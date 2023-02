Huurlingenleger Wagner verliest aantrekkingskracht op gedetineerden

De vraag werd Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin voorgelegd door een Russische nieuwsdienst op Telegram: “Gevangenen schrijven ons dat er al een maand niet gerekruteerd is, klopt dat?” Jawel, antwoordde Prigozjin, het ronselen is ‘helemaal gestopt’.

De animo onder gedetineerden is vervlogen, meldt de Russische nieuwssite Meduza. Een gevangene vertelt dat Wagner in zijn gevangenis in december nog driehonderd man rekruteerden. In december hadden er nog maar twintig trek.

Ook in gevangenissen weten ze dat Wagner-rekruten als kanonnenvlees zijn ingezet bij Soledar en Bachmoet. Onder dreiging van executie moesten ze in golven naar de Oekraïense linies rennen. Illustratief voor de behandeling is het filmpje van de man die gevangen was genomen door de Oekraïners, en van wie bij terugkeer de schedel werd verpletterd met een sloophamer.

Begin januari filmde staatspersbureau Ria Novosti ex-Wagnerianen die opgewekt het vrije leven instapten. “Jullie hebben het moederland verdedigd. Jullie waren allemaal bereid te sterven, de afgelopen 180 dagen”, houdt Prigozjin ze voor. “Ga niet drinken, drugs gebruiken en of meiden verkrachten.”

Kiezen tussen tekenen of vervolgd worden

Of het groepje in gevechtstenue werkelijk ex-huurlingen zijn is niet duidelijk: als ze in januari na zes maanden vrij waren, moeten ze al in juni getekend hebben – ver voor de eerste berichten over rekrutering van criminelen. Volgens de Oekraïense nieuwssite Ukrinform gaat het ronselen door. Advocaten melden dat mensen in voorarrest moeten tekenen voor Wagner, onder dreiging van heropening van oude zaken.

Het is onbekend hoeveel ex-gedetineerden Wagner heeft ingezet. Volgens sommige berichten zouden 20.000 gevangenen ‘s lands strafinstellingen zijn uitgespoeld; sinds januari zou de exodus gestopt zijn. Inlichtingenbronnen in de VS meldden persbureau Reuters in december dat 40.000 Wagner-huurlingen in Oekraïne vochten, de meeste van hen ex-gedetineerden.

Of de gevangenen nu ‘op’ zijn, of geen zin meer hebben, het is allebei niet best voor het verdienmodel en de status van Prigozjin. In sommige analyses was de oligarch uitgegroeid tot een concurrent van defensieminister Sergej Sjojgoe. Maar nu heeft Ruslands reguliere leger Bachmoet in de tang, en lijkt Wagner daar uitgespeeld.

