Humanitaire hulp voor miljoenen Syriërs in de knel door gesloten grensovergang

Wat is Bab al-Hawa?

Honderden vrachtwagens, vol met hulpgoederen, rijden doorgaans elke maand door Bab al-Hawa. De grensovergang tussen Turkije en het rebellengebied in het noordwesten van Syrië is van levensbelang voor de miljoenen Syriërs die in rebellengebied wonen. Er is een gebrek aan bijna alles; mensen hebben geen of amper inkomen, geen toegang tot goede gezondheidszorg en geen geschikte woonruimte – honderdduizenden wonen in tentenkampen. De bewoners zijn veelal afhankelijk van de hulpgoederen die door Bab al-Hawa vervoerd worden.

Maar de colonne vrachtwagens die begin deze week vertrok is voorlopig de laatste. Dinsdag lukte het de VN-Veiligheidsraad, die de overeenkomst om Bab al-Hawa open te houden om de zoveel tijd moet verlengen, niet om het eens te worden over een nieuwe deal. Rusland gebruikte zijn veto om een verlenging van negen maanden te blokkeren. Negen maanden is te lang, vindt het land. Het Russische tegenvoorstel van zes maanden – veel te kort, volgens de VN, de VS, het VK en Frankrijk – kreeg alleen de steun van China, en sneuvelde daarmee ook.

Waarom wil Rusland de grensovergang niet langer openhouden?

Rusland ligt niet zomaar dwars. Het is een manier om de Syrische dictator Bashar al-Assad, een bondgenoot van Poetin, een duwtje in de rug te geven. In de afgelopen jaren heeft Rusland ervoor gezorgd dat drie andere grensovergangen die ook gebruikt werden om hulpmiddelen aan rebellengebied te leveren, al moesten sluiten.

Rusland pleit ervoor de humanitaire hulp niet naar het rebellengebied te vervoeren via omringende landen, maar via het gebied dat onder controle staat van Assad. Op die manier kan het Syrische regime zichzelf verder verrijken – door hulpgoederen te confisqueren en door te verkopen – en het rebellengebied tegelijkertijd afsnijden van hulp, en zo verder onder de duim krijgen.

Zijn er andere manieren om humanitaire hulp naar het gebied te krijgen, zonder tussenbeidekomst van de Syrische regering?

Momenteel zijn er nog twee andere grensovergangen – Bab al-Salam en Bab al-Raee – die door hulporganisaties gebruikt kunnen worden. Maar, dat gebruik is slechts tijdelijk, en een resultaat van de verwoestende aardbeving die het gebied in februari trof. Assad gaf de VN toestemming om deze grensovergangen in te zetten voor de levering van extra hulpmiddelen. Deze overeenkomst loopt volgende maand af.

Het is niet zo dat de andere twee grensovergangen Bab al-Hawa zomaar kunnen vervangen, zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric dinsdag tijdens een persbijeenkomst. Dat zou logistiek niet mogelijk zijn. De VN hebben volgens Dujarric voor de zekerheid al wel extra hulpgoederen het gebied in gebracht, voor het geval er geen verlenging zou komen. Hierdoor is er een kleine voorraad, maar de verwachting is dat deze binnen enkele weken op is.

Komt er een nieuwe stemming in de Veiligheidsraad?

Dat is de vraag. Voorafgaand aan de tweede stemming waarschuwde de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya ervoor dat als het Russische voorstel niet zou worden aangenomen, “we dit hele systeem wel kunnen opdoeken”.

Of die woorden bluf zijn, of Bab al-Hawa gesloten zal blijven, moet blijken. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Veiligheidsraad de deadline voor het openhouden van Bab al-Hawa heeft gemist, maar later alsnog een overeenkomst weet te sluiten. Het is nog niet duidelijk of er al een nieuwe stemming gepland is.

Syriërs in het noordwesten kijken het gerommel binnen de raad met lede ogen aan. “Ik kan al amper overleven als Bab al-Hawa open is”, vertelt inwoner Youssef al-Ramadan, die met zijn vrouw en twee kinderen in het gebied woont, aan persbureau AP. “Als die sluit, wat zal er dan gebeuren?”

Vrachtwagens met hulpgoederen staan geparkeerd bij de Bab al-Hawa-grensovergang, in februari van dit jaar. Beeld AP

