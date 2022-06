IJsberen op Groenland anticiperen zelf op het klimaatprobleem

Een groep van enkele honderden ijsberen in het zuidoosten van Groenland lijkt zich te hebben aangepast aan een gebrek aan ijsschotsen op zee, schrijven onderzoekers in het vakblad Science. Het is een ontdekking die een sprankje hoop biedt voor de dieren, die volgens wetenschappers door de klimaatcrisis al tegen het einde van deze eeuw kunnen uitsterven.

De ijsschots speelt een belangrijke rol in het leven van de ijsberen: ze vertrouwen erop tijdens de jacht naar zeehonden, een belangrijke voedselbron. Maar met de opwarming van de aarde is er steeds minder zee-ijs en krimpt het jaaggebied van de dieren, wat kan leiden tot uithongering.

De ijsberen op Groenland, die volgens onderzoeker Beth Shapiro al honderden jaren geen contact hebben gehad met andere soortgenoten, hebben zichzelf echter aangeleerd zonder zee-ijs te leven. Omdat er in hun leefgebied een groot deel van het jaar geen schotsen op zee te vinden zijn, jagen de dieren op het ijs van zoetwatergletsjers.

Dit aanpassingsvermogen van de Groenlandse beren laat volgens de onderzoekers zien dat de ijsbeer wellicht niet zo snel zal uitsterven als gedacht. Maar de ontdekking moet niet worden gezien als de redding van de diersoort, waarschuwen ze. Want als de opwarming van de aarde blijft doorzetten, zullen de gletsjers – en daarmee het nieuw verworven jachtgebied – uiteindelijk ook verdwijnen.

