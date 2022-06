IJskoude douche voor Emmanuel Macron

Volgens de eerste voorspellingen van opiniepeiler Ipsos zondagavond kan Ensemble! – de formatie van Macron en zijn bondgenoten – rekenen op 210 à 250 zetels van de 577 in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale. Dat is beduidend minder dan de 289 zetels die hij nodig heeft.

Veelzeggend is het verlies van twee van Macron’s belangrijkste adjudanten. Richard Ferrand, de voorzitter van de Assemblée, ging ten onder in een district in het westelijke Bretagne, en ook de aanvoerder van de partij van Macron, Christophe Castaner redde het niet in het zuidoosten van het land.

De uitslag betekent dat Macron afhankelijk is van de centrumrechtse partij Les Républicains (LR) die afstevent op maximaal 78 zetels. Voor deze gedoogsteun zou een akkoord nodig zijn dat niet vanzelf spreekt. Sommigen LR-prominenten voelen er wel voor, maar anderen zullen liever in de oppositie werken aan een wederopbouw van de partij die in crisis verkeert.

Macron had gehoopt dat zijn herverkiezing in mei vanzelf zou zorgen voor een nieuwe dynamiek rond zijn persoon. Campagne voeren deed hij zo min mogelijk, waardoor hij de weg vrij maakte voor vooral Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon wist vrijwel alle linkse partijen onder zijn radicale vlag te verenigen. Zijn Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) stevent af op 149 zetels.

Ook het Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen boekte een verrassend hoge winst. Het RN, dat het het anders nooit goed doet bij parlementsverkiezingen komt op 89 zetels, tien keer zoveel als het huidige aantal.

Veel kiezers van Le Pen zijn dit keer wel komen opdagen, waarschijnlijk aangedreven door hun virulente ‘anti-macronisme’. Mogelijk hebben de ongeregeldheden tijdens de finale van de Champions League eind mei in Saint-Denis ook een rol gespeeld. Iedereen zag toen hoe jongeren met een migratieachtergrond massaal supporters beroofden, en dit heeft de ergernis over immigratie en onveiligheid waarschijnlijk behoorlijk aangejaagd.

Frankrijk wordt na deze uitslag erg moeilijk om te regeren. De twee uitersten van het politieke spectrum zijn sterker dan ooit en dat kan leiden tot een verlamming van de uitvoerende macht, van het kamp-Macron. Hier en daar is een vergelijking gemaakt met de laatste termijn van president Jacques Chirac (2002-2007) die werd gekenmerkt door bijzonder weinig regeringsactiviteit.

Het is op deze manier allerminst zeker of Macron een einde kan maken aan zijn eigen ‘wat het ook mag kosten’- beleid dat hij nu al jaren voert en dat de staatsschuld omhoog jaagt. De uitgaven rezen de pan uit tijdens de corona-crisis – de steun was in Frankrijk ruimhartiger dan in veel andere landen – en de geldkraan werd hierna weer open gedraaid om de gevolgen van de inflatie te dempen.

Dit wordt nu tegen Macron gebruikt die de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar wil verhogen. Een groot deel van de publieke opinie is gewend geraakt aan het idee dat begrotingsregels er niet of weinig toe doen. Juist de partijen die pleiten voor meer publieke uitgaven - Nupes en het Rassemblement National - hebben de wind nu in de zeilen om af te zien van die leeftijdsverhoging en dat kost de schatkist veel geld.

Lees ook:

Hoe de ‘zelfingenomen en afstandelijke’ Macron voor de verkiezingen zijn imago oppoetst.

Emmanuel Macron beloofde niets minder dan een revolutie toen hij aantrad als president, een totaal nieuwe manier van politiek bedrijven. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en de sociale breuklijnen in het land diep.