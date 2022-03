IAEA wil met Rusland en Oekraïne praten over strijd rond kerncentrales

Het hoofd van het atoomagentschap AIEA, Rafael Grossi, heeft Rusland en Oekraïne verzocht om een gesprek in Tsjernobyl. Deze plaats, waar in 1986 de grootste Europese kernramp plaatsvond, is in handen van de Russische invasiemacht.

“Ik heb de Russische Federatie en Oekraïne te kennen gegeven dat ik, zodra het mogelijk is, kan afreizen naar Tsjernobyl”, zei hij op een persconferentie in Wenen, naar aanleiding van de situatie rond de kerncentrales in Zaporizja. Russische troepen hebben de controle over de kerncentrale overgenomen.

Op het terrein van de centrales ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag brand in het gebouw van een opleidingscentrum. Pas na uren kon de brandweer bij de centrale komen om die te blussen.

Volgens de Oekraïense lezing zou het vuur rond 1.00 uur Nederlandse tijd ontstaan zijn door een aanval van Russische grondtroepen. Op beelden op sociale media waren het vuur en de rookontwikkeling te zien.

Ramp in Zaporizja zou ‘tien keer zo groot zijn dan in Tsjernobyl’

De Russische lezing is dat de centrales al waren ingenomen, maar dat een Russische patrouille-eenheid vanuit het gebouw onder vuur werd genomen door een Oekraïense ‘sabotagegroep’. Rusland spreekt van een ‘provocatie’, bedoeld om Russisch tegenvuur uit te lokken. Het gebouw zou in brand zijn gestoken door de Oekraïners, zegt het Russische ministerie van defensie.

Volgens Oekraïne was het risico van de brand zeer groot. Zou de kerncentrale ontploffen, dan zou de ramp ‘tien keer groter zijn dan Tsjernobyl’, zei de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmytro Kuleba.

Zaporizja is een van de vier operationele kerncentrales van Oekraïne. De centrale bestaat uit zes kernreactoren en is volgens uiteenlopende schattingen goed voor zo’n 20 tot 40 procent van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening.

‘Nucleaire terreur’

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski haalde in een nachtelijke toespraak hard uit naar Rusland. Het regime van Vladimir Poetin wil volgens Zelenski ‘Tsjernobyl herhalen’, en zou zich schuldig maken aan ‘nucleaire terreur’. “Geen enkel ander land heeft ooit een kerncentrale beschoten”, zei Zelenski. “Dit is de eerste keer in onze geschiedenis, de eerste keer voor de mensheid.” Hij spreekt van een gerichte aanval van Russische tanks op de kerncentrale.

In Tsjernobyl, in het noorden van wat toen nog de Sovjet-republiek Oekraïne was, moesten in 1986 tienduizenden mensen evacueren; honderdduizenden zouden levenslange schade ervaren, mede door de radioactieve straling die bij de explosie vrijkwam. De centrales in Zaporizja zijn van een ander, minder riskant type.

Internationale reacties

De Amerikaanse minister van energie, Jennifer Granholm, heeft een nucleair noodteam gevormd om de situatie rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja in de gaten te houden. Zij veroordeelde ‘de roekeloze Russische militaire operatie’ in het gebied rondom de centrale. Op Twitter schrijft ze dat de reactoren wel goed zijn beschermd dankzij ‘robuuste constructies’. De reactoren zouden volgens Granholm inmiddels veilig zijn uitgeschakeld.

I just spoke with Ukraine’s energy minister about the situation at the Zaphorizhizia nuclear plant. Russian military operations near the plant are reckless and must cease. 1/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) 4 maart 2022

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 4 maart 2022

Premier Boris Johnson van Groot-Brittannië heeft een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd om de kwestie te bespreken. De ‘roekeloze acties’ van de Russische president Vladimir Poetin kunnen volgens de Britse premier ‘een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van heel Europa’.

Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

