Hypocriete Democraten: blijf thuis terwijl ik lekker uit eten ga

Je kunt al sinds 1969 terecht voor een ongezonde Amerikaanse hap bij ‘Eat at Joe’s’ in Redondo Beach, een voorstad van Los Angeles. Dus waarom vond eigenaar Alex Jordan het opeens nodig om de naam te veranderen in ‘The French Laundry’? Een naam die al bezet is door een peperduur driesterrenrestaurant in de Napa wijnstreek, zeshonderd kilometer noordelijker? Omdat die naam in Californië ongeveer gelijk staat aan een dikke middelvinger tegen de politiek met zijn coronaregels.

In die luxe The French Laundry had gouverneur Gavin Newsom op 6 november een gezellig etentje. Het zal minstens 350 dollar (290 euro) per persoon gekost hebben, meldde persbureau AP. Toen daar foto’s van in de media verschenen, waren de rapen gaar. Want in restaurants mocht op dat moment alleen nog buiten gegeten worden, op bevel van... de gouverneur. Tot overmaat van ramp waren ook enkele van zijn belangrijke gezondheidsadviseurs bij dat etentje.

Newsom probeerde zich nog te verdedigen: de ruimte waarin de groep zat, was naar één kant helemaal open, het viel dus binnen de regels. Maar al gauw zag hij dat er maar één uitweg was: excuses aanbieden.

De snackbar "Eat At Joes", die z'n naam veranderd waardoor er wel 'buiten gegeten' kan worden. “Als Gavin Newsom er mag eten, dan mogen mijn klanten het ook.” Beeld REUTERS

Een maand later hebben politici uit alle hoeken van het land de bodem van hun eigen zelfgegraven kuil bezocht. Gouverneur Andrew Cuomo van New York liet zich in een interview ontvallen dat hij zijn 89-jarige moeder had uitgenodigd voor Thanksgiving Day, in de VS een feest dat je eigenlijk alleen kunt vieren door met zoveel mogelijk familie zoveel mogelijk kalkoen te eten. Diezelfde Cuomo had de New Yorkers gesmeekt om dit jaar met die gewoonte te breken. Hij moest haar afzeggen.

Burgemeester Muriel Bowser van Washington bleek naar een overwinningsfeest van aanstaand president Joe Biden te zijn geweest, in de staat Delaware. Wie naar elders reist, moet bij terugkomst veertien dagen in quarantaine, zeggen de regels die haar eigen stad heeft afgekondigd. Maar voor haar bleek dat niet te gelden.

En de allermooiste: de burgemeester van Austin riep zijn burgers op thuis te blijven om de coronapandemie te onderdrukken. Hij deed dat vanuit Cabo San Lucas in Mexico, waar hij vakantie vierde. Ook hij bood daarna nederig zijn excuses aan: “Ik zou nu niet meer reizen. Ik deed het niet voor Thanksgiving en ik zal het niet doen voor Kerst. En niemand zou dat moeten doen.”

Allemaal Democraten

Al die bestuurders hebben één ding gemeen: het zijn Democraten. En dat is logisch. Republikeinse bestuurders zijn veel terughoudender met het afkondigen van de sluiting van restaurants of mondkapjesverplichting. Hoewel zij zich in toenemende mate ook daartoe gedwongen zien, omdat de pandemie met de dag erger om zich heen grijpt. Donderdag eiste de Covid-19 bijna drieduizend levens.

Maar net als in Nederland ziet nog steeds lang niet iedereen de noodzaak van die maatregelen in. De ziekenhuizen wachten met angst en beven op de golf aan besmettingen die zal volgen op het Thanksgiving, eind november. Want hoewel het aantal reizigers veel lager lag dan een jaar geleden, gingen toch nog zo’n 55 miljoen Amerikanen op pad - waarvan 5 miljoen met het vliegtuig.

Die zullen dat lang niet allemaal gedaan hebben omdat zoveel prominente Democratische politici iets anders deden dan wat ze zeiden. Maar elke scheur in het Democratische front tegen de pandemie verzwakt de overtuigingskracht van de boodschap die de partij uitdraagt. Daarin gaat de verkozen president Joe Biden voorop: dat de Amerikanen moeten luisteren naar de gezondheidsexperts. Oftewel, afstand houden, mondkapjes dragen, zoveel mogelijk thuis zijn.

Joe Biden geeft het voorbeeld, hij doet zijn mondkapje pas af als hij op een persconferentie zijn mond open moet doen. In zijn inaugurele rede, zo kondigde hij deze week aan, zal hij de Amerikanen vragen om de eerstvolgende honderd dagen, dus tot 1 mei, een mondkapje te dragen.

De huidige president Donald Trump doet het juist omgekeerd: die houdt een aantal kerstfeesten in het Witte Huis. De uitnodigingen reppen niet van mondkapjes.

En daarom heeft Alex Jordan zijn restaurant omgedoopt in The French Laundry, als is het maar tijdelijk met een spandoek. Hij wil er zijn stamgasten gewoon elke dag die ongezonde hap blijven serveren. “Als Gavin Newsom er mag eten, dan mogen mijn klanten het ook.”

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.