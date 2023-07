Ierland houdt met tegenzin zijn neutraliteit tegen het licht

Het was nogal een stunt van de Ierse vissers. Toen de internationale spanning begin vorig jaar in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne opliep, kondigde Moskou een schietoefening van zijn marine aan, op zo’n 240 kilometer uit de Ierse zuidkust. De vissers in het Ierse kustdorpje Castletownbere baalden, het zou hun visgebied kunnen verstoren. Ze begonnen daarom samen met de regering in Dublin een lobby bij de Russen om af te zien van de manoeuvres. Tot hun grote verrassing kregen ze na 48 uur koortsachtig overleg zowaar hun zin. De Russen beloofden ‘als gebaar van goede wil’ hun schietoefening te verplaatsen.

Veel Ieren zagen het als succes van de traditionele neutraliteit van hun land, en het verhaal over de ‘vissersbootdiplomatie’ ging de wereld over. “Ik ben geschokt”, zei vissersvoorman Patrick Murphy tegen de Amerikaanse tv-zender CNN. “Ik had niet gedacht dat wij kleine lui een impact zouden hebben op de internationale diplomatie.”

De huidige Ierse militaire neutraliteit kreeg zijn vorm in de Tweede Wereldoorlog en had deels zijn oorsprong in de moeizame relatie met grote buur en voormalig overheerser Groot-Brittannië. Ierland weigerde te kiezen tussen Duitsland en de geallieerden. Tijdens de Koude Oorlog werd Ierland geen lid van de Navo en ook geen lid van de Beweging van Niet-Gebonden Landen.

Het vijf miljoen inwoners tellende Ierland geeft tegelijk slechts een miljard euro per jaar uit aan defensie – dat is minder dan 0,3 procent van zijn bruto binnenlands product. Het land heeft een piepklein leger, met minder dan 8.000 manschappen, een handvol operationele patrouilleboten en geen onderzeeërs of gevechtsvliegtuigen. Ierse militairen doen wel mee aan vredesmissies, maar uitsluitend als die zijn gegrond op een resolutie van de Verenigde Naties.

Neutraliteit onder druk

Sinds de Russische invasie van Oekraïne probeert de Ierse regering vast te houden aan deze onpartijdige traditie. Ierland vangt Oekraïense vluchtelingen op en geeft financiële en civiele hulp aan Oekraïne. Maar op militair gebied verstrekken de Ieren nadrukkelijk alleen niet-dodelijke spullen, zoals scherfvesten en medisch hulpmiddelen.

“We zijn niet politiek neutraal, maar we zijn militair neutraal”, verduidelijkte buitenlandminister en vicepremier Micheál Martin vorig jaar. “Dat is een belangrijk onderscheid.”

Maar de Russische dreiging leidt in Ierland, net als in andere van oudsher neutrale Europese landen, wel tot bezorgdheid. Een van die landen, Finland, heeft inmiddels al eieren voor zijn geld gekozen en is in april lid geworden van de Navo. Ook Zweden wil toetreden, maar wordt tegengewerkt door Hongarije en Turkije. In Oostenrijk en Zwitserland wordt gedebatteerd over de neutraliteit. En in Ierland staat het principe dus eveneens ter discussie.

Dat de Ierse autoriteiten voor hun kust de laatste tijd verdachte Russische schepen zien opduiken, speelt daarbij een rol. De Russen pogen vermoedelijk onderzeese telecomkabels in kaart te brengen, met het oog op eventuele toekomstige sabotage. Ook groeit de vrees voor Russische desinformatie, politieke beïnvloeding en cyberaanvallen.

Spelen met vuur

De rooms-katholieke priester en filosoof Séamus Murphy schreef in The Irish Times dat de Ierse focus op neutraliteit, gezien de grootscheepse bombardementen op burgerdoelen en oorlogsmisdrijven door de Russen, ‘moreel gedegenereerd’ is. Volgens hem is steun zonder wapenleveranties slechts ‘symboolpolitiek’.

Hoe gevoelig de discussie ligt, was eind vorige maand te merken toen de Ierse regering vier dagen lang consultatiebijeenkomsten over de neutraliteit en het veiligheidsbeleid hield met politici, militairen, defensie-experts, academici en honderden burgerdeelnemers. De Ierse president Michael Higgins, die zich eigenlijk niet hoort te mengen in de politiek, waarschuwde prompt in een kranteninterview dat het land ‘speelt met vuur’ en ‘afdrijft naar de Navo’.

Vredesactivisten, die naar de bijeenkomsten kwamen om te protesteren, beschuldigden de regering er bovendien van de consultaties slechts te hebben georganiseerd om de geesten rijp te maken voor Navo-toetreding. De conclusies zouden voorgekookt zijn, de Ierse soevereiniteit dreigde te grabbel te worden gegooid.

“De wereld heeft geen behoefte aan nóg een Navo-lid”, foeterde activiste Carol Fox van de Peace and Neutrality Alliance. “Wat de wereld nodig heeft, is een land dat streeft naar vrede en demilitarisering.” De regering benadrukte daarop dat de consultaties slechts bedoeld waren om aan te zetten tot discussie.

Inmiddels werkt de voorzitter van de consultatiebijeenkomsten, de politicologe Louise Richardson, aan een rapport. Daarna is Dublin aan zet.

Weinigen verwachten dat spoedig een einde zal worden gemaakt aan de neutraliteit. Volgens peilingen steunt een tamelijk stabiele meerderheid, van zo’n twee derde, de neutraliteitstraditie. Maar de kans groeit wel dat Ierland meer gaat investeren in zijn veiligheid en dat het de banden gaat aanhalen met andere landen.

“Hoeveel we ook uitgeven aan defensie of onze marine, we kunnen dit niet alleen”, erkende premier Leo Varadkar afgelopen maand. “We zullen moeten samenwerken.”

Lees ook:

Finland werkt aan een nieuw IJzeren Gordijn

Finland heeft zich na decennialange neutraliteit aangesloten bij de Navo en bouwt een hek aan zijn grens met Rusland. ‘Toetreding tot de EU was de echte aardverschuiving.’ Een reportage van correspondent Anne Grietje Franssen.

Oekraïne-oorlog zet Zwitserse neutraliteit onder druk

Zwitserland geeft financiële steun aan Oekraïne en doet mee met sancties tegen Rusland, maar probeert ook neutraal te blijven. Dat valt niet mee.