Iedereen is weer welkom in Griekenland, maar zijn de Grieken er wel klaar voor?

“Griekenland is klaar om deze zomer toeristen te ontvangen. Hun veiligheid en gezondheid is prioriteit nummer één”, zei premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag op het eiland Santorini. Om dat te bewijzen had hij voor de buitenlandse pers zelfs een reis naar dit icoon van het Griekse toerisme ­georganiseerd.

Alles was uit de kast gehaald, opdat de hele wereld weet dat vanaf vandaag vakantiegangers met een gerust ­gevoel weer kunnen luieren op de ­beroemde Griekse stranden, archeologische vondsten bewonderen of de dag aan zich voorbij laten trekken op het terras van een taverne. Weliswaar verloopt de opening van het land in fases (zie kader), maar de boodschap is duidelijk: het is dit jaar zeker anders dan anders, maar iedereen is ­welkom.

Alle toeristen krijgen coronatest De beperkingen voor passagiers op vluchten uit Nederland zijn dit weekend versoepeld. De reizigers worden ­zoals gepland allemaal getest bij aankomst op het vliegveld van Athene en moeten maximaal een dag in zelfisolatie in een hotel de uitslag afwachten. Ze hoeven bij een negatieve uitslag niet meer een week in isolatie, zoals de ­bedoeling was. Wie het virus blijkt te hebben, moet wel twee weken in quarantaine. Op de luchthaven van Thessaloniki zijn vliegtuigen uit ­Nederland nog niet welkom, ondanks een eerdere aankondiging van het tegendeel. Vanaf 1 juli vervallen in principe alle restricties. Ook op de ­eilanden zijn vliegtuigen uit het buitenland weer welkom.

Toch is er ook angst. Griekenland heeft de eerste fase van de corona-epidimie goed doorstaan. Toen het in maart fout ging in Noord-Italië, stelde Griekenland als een van de eerste ­Europese landen een strenge lockdown in. Grieken hielden zich goed aan de regels, onder meer omdat ze bescherming van ouderen, extra vatbaar voor het virus, als vanzelfsprekend beschouwen. De aantallen ­besmettingen en doden behoren tot de laagste van Europa, maar blijft dat zo, als straks toeristen van over de ­hele wereld kriskras door het land ­reizen?

Minder maatregelen, minder discipline

De regering zegt van wel. Hotels, campings en restaurants hebben een heel boekwerk aan hygiëne- en afstandsprotocollen ontvangen. Grote bijeenkomsten blijven verboden. Er komen door het hele land quarantainehotels, mochten zich besmettingen voordoen. En de medische voorzieningen zijn uitgebreid: binnen twee uur kan iedereen in een ziekenhuis met een corona-afdeling zijn.

Er is echter een nieuwe bron van zorg bijgekomen: het gedrag van de Grieken zelf. Zo gehoorzaam als ze waren tijdens de lockdown, zo snel hebben ze de discipline laten varen sinds de maatregelen eind vorige maand werden versoepeld. Afstandsregels worden massaal genegeerd. Vrijwel direct na de eerste versoepeling waren enkele pleinen in Athene zo druk dat de politie mensen uiteen moest drijven, in een enkel geval zelfs met traangas.

“Het klopt dat er een verslapping heeft plaatsgevonden, we zijn van het ene uiterste naar het andere gegaan”, zei het hoofd van de gezondheids­autoriteit deze week. In de noordelijke stad Xanthi is een nieuwe uitbraak vastgesteld. Een dorp in de regio zit inmiddels weer in quarantaine. Een Griekse student die terugkwam uit Londen, had de quarantaineplicht genegeerd en gaf in plaats daarvan een feest, waar ze veel van haar vrienden besmette.

De economische factor van het toerisme

Ook in het uitgaansleven gaat het op veel plaatsen mis. De inspectie heeft afgelopen week zeven clubs en strandtenten in Athene en op feest­eiland Mykonos voor twee maanden gesloten, omdat het er veel te druk was. Eigenaren kregen daarnaast ­torenhoge boetes.

De regering wil zo duidelijk maken dat er nog steeds regels gelden en dat die ook worden gehandhaafd. Tegelijkertijd laat ze doorschemeren dat een nieuwe volledige lockdown er niet ­inzit.

Ongetwijfeld speelt daarbij een rol dat het toerisme in Griekenland meer dan een vijfde van het geld in het laatje brengt. Een op de vijf banen hangt ervan af. Na jaren van economische rampspoed is die economische factor eenvoudigweg niet te negeren.

Voor migranten blijft de lockdown gelden De lockdown mag voor Grieken dan al enkele weken voorbij zijn, voor de vluchtelingen in de kampen op de eilanden voor de Turkse kust is die juist verlengd tot 21 juni. Ze zitten daar opeengepakt in zeer slechte omstandigheden en met een totaal gebrek aan ­hygiëne. Voldoende afstand houden is onmogelijk, maar het coronavirus is er niet uit­gebroken. Hulporganisaties beschuldigen de Griekse regering ervan de coronacrisis te misbruiken. “De mensen in de kampen vormen geen risico, ze lopen risico”, zegt Marco Sandrone, coör­dinator van Artsen zonder Grenzen op Lesbos. “Deze ­discriminerende maatregelen stigmatiseren en marginaliseren asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Ze zijn daarnaast juist slecht voor de volks­gezondheid en vergoten de kwetsbaarheid van deze ­mensen voor het virus.”

