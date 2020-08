Iedere regering haar eigen quarantainebeleid: de Europese coördinatie is ver te zoeken

Veel Europese regeringen stellen nieuwe maatregelen in omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt en ook Nederland is daarbij voor sommige andere landen verdacht. Zo voert Oostenrijk scherpere grenscontroles in en Britten die nu nog terugkomen van vakantie in Frankrijk of Nederland moeten twee weken in thuisquarantaine.

Het Britse voorbeeld lijkt navolging te krijgen in andere Europese landen, en sommige gaan zelfs nog verder. Zo kleurt Nederland rood op de kaarten van de Noorse overheid, net als onder meer Polen, Roemenië en Tsjechië. Iedereen die uit die landen naar Noorwegen komt, moet tien dagen in quarantaine blijven.

Litouwen sluit vanaf maandag zelfs de grenzen voor reizigers uit Nederland, vanwege het aantal nieuwe besmettingen hier. Alleen mensen met een werk- of verblijfsvergunning mogen het Baltische land nog in. Ook in Estland en Letland zijn reizigers uit Nederland niet meer welkom, net als in Finland.

Nederland raadt ondertussen zelf reizen af naar Zweden, Kroatië, Roemenië, Bulgarije en Malta. Hetzelfde geldt voor de regio Antwerpen en verschillende gebieden in Frankrijk (Parijs en Marseille) en delen van Spanje.

WEBVERSIE Reisadvies Europa 20-08-17 Beeld Louman & Friso

Wie op vakantie ging naar drukke gebieden, had er misschien wel rekening mee gehouden maar desondanks ging het dit weekend snel. Binnen een dag verschoot het reisadvies voor Brussel, maar ook Parijs, Marseille en het gebied rond Aix-en-Provence in Frankrijk van een code geel naar oranje. Voor het Spaanse Madrid, Ibiza en Mallorca, Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra paste het ministerie van buitenlandse zaken het advies eveneens dusdanig aan. Wie gisteren of vanaf vandaag uit de gebieden thuiskomt, moet twee weken in quarantaine. Op dit moment gelden in Nederland ook beperkingen voor Zweden, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Aruba en Malta. In het Verenigd Koninkrijk, Finland, Estland, Letland en Litouwen moeten reizigers uit Nederland eerst twee weken in quarantaine.

Disco’s en club

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz heeft aangekondigd dat hij de grenscontroles wil aanscherpen. Vanaf maandag moeten reizigers uit een aantal landen een negatieve coronatest kunnen voorleggen, anders moeten zij in quarantaine. Dit geldt onder meer voor mensen uit delen van Spanje, Zweden, Roemenië en Bulgarije. Daar komt maandagavond ook Kroatië bij, waar veel Oostenrijkers op vakantie zijn.

Kroatië was voor de Duitse overheid al langer een verdachte bestemming. Berlijn heeft daar ook delen van Spanje aan toegevoegd. In bepaalde gebieden in Spanje zijn disco’s en clubs al enkele dagen geleden gesloten, vanwege de oplopende besmettingsgraad in een aantal regio’s. Ook Italië sluit disco’s en clubs, zelfs die in de buitenlucht.

Reizigers uit Spanje, Kroatië, Malta en Griekenland moeten zich laten testen als ze in Italië aankomen. Griekenland eist van reizigers uit een aantal landen een negatieve test – het gaat onder meer om Nederland, Spanje en Zweden.

In Frankrijk stijgen de cijfers weer, een van de redenen voor de Britse regering om reizigers uit dat land vanaf zaterdag in quarantaine te laten verblijven. Dat besluit veroorzaakte vrijdag een stroom van terugkerende vakantiegangers die op tijd in Groot-Brittannië hoopten te zijn. Ook wie vanuit Nederland naar Groot-Brittannië reist, moet in quarantaine.

Van Europese coördinatie lijkt bij alle maatregelen ondertussen geen sprake. Iedere regering voert haar eigen beleid, op basis van een eigen interpretatie van de cijfers.

