van de staatsmedia eveneens kundig bij de meeste Russen weg te houden. Want hoewel het op sociale media destijds wemelde van de beelden van jonge mannen die onder dwang naar het front werden gestuurd, bereiken dat soort video’s amper het grote publiek dat zijn informatie goeddeels van de televisie haalt.

Misjina zegt zelf mensen te kennen die zich vrijwillig bij het leger meldden om mee te vechten in Oekraïne. “Twee van mijn buren zijn naar het front vertrokken. Onlangs was een van hen even thuis omdat hij twee weken verlof had, maar na een week ging hij alweer terug. Hij wilde zijn kameraden niet in de steek laten.”

‘Ik weiger te gaan, dit is mijn stad’

Hoewel Misjina zich grote zorgen maakt over het spoor van dood en verderf dat de oorlog aan beide zijden achterlaat, maakt dat de noodzaak om door te vechten wat haar betreft niet minder. “Kiev valt nu ook de Krim aan. En de gedachte alleen al dat Sebastopol weer in Oekraïense handen valt, doet me huiveren.”

Een voortijdig vertrek uit haar geliefde stad sluit Misjina hoe dan ook uit. “Sommige mensen zijn wel vertrokken vanwege de beschietingen. maar ik weiger weg te gaan. Dit is mijn stad. Ik zal naast haar en Rusland blijven staan tot de laatste snik.”

Lees ook:

Gevluchte Russen zien nog weinig perspectief: ‘Ik geloof niet meer in het concept toekomst’

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontvluchtten honderdduizenden jonge Russen hun thuisland. Een jaar later hebben ze nog altijd weinig perspectief. ‘Ik geloof niet meer in het concept toekomst’.