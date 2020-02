Ierland gaat naar de stembus, en dat kan voor premier Varadkar weleens gaan tegenvallen

“Help even!”, roept Keira Gill als ze uit haar grijze SUV stapt. Achterin haar auto heeft ze een aantal grote pannen staan, bedekt met aluminiumfolie. Ook haalt ze zakken met plastic bestek en bekers en een paar lange uitklapbare tafels uit de achterbak. Rond College Green, het centrale plein voor de beroemde universiteit Trinity College, hebben zich dan al tientallen daklozen verzameld, snakkend naar een maaltijd.

Binnen luttele minuten bouwt ze met haar vrijwilligers een complete gaarkeuken op. In de pannen zit Indiase curry en rijst. Ook komt er even later een jongen van de pizzeria om de hoek een stapel pizza’s brengen. “Je bent de beste!”, zegt Keira tegen de pizzabezorger en geeft hem een knuffel. “We staan hier minimaal één keer per week. In de koude wintermaanden soms vaker. Om de daklozen wat waardigheid te geven”, zegt ze. “En het blijft maar drukker worden. Zes jaar geleden kwamen er tachtig mensen op af, nu staan er zo 350 tot 400.”

Uit cijfers blijkt dat het aantal daklozen in Ierland sinds 2014 verdrievoudigd is. Iets waar je moeilijk omheen kunt als je de O’Connellbrug oversteekt, richting College Green. Links en rechts zitten ze, vaak in kapotte slaapzakken gehuld. Ze steken lege koffiebekers smekend in het gezicht van voorbijgangers in de hoop dat ze er wat muntgeld in laten vallen.

‘We hebben nooit iets teruggezien’

Juist dat wordt de rechtse premier Leo Varadkar zwaar aangerekend. Er zijn grote groepen die niet profiteren van de economische groei. “Er zijn zoveel mensen die er alleen maar op achteruit zijn gegaan”, zegt Keira. “Juist de lagere klassen. Met ons belastinggeld zijn de banken uitgekocht in de crisis, maar we hebben er niets voor teruggezien.” Die rekening krijgt Varadkar waarschijnlijk vandaag in het stemhokje gepresenteerd.

“Ik krijg 100 euro uitkering per week van de overheid”, zegt de 19-jarige Jason Coughlin, in de rij wachtend op een bordje curry met rijst. “Daar kan ik niet van leven. Daardoor ben ik dakloos geworden.” Hij heeft veel psychische problemen, vertelt hij, sinds hij op straat leeft. “Ik probeer elke dag genoeg bij elkaar te krijgen voor de opvang, want op straat slapen maakt me angstig. Er is me al meerdere keren wat overkomen.”

Even verderop kijkt Eden McIntyre tussen de gedoneerde kleding of er nog een warme trui in zijn maat tussen zit. “Ik woon in een tentje, hier vlakbij. Ja, in Europese steden zouden mensen zoals wij, met een uitkering, in een sociale huurwoning wonen. Maar die zijn er hier veel te weinig. De regering doet amper iets voor ons.”

De gemiddelde huren in Dublin zijn sinds 2010 verdubbeld, tot 2044 euro per maand, terwijl de lonen met 18 procent zijn gestegen in diezelfde periode. Daarnaast staan tienduizenden Ieren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Het is een schril contrast met het Ierland dat – volgens de groeicijfers –binnen korte tijd uit de financiële crisis van tien jaar geleden is geklommen.

Appartementencomplexen schieten de grond uit, maar niet voor de lage inkomens

De Ieren scoorden in 2018 8,2 procent economische groei, de hoogste groei van alle EU-landen. Vorig jaar lag de groei boven de 4 procent, iets gezakt als gevolg van de brexit-onzekerheid. In Dublin hoor je overal heipalen de grond in gaan en steken talloze hijskranen boven gebouwen uit. Nieuwe kantoorpanden en appartementencomplexen schieten uit de grond. Alleen zijn de meeste appartementen onbetaalbaar voor midden- en lage inkomens.

Keira Gill neemt het de premier, Leo Varadkar, hoogstpersoonlijk kwalijk. “Hij reist een beetje door Europa, speelt er mooi weer. Economisch zijn we misschien weer rijk, maar sociaal gezien zijn we zo arm. Kijk hier om je heen”, zegt ze, terwijl ze curry’s en rijst in plastic kommen giet met een soeplepel. “Er is een nieuwe regering nodig hier. En snel ook.”

